【影評】《雙眼之間》：像一趟逆行的《在車上》——漫長、綿延而無解困頓

偶爾，偶爾的偶爾，我們會想起一些枝微末節，其實很重要，但又或許也根本不值得一提，幾乎已經不得不被遺忘在現在的人生之中的那一些事情。

這一些事情想念起來的時候，感傷卻又無能為力，以為已經釋懷卻又是顯得偽裝成熟做作。人類度過了越來越多的日子，存活在這一個世界之中的時間裡，無可避免的，老去、衰亡，頹廢和力不從心，接續著釋懷，放下還有眼匡泛淚的閃爍，卻難以嚎啕大哭。

只因為會懂得你哭泣的人們已經遠去消逝，看見你閉起雙眼的人只剩下訝異。如此這般，閉上雙眼的時候，其實是一個暫時逃離現實，回想起記憶之中吉光片羽，那些過去了都稱作乎美好的記憶，讓人難以忘懷，眷念不已，卻再也不可能回溯，不可能再青春一回，更不能再讓生命抉擇在哪一種時刻，或許成為那樣一個美好的人類，不美好的才是記憶。

《雙眼之間》給予我的感覺正是如此。像是一趟逆行的《在車上》， 漫長、綿延而無解困頓，卻有試圖用感性地娓娓道出一個適切的慰藉，那些終究歸咎於生命無常和摯愛的溫暖，緩緩接納時間流逝之後的事情，關於我們在電影膠卷之內看見的一切——凝視。凝視電影、膠卷，人生或是現實之中難以察覺的各種消逝。

Photo Credit: 東昊影業提供 《雙眼之間》劇照

電影故事說的是，已經有些年紀、早已退休的導演米格爾因為電視台專訪的邀約，突然回溯起當年自己曾經拍攝電影的往事。

曾經，他與好友胡力歐合作，量身打造了一部《流淚的國王》拍攝，卻遇上胡力歐在拍攝後期突然的消失，不得不暫緩了這一部「未完成」的電影無解的困惑謎團，沒人知曉胡立歐去了哪裡，或是他到底為了什麼、想著什麼就此離開而米歇爾也因此不再創作拍攝電影，就此三十年光陰過。

卻因為這突如其來的電視節目訪談，儘管是因為金錢的利益、商業和收視的需求，但米格爾仍舊接受了這一道難關。他尋覓了當年留存的膠卷底片、正裝赴約了節目預錄，甚至再次聯繫了胡力歐的女兒安娜，談論起這一個消失而不負責任的父親，當年到底是發生了什麼，怎麼會瞬間脫離了大家後來人生的記憶之中。

故事這樣展開，米格爾陸續從女兒、舊情人還有好友之中接納了塵封多年的模糊記憶，想念起一些過往造就當初情景的記憶，一切彷彿似乎不得不再次接受自己曾經有一位密不可分的好友，如此親密的記憶感受中，以為沒那麼重要，卻引響了一輩子。他到處拜訪，到訪之處真摯純粹，只為了那些當年記憶中青春無比，無間親暱，又是事業工作全然前行衝刺夥伴，那一個正是青春之際最重要的存在。

後來，他們終於找到了他，卻是一個早已失去所有任何記憶，沒有所有想像中情緒的男人，唯一存有的只是當年他們一起拍攝電影時候的劇照道具。

一個虛幻，根本不存在的物件，竟然變成了他們之間共同辨識彼此的關鍵物，並且召喚了人們回到電影之中，關於那些電影之中發生的故事，如此美麗與哀傷，確切存有而實在懇切。然後他們決定在一同放映僅存的膠卷，看電影吧！或許能招喚什麼，或許什麼都沒有、但又或許記憶中的那些可能還被身軀記得。

Photo Credit: 東昊影業提供 《雙眼之間》劇照

電影中針對診斷失去記憶的醫生對談說出的：「除了記憶之外，人類還有情感與感性。」這一個一閃而過的對白，或許可以成為「閉上雙眼」緣由可能，同時也呼應了我們無法避免，情緒早已逝去淡忘的年代，那些徒有稀薄記憶的人們，早就無法復往美好的可能，就像是接受了死亡而行的生命。只是釋然，想念美，追求慰藉，閉起雙眼般的輕巧。

這一部電影是一趟塵封模糊記憶的追溯，如同觸碰舊攝影機具的新手緩慢對上焦距鏡頭，跟著舊日底片的放映，讓那些關於電影的故事將再次轉動。

轉動膠卷的運動是內涵在敘事背後的轉動軌跡，是維多艾瑞斯（Victor Erice）在時隔多年後再度拍攝電影中，宣告著一種死亡將至的靈動。恍恍惚惚之中，試圖招喚生命可貴之處，讓人眷念、讓人深愛，卻又沒辦法透過凝視取得擁有。

永存的膠卷（即便它會經過物理性的衰亡），安寧平穩的放置在保存倉庫，人們遺忘，卻又發覺他們實際存在，死亡了卻也還活著，能夠放映和展示出來是唯一延續展示的方式，讓那一種生命的遺憾延續，通俗且無以復加，無法擺脫消亡的未來，此刻是一個什麼都不知所錯，卻又不得不凝視的觀看過程。試圖透過「凝視」來尋找記憶並定位身份，以此片向消逝的電影時光遙望致意。

Photo Credit: 東昊影業提供 《雙眼之間》劇照

而對於電影中的導演，早已放下了創作多年，寧靜嘗試度過日字暗示當中，終於的濱海屋舍、隨性彈奏吉他的朋友鄰居，可愛忠誠的黑色狗狗，他們早已存有那些「沒有被故事敘事出」後來成就的人生中，平靜之中等後一股缺席的叨擾，隱藏著人生空洞。那是描繪這一位敘事主人翁成功的地方。我們看見一種早已可以放棄掙扎的生活中，卻又被閉起雙眼突然之間震撼的生命。

震撼，當電影裡頭的放映師玩笑間說出：電影的奇蹟僅止於德萊葉（Carl Theodor Dreye）。我們並沒有在所有特寫中再次感受銀幕奇蹟，也沒有被眷念的好友／明星／演員與電影傳奇中喚起什麼奇蹟。

那一個尚未完成映演的《流淚的國王》，不過是尋找未謀面的女子的故事。只是發現人們的記憶和靈魂抽離的過程，是隨著年齡時光漸漸老去的過去，跟不上新的世代、再也承載不了那些宏偉的歷史思想。