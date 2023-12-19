萬聖節在上海：年輕人極盡所能反諷政府，這座「魔都」總算認清政治現實
我們想讓你知道的是
2022年2月習近平及其親信、時任上海市委書記的李強下令上海封城，2000萬人失去自由宛如囚徒，這座一直躲避政治的城市這才恍然大悟：政治的魔咒終究還是躲不開。過去，上海人將上海之外的中國人統統視為鄉下人，當然也包括陝西人習近平。如今，他們驚恐地發現，土包子、土皇帝可以決定他們的命運乃至生死。
萬聖節在上海變成自由表達日
任何西方文化文化到了中國，都會經歷一個在地化過程，都會被染上中國特色。在美國和西方，「不給糖，就搗蛋」的萬聖節是孩子的節日，但在2023年的上海，萬聖節卻變成獨一無二的自由表達日。在巨鹿路一帶，上萬年輕人以千奇百怪的打扮發洩對當下生活的憤怒，試探和觸碰中共的底線。警察對大部分奇裝異服的年輕人熟視無睹，卻勸阻乃至帶走少數打扮和言行「過於敏感」的人士，事後也有多人遭到傳喚審問。
在極權高壓下，如何安全且充分地自由表達，需要勇氣和智慧的完美融合。於是，上海的街道成了一場勇氣和智慧大比拼的舞台，上海又有了一百年前日本作家村松梢風所形容的「魔都」的味道。
有一名女子胸前戴著寫有「文科生」的牌子，一隻手拿金屬碗和二維碼，另一隻手舉起寫著「蛋炒飯」的牌子。估計警察不知道「蛋炒飯」的典故——韓戰時，毛澤東的長子毛岸英違規生火做蛋炒飯，聯合國軍飛行員發現了炊煙，扔下炸彈將其炸死。「蛋炒飯」成了中國人的救星，如果沒有「蛋炒飯」，今天統治中國的說不定是毛三世。當然，習包子未必比毛三世好到哪裡去。
也有人打扮成維尼熊——人人都知道維尼熊影射誰。還有人裝扮成皇帝出巡——人人也都知道今天中國有一個無皇帝之名而有皇帝之實的獨裁者。
有一位女生在襯衫上貼滿A4大小的白紙，這是隱喻一年前在上海及全中國爆發的反對封城的白紙抗議。
有人頭戴監控鏡頭模型，上面還寫著1984，諷刺中國是全世界監視器最多的警察國家。警察大概不知道1984的典故。台灣人李明哲被關押在湖南監獄期間，發現監獄圖書館將《動物莊園》歸入農業書籍類別。
有一名男子裝扮成魯迅，手拿「學醫救不了中國人」的紙牌，高聲朗讀魯迅的文章：「願中國青年都擺脫冷氣，不必聽自暴自棄者流的話。能做事的做事，能發聲的發聲。」隨後被警察帶離現場。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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