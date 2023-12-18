啟動被動式MicroLED新篇章 晶門科技榮獲EE Awards最佳產品獎

台北2023年12月18日 /美通社/ -- 在大型顯示器及穿戴裝置帶動下，MicroLED晶片出貨規模逐步放大。隨著越來越多新興應用出現，研調單位TrendForce預估，2027年MicroLED晶片產值將達5.8億美元，2022~2027年複合成長率(CAGR)估約136%。除了晶片產值穩步上升，包括轉移與檢測設備、玻璃與CMOS背板、以及主被動驅動IC等相關配套產業，也將在擴展效應下同步成長。

過去主攻手機半導體市場的顯示驅動IC設計領導集團晶門科技(Solomon Systech)，因應漸趨多元的應用市場，進一步拓展其產品應用範圍，除了智慧型手機、平板電腦、電視/顯示器、筆記型電腦外，更跨足可穿戴產品、電子貨架標籤、醫療保健產品、智能家居產品，以及工業用設備等顯示及觸控應用。

晶門科技1999年成立於香港，採無晶圓廠(Fabless)商業模式經營，長年專注於顯示驅動IC與系統解決方案的設計、開發和銷售，在美國、歐洲、中國及其他亞洲地區擁有超過680項 IC 設計專利，能根據客戶不同技術需求客製整合電路，提供一站式解決方案。晶門過去幾年著重於前端性開發，配合客戶需求開發大型及小型MicroLED顯示驅動、車用顯示、AR/VR、高速介面顯示等。為了滿足應用市場的需求，近年也專注在研發更省電、對比度更豐富、分辨率更高的顯示器上。

憑藉多年的研發能量及技術投入，晶門科技今(2023)年推出業界首款被動式MicroLED顯示驅動IC「SSD2363」，此產品也在《EE Times》及《EDN》出版集團ASPENCORE台灣與亞洲團隊主辦的第三屆「EE Awards Asia-亞洲金選獎」獲得「年度最佳MCU/Driver IC產品獎」的殊榮。

晶門科技行政總裁王華志表示：「晶門科技自成立一直專注於研發顯示驅動IC，累積了豐富的技術，亦投入很多資源在IP開發方面。在地理位置上，由於公司總部位於香港，處於一個相對開放的社會，能夠提供各國企業很好的合作背景，也讓晶門科技得以聯繫中西技術，融合各方長處。」

本次獲獎的「被動式MicroLED顯示驅動IC」，使用高速MIPI Interface，可支持獨立調教的RGB gamma，使顏色更鮮明，顯示的均勻度亦很突出。MicroLED 被視為顯示器的新世代，不但擁有傳統顯示器的所有優點，同時具備使用壽命更長、更耐用、效率和亮度更高的特點；此外，Micro LED 讓顯示螢幕實現柔軟、可折疊、可捲曲和透明的特性，將為未來的顯示技術帶來更多可能。王華志提到，被動式MicroLED面板開發成本低，能更進一步發揮MicroLED靈活性的優勢。

王華志指出，全球首個被動式MicroLED顯示驅動IC的問世，將為市場開闢足夠空間去發展被動式MicroLED，對未來產業開發主動式和被動式的MicroLED大型顯示器都會有幫助，例如如何去降低產品成本、讓產品更省電等等；更重要的是，截至目前市面上尚未有其他小螢幕適用的被動式MicroLED。

展望未來顯示技術、市況發展，王華志預期，市場的追求仍會是高分辨率、高亮度的顯示；在應用方面，市場會首先看到MicroLED應用在車用顯示、AR/VR、較高檔的穿戴裝置上。儘管目前全球景氣情況尚未明朗，升息與高通膨的環境恐持續影響消費者對顯示器的消費意願，但晶門科技仍會以保守、樂觀的態度審慎應對，根據客戶需求去開發不同類型的MicroLED顯示驅動，在主動式和被動式領域持續投入研發。

本文章內容由「美通社」提供。