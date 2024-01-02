《逆習慣》：社群媒體有如「成人版奶嘴」，該怎麼停止干擾雜音與分心？

文：路克．馬瑟斯（Luke Mathers）

嘿，你瞧，有東西在閃閃發亮

每個重大的浪費時間都起源於微小的分心。——匿名者

不尋常的事特別會吸引人類腦袋的注意。數千年前的樹叢裡有什麼東西在晃動，是否注意到這件事的差別就在於你找到一頓食物或者你成為誰的大餐。那些不在預期中的獎勵刺激大量的多巴胺分泌，腦袋就開始更加頻繁地尋找同性質的獎勵。試著想想看，在一件去年冬季過後就不再穿的夾克口袋中找到一千塊時，那種感覺有多開心。

那麼為何分心會變成一種奇怪的習慣？我太太形容我像松鼠：「嘿，你看，那邊有什麼東西在閃閃發亮。」我認為她說到了重點，這陣子對我來說，保持專注力似乎變得愈來愈難。不過我想自己不是唯一有這種問題的人。

科技發展的結果，使得這些「閃閃發亮」的東西到處都是。它們特別容易出現在手機中。收到一則新簡訊或者電子郵件時發出的提示聲，或者臉書上蹦出的愛心，這些訊息都需要我們時時刻刻注意。

有趣的事愈來愈多？

所以當手機噹的一聲響起，發現某人把你標記在一張照片上，這個當下腦袋已經得到多巴胺的回饋，感覺很不錯。基於好奇，你點開了臉書，發現居然有一大堆多年不見的照片，勾起懷舊情緒，開始回憶曾經的美好時光。

或者看到好朋友做的酪梨吐司，她知道你最愛酪梨醬了。誰猜得到噹的那一聲會帶來何種驚喜，很可能就是多巴胺棒棒糖帶來的甜蜜滋味，而大家都愛極了棒棒糖。你內心的海鞘向來討厭未知狀況的不舒服感覺，有趣的事愈多愈好。我的手機在哪兒呢？

當相同的事件發生十次、二十次、五十次甚至一百次之後，所帶來的興奮感就遠不及第一次的感覺。我們大腦對於這些愉快經驗的回應方法已經發生改變，當曾經美好的事情一再出現時，就會失去原有的吸引力。心理學家將它稱為「享樂適應」。即使是自己真正喜歡的事，只要出現的次數變多，你所獲得的多巴胺棒棒糖就會愈來愈小，不再那麼美味誘人。好比說喜歡吃龍蝦，如果每天的每餐都讓你吃龍蝦，很快地你就會對它感到厭煩。

科技自然有它鬼祟的心靈小把戲厲害之處，不可預期的獎賞讓內心的海鞘不斷地猜測，所以腦袋不會對先前的歡愉感到習慣。參雜著許多獎勵機制的社群媒體像是用根棍子把胡蘿蔔吊在你面前，讓你始終興趣不減。它利用好奇心吸引注意，激使你想看得更仔細，分散你對其他更重要事物的注意力。

如同第二章中我曾說，每天早晨都會花一小時做運動，踩踏飛輪車的同時閱讀電子書。那是我最佳的學習時間。因為需要保持專注才能學好某件事，所以愈早開始愈好，以免有其他事情讓我分心。幾週前我正在讀一本書；耳機裡播放著音樂；收到衝浪伙伴傳來關於浪況的幾則訊息；檢查了三次電子郵件；得知有場音樂會將舉辦，又訂購了幾張票。那麼多事情都發生在我原本應該運動和學習的時間裡。諷刺的是當時我所讀的那本書正好是尼爾．艾歐（Nir Eyal）所著的《專注力協定》。

行為設計專家，尼爾．艾歐對於分心這件事特別感興趣。他就像是另一個福格般的天才，已經出版了兩本從完全不同的角度探討分心的書。他的第一本書《鉤癮效應》講述的是如何打造能讓人們上鉤的產品（例如社群媒體、線上博奕或者寶可夢等）。諷刺地，他的第二本書《專注力協定》卻是教人如何抵抗世界上那些誘惑人上癮的閃閃發亮產物。

尼爾．艾歐表示那些大科技公司要獲取、利用及販售使用者的注意力。如果你能得到人們的注意力，就能觸發他們心中的渴望，最後為了實現心願，辛苦賺來的錢就會與他們分離。看到最後一章時就能發現，社群媒體是門大生意，不幸的是，他們所販售的產品正是我們的注意力。

尼爾．艾歐認為任何會讓你離開原計畫的事就叫分心。引力則是任何意識下能帶來朝著希望的方向前進動力的事。所以引力的相反詞就是分心，它讓你有意識地停止某件正在做的事。

他說：「引力讓你朝真正想要的事前進，分心則讓你朝反向而走。保持不要分心的意思，就是努力地實現承諾要做的事。」

如果將引力定義為「朝真正想要的事前進」，這讓我想到是否可能因為不清楚自己到底要什麼，而讓分心這件事變得更糟。正如斯多葛主義的哲學家塞內卡說的：「如果連自己要航向哪個港口都不清楚，那麼無論吹什麼風都不會滿意。」

固定在晨間運動及閱讀是一天中我最喜愛的時光。如同美國退役上將威廉．麥克雷文（William H. McRaven）著名的「鋪床」習慣：「如果每天早晨起床你都會把床鋪好，你已經完成一天中的第一個任務。」如果每天一大早就做了運動且學到新知，我已經完成了一些事，就算接下來的其他時間都過得很狼狽也沒什麼關係。每天早上的那一小時是我送給自己的珍貴禮物，如果分心做了其他事，對我一點好處也沒有。

和許多奇怪的習慣一樣，分心在本質上並不是壞事。事實上許多意外出現的亮點確實為生活帶來很大的喜悅。如果只是為了防止身旁出現的雜事導致分心而永遠地替自己戴上遮蔽視野的賽馬眼罩，那麼生活肯定會少了很多樂趣。

做到「不要分心」並非絕對不能注意周遭出現吸引目光的事，而是需要謹慎地思量。檢查電子郵件也好，瀏覽IG照片或觀賞狗玩滑板的影片都沒關係，只要這些事對自己有幫助。根據尼爾．艾歐的看法，當你有意地，且在安排好的時間內進行上述事項，並不算是分了心。