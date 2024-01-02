許劍虹《中美聯合》：中華民國空軍與美國空軍的關係，因為23聯隊的存在而歷久彌新

文：許劍虹

第十八章 總結23大隊的戰績

輪到陳納德被召回

德國投降了，中國戰場的局勢也如二戰其他戰場一般穩定了下來，魏德邁又推出了以打回衡陽、長沙以及武漢為目標的「冰人」（Rashness）計劃，還有在打回柳州與南寧後，將華南與菲律賓呂宋島空中走廊連結起來的「白塔」（Beta）計劃。

鑑於中印公路已被打通，且緬甸首府仰光也於5月3日為英軍收復，印度的第10航空軍不再需要支援印緬戰場的戰鬥，可全數移防到中國戰場支援國軍反攻，駐華美軍的指揮架構勢必將全數改組。這讓馬歇爾與阿諾德，逮到了解除陳納德中國戰區空軍參謀長職務的大好機會。

在6月20日一場由魏德邁召開的閉門會議中，宣佈了馬歇爾與阿諾德推舉史崔特梅爾將軍為中國戰區盟國空軍總司令的共識。此外，在魏德邁宣讀的親筆信中，馬歇爾明確表達了他希望解除陳納德職務的立場。

而伴隨著第10航空軍的司令部從新德里向昆明移動，第14航空軍司令部北遷到了重慶的白市驛機場，以長江南北為界劃分彼此的作戰範圍。在華南戰場支援第3方面軍反攻桂柳的23大隊，在此一新的任務劃分之下指揮權也落入第10航空軍手中。

此舉等同於從陳納德手裡奪走他嫡系部隊的指揮權，看在他眼中是最難以忍受的奇恥大辱。更何況第10航空軍司令戴維森（Howard C Davidson）奪走的還不只是23大隊，就連原本屬於第10航空軍的51大隊也準備要搶回去，這將使陳納德只剩下成都的312戰鬥機聯隊可以調度。

但是讓陳納德最感意外之處，可能是向來最支持他的蔣委員長，此次也沒有再向他伸出援手。時任航空委員會副主任的毛邦初，在1945年7月16日提交的電報中暗示蔣委員長與陳納德保持距離：

「查陳助我空軍建設及對日空軍作戰，其功雖不可泯，惟陳在美軍一般之資望與感情不佳，但陳因有我之信任，故美方專心對德作戰時，不欲使我灰心故將就之。今則大舉對日作戰，軍部卻認為不再容陳任第14航空司令，故必去之。然去後，我如今令其繼任總顧問及參謀長，在此狀況下，其能否對我有貢獻，亦屬有問題，抗戰期間似擬不留華為有利。」

蔣委員長全然接受了毛邦初的建議，迫使陳納德於7月17日向國民政府遞交了航空委員會總顧問以及中國戰區空軍參謀長職務的辭呈。

諷刺的是，於1935年12月前往美國發掘了陳納德並邀請他來華擔任中央航空學校總顧問，拉開飛虎傳奇序幕者也正是時任中央航空學校副校長的毛邦初。

如今毛邦初一紙電報解除了陳納德在中國的所有職務，也算是全程見證了「飛虎將軍」協助國府抵抗日本侵略的歷史。

我們從這當中不難看出，本身並非美軍嫡系的陳納德在蔣委員長眼中，只是他與羅斯福總統，乃至於美軍高層打交道或者討價還價的一座橋梁而已。如果不是因為史迪威偏執的程度在陳納德之上的話，事實上一開始蔣中正可能更寧願讓史迪威扮演這座橋梁，甚至兩人可能對於該如何在中國戰場發動反攻還比與陳納德之間有更多的共鳴。

如今史迪威已經被調走，德國已經被打敗，而且羅斯福總統也已經過世，蔣委員長更不需要仰賴陳納德這座橋梁去與美軍高層溝通了，因為魏德邁在這方面的表現顯然比陳納德更加稱職。

此刻與美軍主流打好關係比通過一個失勢的美國軍人打好關係對維繫國民政府的統治地位而言更加重要，蔣中正十分清楚留下陳納德只會給中美關係帶來不下於史迪威的破壞，從而做出了與其切割的決定。

Photo Credit: 燎原出版

（中略）

飛虎傳奇走入歷史

在日本宣告接受無條件投降快兩星期的8月29日，76中隊萊利上尉（William Lillie）與布雷根中尉（Charles Breingan）的P-51被派往香港執行空中偵察與空投傳單的任務。然而在回程時，布雷根座機的油箱出了問題，導致他沒有足夠的燃料返回柳州機場，只能先飛往仍處於日軍控制之下的廣州天河機場補充油料。天河機場打從駐華航空特遣隊（CATF）時代以來，就是23大隊轟炸的重點目標，因此對於要飛往當地降落並尋求守軍幫忙一事，布雷根一開始還是戒慎恐懼的。

不過等到布雷根將他命名為「大狗」（Big Dog）的野馬機停妥以後，他很快就找到了一位能以英語跟他溝通的日軍尉官。這位友善的尉官隨即帶來了一位少佐與一位翻譯官聽取布雷根的需求，並同意為他的野馬機補充燃料，唯一的條件是他在天河機場內嚴禁拍照攝影。加完油後的布雷根，駕駛著「大狗」返回已成為23大隊大隊部的柳州機場，將他在天河機場的見聞告知23大隊的其他弟兄們，讓大夥知道日本投降的消息絕非空穴來風。

來自118偵察中隊，外號「地震麥根」的麥高文最頑皮，他帶著強森中尉、尼斯特中尉（William Nest）以及勞伯斯中尉（Ben Roberts），駕駛四架剛從印度接收來的野馬飛到上海「玩一玩」。他們搶在史崔特梅爾於9月1日抵達上海以前搶先抵達江灣機場，強森表示當時整座機場，乃至整個上海都還可隨處見到日本兵。

鑑於史崔特梅爾的座機將在六架野馬機陪同下抵達上海，他們四人被當成了先遣飛行員而無人搭理，於是麥高文就放膽起來帶著三名飛行員走入上海最豪華的國際飯店，以戰勝國名義要求飯店裡的一位日軍將領向他們投降並獻上武士刀。該日軍將領拒絕了他們的要求，但同意將國際飯店裡最豪華的客房讓給四人，讓他們約了一批白俄美女在裡面醉生夢死。