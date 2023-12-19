萬聖節在上海：年輕人極盡所能反諷政府，這座「魔都」總算認清政治現實

萬聖節在上海變成自由表達日

任何西方文化文化到了中國，都會經歷一個在地化過程，都會被染上中國特色。在美國和西方，「不給糖，就搗蛋」的萬聖節是孩子的節日，但在2023年的上海，萬聖節卻變成獨一無二的自由表達日。在巨鹿路一帶，上萬年輕人以千奇百怪的打扮發洩對當下生活的憤怒，試探和觸碰中共的底線。警察對大部分奇裝異服的年輕人熟視無睹，卻勸阻乃至帶走少數打扮和言行「過於敏感」的人士，事後也有多人遭到傳喚審問。

在極權高壓下，如何安全且充分地自由表達，需要勇氣和智慧的完美融合。於是，上海的街道成了一場勇氣和智慧大比拼的舞台，上海又有了一百年前日本作家村松梢風所形容的「魔都」的味道。

有一名女子胸前戴著寫有「文科生」的牌子，一隻手拿金屬碗和二維碼，另一隻手舉起寫著「蛋炒飯」的牌子。估計警察不知道「蛋炒飯」的典故——韓戰時，毛澤東的長子毛岸英違規生火做蛋炒飯，聯合國軍飛行員發現了炊煙，扔下炸彈將其炸死。「蛋炒飯」成了中國人的救星，如果沒有「蛋炒飯」，今天統治中國的說不定是毛三世。當然，習包子未必比毛三世好到哪裡去。

也有人打扮成維尼熊——人人都知道維尼熊影射誰。還有人裝扮成皇帝出巡——人人也都知道今天中國有一個無皇帝之名而有皇帝之實的獨裁者。

有一位女生在襯衫上貼滿A4大小的白紙，這是隱喻一年前在上海及全中國爆發的反對封城的白紙抗議。

有人頭戴監控鏡頭模型，上面還寫著1984，諷刺中國是全世界監視器最多的警察國家。警察大概不知道1984的典故。台灣人李明哲被關押在湖南監獄期間，發現監獄圖書館將《動物莊園》歸入農業書籍類別。

有一名男子裝扮成魯迅，手拿「學醫救不了中國人」的紙牌，高聲朗讀魯迅的文章：「願中國青年都擺脫冷氣，不必聽自暴自棄者流的話。能做事的做事，能發聲的發聲。」隨後被警察帶離現場。