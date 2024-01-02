許劍虹《中美聯合》：中華民國空軍與美國空軍的關係，因為23聯隊的存在而歷久彌新
我們想讓你知道的是
美國陸軍航空部隊的第23戰鬥機大隊，在中國戰場與日本陸軍航空隊的鬥智鬥力，是二戰戰史中少數被人忽略的部分。除了因為這個戰區沒有歐洲與太平洋那般大規模之外，此處的政治角力又似乎比其他地方又多了更多。不管是「飛虎隊」亦或者是其延續的23大隊，這段歷史都應該屬於認同中華民國的每一個人。這是一個典型的「教科書沒有教」，但你該知道的歷史脈絡。這個脈絡一直延續到今天的美臺關係上。
文：許劍虹
第十八章 總結23大隊的戰績
輪到陳納德被召回
德國投降了，中國戰場的局勢也如二戰其他戰場一般穩定了下來，魏德邁又推出了以打回衡陽、長沙以及武漢為目標的「冰人」（Rashness）計劃，還有在打回柳州與南寧後，將華南與菲律賓呂宋島空中走廊連結起來的「白塔」（Beta）計劃。
鑑於中印公路已被打通，且緬甸首府仰光也於5月3日為英軍收復，印度的第10航空軍不再需要支援印緬戰場的戰鬥，可全數移防到中國戰場支援國軍反攻，駐華美軍的指揮架構勢必將全數改組。這讓馬歇爾與阿諾德，逮到了解除陳納德中國戰區空軍參謀長職務的大好機會。
在6月20日一場由魏德邁召開的閉門會議中，宣佈了馬歇爾與阿諾德推舉史崔特梅爾將軍為中國戰區盟國空軍總司令的共識。此外，在魏德邁宣讀的親筆信中，馬歇爾明確表達了他希望解除陳納德職務的立場。
而伴隨著第10航空軍的司令部從新德里向昆明移動，第14航空軍司令部北遷到了重慶的白市驛機場，以長江南北為界劃分彼此的作戰範圍。在華南戰場支援第3方面軍反攻桂柳的23大隊，在此一新的任務劃分之下指揮權也落入第10航空軍手中。
此舉等同於從陳納德手裡奪走他嫡系部隊的指揮權，看在他眼中是最難以忍受的奇恥大辱。更何況第10航空軍司令戴維森（Howard C Davidson）奪走的還不只是23大隊，就連原本屬於第10航空軍的51大隊也準備要搶回去，這將使陳納德只剩下成都的312戰鬥機聯隊可以調度。
但是讓陳納德最感意外之處，可能是向來最支持他的蔣委員長，此次也沒有再向他伸出援手。時任航空委員會副主任的毛邦初，在1945年7月16日提交的電報中暗示蔣委員長與陳納德保持距離：
「查陳助我空軍建設及對日空軍作戰，其功雖不可泯，惟陳在美軍一般之資望與感情不佳，但陳因有我之信任，故美方專心對德作戰時，不欲使我灰心故將就之。今則大舉對日作戰，軍部卻認為不再容陳任第14航空司令，故必去之。然去後，我如今令其繼任總顧問及參謀長，在此狀況下，其能否對我有貢獻，亦屬有問題，抗戰期間似擬不留華為有利。」
蔣委員長全然接受了毛邦初的建議，迫使陳納德於7月17日向國民政府遞交了航空委員會總顧問以及中國戰區空軍參謀長職務的辭呈。
諷刺的是，於1935年12月前往美國發掘了陳納德並邀請他來華擔任中央航空學校總顧問，拉開飛虎傳奇序幕者也正是時任中央航空學校副校長的毛邦初。
如今毛邦初一紙電報解除了陳納德在中國的所有職務，也算是全程見證了「飛虎將軍」協助國府抵抗日本侵略的歷史。
