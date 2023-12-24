《侯孝賢談侯孝賢》：有人問我是如何讓演員準備的？讓舒淇運動，讓梁朝偉看書
我們想讓你知道的是
本書為侯孝賢演講內容整理而成，由於是演講的緣故，免除了依循提問者的脈絡和求知慾打亂演說者的思緒，反倒是暢快地與臺下聽眾分享個人的電影經歷。過程中，侯孝賢導演流露出性格中可親的一面，甚至不惜自暴拍片的糗事，也在言談之中展露了對電影的真摯的愛。
講述：侯孝賢
讓舒淇運動，讓梁朝偉看書
有人問我是如何讓演員準備的，其實拍之前我一般沒有要他們怎麼準備，那是演員自己的事，只是我會做一個形式讓他們有時間，我會想到他們。舒淇拍《千禧曼波》的時候，我知道她壓力很大，因為張力很大。我通常都是下午才開工，讓她可以有時間運動，絕對不會超過晚上十一點就讓她收工了。所以她每天都是精神飽滿的來拍，她需要，要不然她沒有那個能量來對抗。梁朝偉喜歡看書，只要丟本書給他讓他看就可以了。他後來拍完《悲情城市》的時候，我就給他看了很多書了，看到他有時候忘了是我介紹給他的，還介紹我。
舉個例子，像拍《珈琲時光》的時候，有一天去看淺野忠信，他正好休息，旁邊有把吉他，他就在彈吉他；另外就是一台電腦，我說你畫了什麼？看一下，他畫了一座城市在蜘蛛的肚子裡面，很複雜的城市。我感覺這個有趣，後來就跟他講，你要不要畫一下山手線，因為在電影裡他是一個專收鐵道聲音的「音鐵」迷。電影裡面呈現的有一個胎兒的是他畫的。
這些有時候看你怎麼使用，怎麼觀察到，看你怎麼跟演員溝通。梁朝偉怎麼拍《阿飛正傳》？他就是每次別的戲收工，到這個現場就睡，王家衛就等他睡，不理他，起來以後梳化就開始。他演的是賭徒，他去請教過賭徒，賭徒的手都很漂亮，常常都要修，手最重要。他每天到現場醒來化妝然後就修指甲，就透過修指甲的形式開始進入這個角色。
但是他的最大障礙是語言，所以他說拍《色，戒》很辛苦，因為語言是不能想的，那是反射的，想就會影響表演。所以學普通話就要學到那個地步，很累。除了英文、廣東話不錯之外，叫他演別的很難。語言假使會很多，因為語言有時候帶著表情走，一講出來神情都不一樣，講上海話，或者四川話，表情完全不一樣，所以語言對演員來說是很重要的。
我計較的、在乎的基本上都是以上這些東西。
東方與西方的表達方式
一般人說小津的電影是反思的，看完會越想越多，因為它的底層有一個結構，這才是他的重點。譬如《東京物語》，基本上是戰後整個日本的變化。人們的工作形態變了，子女進入都市工作，離父母遠了，所以父母在某一個時間要去看一下這些小孩。整個過程也不是小孩們不孝順，小津呈現的其實很簡單，但是看完後你就是會感覺很難過。
在現代社會的情景之下，你感覺到父母和小孩之間關係的扭曲和變化，光這些還不足，裡面還有他們戰死的兒子和媳婦，這個媳婦就和子女之間產生一種對比，其實很複雜，但是表面上是很單純的故事，所有的思考都在後面。
它不是直接的戲劇性，不像西方的電影。看西方電影，看到最後都會直接告訴你是什麼：比如虛榮，人最難抵抗的就是虛榮，比物質欲望還可怕。西方的電影是戲劇性強烈到這個地步，是白的，看完你就直接可以感受。東方的電影和小津的電影不是這樣，你一定要懂，否則一片糊塗，也不會深邃地去想。
東方的表達方式是不同的。西方的方式是敘事的，都是從以前的傳統傳過來的，現代化就是西化，沒有本土性。像中國的流行歌曲，都是香港、台灣沒落的歌星到那邊又紅起來了。前一段時間有首歌叫〈老鼠愛大米〉，台灣也滿流行的，中國有種味道是台灣沒有的，我女兒就說老鼠不是愛大米，愛cheese（乳酪），又是西方的觀念對不對？我們假使要現代化的話，不是模仿西方的現代化。
一般人看，沒人看得懂，他們要看的是直截了當的，就像法國評論我的《海上花》說是永遠發生在衝突的前面或者是後面，絕對不直接描寫衝突。因為我感覺衝突沒有什麼好描寫的，啪啪兩下就沒了，對我來講是一種韻味。其實小津的電影基本上跟我這個想法是非常接近的，我們都使用這種態度。
我感覺這是我們華人、東方人看事情的角度，而且是我們的習慣，我們表達情感的方式，我們是非常政治的民族，誰願意聽難聽話呢？誰願意直截了當地批判呢？沒有，我們沒有這種，很少。不知道你們年輕人現在怎麼樣，像我們這個年代的人基本上不可能的，有什麼事就直接說了，很少。
直接說了，那就意味著大家都難看。就像張愛玲說的，我們一落地其實就活在別人的眼光之下，所以你總是要繞一個彎，講話就是要繞彎，不是那麼容易，不是那麼直接。這其實，就是因為有所謂的形式，小津的形式，和我自己走過摸索出來的形式，基本上比較接近，也比較東方。小津電影的結構，不要看好像都是生活片段，但其實都是嚴密到不行的結構，
就像工程師一樣。比如他的分鏡表，每一個鏡頭，預計多長，會用多長底片。比如對白在時間裡是三十秒，或者一分鐘，底片要用多少，都會清清楚楚地列出來，每一個鏡頭都是這樣，在還沒有開拍之前。到最後，這個電影有多長，和之前計算的都基本差不多。所以你看這個導演，光看他的分鏡就夠了。
小津、布列松的電影對白少，表情也少
因為那個時候在日本是這樣的：製片廠制，導演是屬於製片廠的「工頭」，每個月製片廠都要公布所有導演拍什麼電影，使用了多少底片。使用多的當然就是很浪費，那時就是這樣，公司就這樣跟導演斤斤計較底片的事情，所以每個導演的壓力都很大，因為直接關係到薪水。
今天在這裡為什麼提這個？因為在小津的電影裡面，永遠是那些演員，就相互之間調換一下，並且大概拍來拍去都是家庭。比如出嫁這件事，演爸爸的永遠是那個人，他從年輕一直演到老，從爸爸在世一直演到老死。就是固定的那幾個人，演同學什麼的……永遠不變，為什麼？
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請澳門旅遊達人林鴻祥，分享澳門觀光必去的景點、必吃的美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。想知道更多澳門旅遊的精彩攻略，就點進來吧！
漫長的新冠疫情已經過去一年多，大家是否有把握機會出國旅遊，盡情享受異國的文化與美食呢？如果正在安排、或是還沒有計畫的朋友，或許可以把握接下來的新年假期，安排一趟悠閒、享受的澳門度假之旅。
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請到澳門旅遊達人林鴻祥（Nelson），和大家分享他推廣澳門旅遊十多年的經驗，聊聊澳門觀光的必去景點、必吃美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。你所不知道的澳門旅遊攻略，現在出發！
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！