我們從這當中不難看出，本身並非美軍嫡系的陳納德在蔣委員長眼中，只是他與羅斯福總統，乃至於美軍高層打交道或者討價還價的一座橋梁而已。如果不是因為史迪威偏執的程度在陳納德之上的話，事實上一開始蔣中正可能更寧願讓史迪威扮演這座橋梁，甚至兩人可能對於該如何在中國戰場發動反攻還比與陳納德之間有更多的共鳴。
如今史迪威已經被調走，德國已經被打敗，而且羅斯福總統也已經過世，蔣委員長更不需要仰賴陳納德這座橋梁去與美軍高層溝通了，因為魏德邁在這方面的表現顯然比陳納德更加稱職。
此刻與美軍主流打好關係比通過一個失勢的美國軍人打好關係對維繫國民政府的統治地位而言更加重要，蔣中正十分清楚留下陳納德只會給中美關係帶來不下於史迪威的破壞，從而做出了與其切割的決定。
（中略）
飛虎傳奇走入歷史
在日本宣告接受無條件投降快兩星期的8月29日，76中隊萊利上尉（William Lillie）與布雷根中尉（Charles Breingan）的P-51被派往香港執行空中偵察與空投傳單的任務。然而在回程時，布雷根座機的油箱出了問題，導致他沒有足夠的燃料返回柳州機場，只能先飛往仍處於日軍控制之下的廣州天河機場補充油料。天河機場打從駐華航空特遣隊（CATF）時代以來，就是23大隊轟炸的重點目標，因此對於要飛往當地降落並尋求守軍幫忙一事，布雷根一開始還是戒慎恐懼的。
不過等到布雷根將他命名為「大狗」（Big Dog）的野馬機停妥以後，他很快就找到了一位能以英語跟他溝通的日軍尉官。這位友善的尉官隨即帶來了一位少佐與一位翻譯官聽取布雷根的需求，並同意為他的野馬機補充燃料，唯一的條件是他在天河機場內嚴禁拍照攝影。加完油後的布雷根，駕駛著「大狗」返回已成為23大隊大隊部的柳州機場，將他在天河機場的見聞告知23大隊的其他弟兄們，讓大夥知道日本投降的消息絕非空穴來風。
來自118偵察中隊，外號「地震麥根」的麥高文最頑皮，他帶著強森中尉、尼斯特中尉（William Nest）以及勞伯斯中尉（Ben Roberts），駕駛四架剛從印度接收來的野馬飛到上海「玩一玩」。他們搶在史崔特梅爾於9月1日抵達上海以前搶先抵達江灣機場，強森表示當時整座機場，乃至整個上海都還可隨處見到日本兵。
鑑於史崔特梅爾的座機將在六架野馬機陪同下抵達上海，他們四人被當成了先遣飛行員而無人搭理，於是麥高文就放膽起來帶著三名飛行員走入上海最豪華的國際飯店，以戰勝國名義要求飯店裡的一位日軍將領向他們投降並獻上武士刀。該日軍將領拒絕了他們的要求，但同意將國際飯店裡最豪華的客房讓給四人，讓他們約了一批白俄美女在裡面醉生夢死。
Tags：
疫後創業新常態──來點創業、成就超派的人生角色，奮力寫下屬於「我」的成功定義！
我們想讓你知道的是
在創業成為新常態的後疫情時代，人們有更多的機會、用更小的資源，嘗試自己感興趣的事物，透過小規模、副業型的微創業做為開始，掌握自己的人生主動權。想改變不太滿意的生活現狀嗎？讓安麗陪你找回人生的自主權！
經歷數年的COVID-19，疫情不只改變了全球經濟環境，還對Z世代與00世代（泛指1990年代後出生的人）的生活方式與工作價值觀產生深刻的影響，像是去年成為熱門話題的「安靜離職」（Quiet quitting）就獲得許多新世代工作者的共鳴與迴響，甚至到今天依然能看見相似的現況持續發生著。
奮力掙扎的Z世代：積極找尋生活意義的「安靜離職」
「安靜離職」並非意味著辭去工作，而是在工作上採取「省電模式」，對職責內容劃清界線，拒絕額外付出或承擔任何不必要的責任，謹守不多事、不升職、準點下班的工作原則。乍看之下，安靜離職似乎是年輕人對傳統職場奮鬥文化的沉默抵抗，但實際上真的是如此嗎？
2023年，國際市調公司蓋洛普（Gallup）的《全球職場現況調查報告》發現，全球高達六成的員工處於安靜離職的工作狀態。報告指出，不斷升高的員工壓力、以及人們無法從工作中實現個人價值或獲得社會連結與支持，都是安靜離職發生可能原因；另一方面，也有85%的受訪者表示，他們希望在職場環境中得到更多的認可、學習機會、薪資待遇，以及更明確的目標與更好的管理者。
由此來看，選擇「安靜離職」的新世代工作者並非自我放棄、不求上進；相反的，他們其實比誰都還要清楚、積極。只是，當人們環顧薪水凍漲、通膨不斷的大環境，再看看與自我斷裂的工作內容，徹底認清理想志趣無法從工作實現，所以選擇回歸生活的本質，把工作視為單純的溫飽，在劃清生活與工作的界線之後，重新掌握人生的主控權、尋找真正屬於自我的價值。
年輕人站起來：勇敢追求，用副業豐富平淡人生！
因此，無論是工作上「安靜離職」，選擇生活平衡的快樂；還是在職場埋首衝刺，投入強烈的使命感與責任心，兩者都是順應內心，一步一步實踐自我理想的行動。但是，當既有環境已成為限制框架，我們又何不趁著年輕氣盛時勇敢伸手，為自己堅信的、熱愛的理想認真拚一次？若失敗，那是生命驚心動魄的一次挑戰；若成功，就是掌握人生主導權的轉捩點──最重要的是，無論結果如何，嘗試之後，未來都能為自己曾經勇敢造夢而引以為傲。
以創業家為核心的健康保健企業安麗，深刻理解這些因夢想而躁動的心。今年八月，安麗發表2023年《安麗全球創業報告》，指出全球對創業的興趣依然強勁且穩定，不只高達98%受訪者對副業收入抱持正向態度，更有37%受訪者認為副業是發揮個人才能、實現自我的好辦法。而在創業實務上，報告也指出超過半數的受訪者希望擁有創業的機會，且將近四成受訪者自認擁有創業所需的資源及技能，與其思考「是否」創業，更多受訪者思考的是「何時」創業，可見在未來幾年的後疫情時代下，「創業」將成為新常態！
雖然經濟成長趨向平緩、通貨膨脹居高不下，越來越多人對工作與生活失去目標，或許創業新常態就是找回自我價值的轉機。多年來，安麗提供各項創業的資源與支援，支持人們展現自我、結合個人興趣與目標啟動創業；同時，也還有如與臺北醫學大學進修推廣處合作的「健康管理師認證班」課程，幫助人們在創業路上持續學習精進──想改變不太滿意的生活現狀嗎？不管是轉換工作還是投入創業，勇敢去做吧！
安麗，陪伴你在不完美的世界成為獨一無二的造夢者
在愈發開放、資訊獲取也方便的現在，我們有更多的機會、用更小的資源，嘗試自己感興趣的事物，像是社群經營、網路拍賣、市集出攤等等；或者，你也可以選擇安麗所提供的完善創業資源，從改變與分享開啟創業的契機，再把興趣發展成副業收入、甚至是個人未來五年、十年的創業主力，打造你的超派人生。
每個人都是造夢者。想過什麼樣的人生，一切取決於你。不同人對「成功」都有其獨一無二的定義。在創業故事越來越多、成功典範也不斷變動的現代社會中，創業真正的意義與魅力，就是能夠在這不完美的世界中劃出理想的一方世界，打造自己最完美的模樣、寫下銘刻著自己名字的成功定義。