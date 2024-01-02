史景遷《利瑪竇的記憶宮殿》：中國人被賣為奴，利瑪竇覺得這是上帝要他們皈依基督教的方法

文：史景遷（Jonathan D. Spence）

誠如利瑪竇所知，一直有中國人被賣去海外為奴。對於此事，他未給予道德判斷，只說這或許是上帝要中國人皈依基督教的方法之一，因為這些奴隸有時被西班牙人、葡萄牙人買去，後來被他們的主人或當地神父改變信仰。

許多被賣去海外者，在中國時並非奴隸，而是在中國東南部被擄走，賣給外籍買家，而賣價出人意料的始終變動不大，每個女孩或男孩十五至二十達克特；其中有些人出身書香門第，最終成為葡萄牙籍歷史學家和軍人的祕書或助手。一五九五年臥亞總督明文規定，凡是被裁定犯了買賣中國奴隸罪的葡萄牙人，一律處以一千達克特的天價罰款。

針對中國人淪為奴隸一事，利瑪竇認為中國人自己要負很大責任，並認為中國社會到處有奴隸，與中國人性格的缺陷有關聯，例如既好色又膽怯。他抱持這樣的立場，其實反映了他對中國社會整體的看法。他絕非如今人有時所認為的那樣不加批判景仰中國，其實為如何評價這個國家和其政府深感苦惱，而且從未獲致綜合性的結論。他只是呈現兩組相牴觸的看法，而且無疑覺得這些看法都接近事實。

就受他肯定的方面來說，有許多事物讓他自然而然予以讚賞，甚至覺得非歐洲所能及。中國幅員廣闊、地形多樣，境內生產的作物非常多種（他發覺幾乎只缺橄欖和杏仁），菜園小但照顧得很好，愛花，江西的瓷器（「世上最上等、最漂亮的東西」），中國人別出心裁將煤用於烹煮和供暖，對古青銅器、水墨畫、書法的鑑賞能力、中國印刷術的先進和低成本，都令他讚賞。

關於儒家道德思想，他抱持肯定態度，甚至予以理想化，因為他想要向自己教會的領導人證明，中國人皈依基督教會是水到渠成，再自然不過。他總結道，中國人的葬禮和祭祖儀式並非迷信，知縣主持的祭孔大典不具宗教意涵，儘管的確燒香、獻上牲禮；信奉儒家思想，就像加入某學院，而非信某個具體的神學教條。

中國人的確持萬物有靈的觀點，富人喜歡納妾，但除此之外——且如果他們會避開佛教和／或道教的話——他們「的確能成為基督徒，因為他們的學說的本質未含有與天主教信仰的精義相悖的東西，天主教信仰也不會給他們帶來什麼妨礙，反倒有助於達到他們書裡所說的，他們欲建立的安寧祥和的共和國」。

為協助達到這樣的道德境界，中國人建立了一體化的官僚體系，並由一批都御史監督該體系的運行，而利瑪竇喜歡把這些都御史比擬為使古斯巴達秩序井然的五督政官（magistrate）。於是，儘管皇帝權傾天下，中國具有「共和國的許多要素」，因為皇帝始終回應大臣的倡議，而且這些大臣對於如何處置一年高達一億五千萬盎斯白銀的稅費收入，有最終的決定權。

甚至在宗教信仰上，中國人對自己的神鮮少表現出普見於羅馬人、希臘人、埃及人身上那種「不得體的行為」。事實上可以說，「我們在歐洲所知道的那些異教徒，在宗教事務上所犯的錯，個個都沒有比中國人少。」

但這些理想的花園裡隱伏著毒蛇。在《中國札記》中間處，描述韶州城外的佛寺時，利瑪竇精心建構了一個修辭結構，以闡明這一點。他第一次造訪韶州時，應邀去了該寺：

我們發現那裡有片平坦的河谷，河谷一端盡頭和兩側都立著不算太高的山巒，山上密布果樹和其他景觀樹，樹木四季青綠。谷地裡全種了稻和其他可食植物，引用溪水灌溉，溪水終年不涸，但流經河谷中央，直到青山之外，豐沛純淨的河水滋潤那裡的萬物。

但這個賞心悅目的地方，這個不折不扣的中國伊甸園，坐落著供奉某禪師（譯按：禪宗六祖慧能）之肉體真身的佛寺（譯按：南華寺）。八百年前，這個禪師以身餵蛆，在利瑪竇看來，使禁慾苦行之行顯得愚蠢可笑。這時住在該寺的中國和尚，連這種偏離正道的虔誠都不復有，與此地恬靜的田園風光形成強烈對比：「他們十足墮落，不只其中許多人無視佛寺清規娶妻生子，還幹起搶劫勾當，殺掉行經的路人。」

中國人和他們的統治者，也從原本較高貴且已半遭遺忘的純潔狀態，墮落入欺詐、貪婪循環往復的處境，毒打變得司空見慣，地方上盜賊橫行，掌權者監守自盜，因而需要另找人監督掌權者。

中國人表面上極為謙恭有禮，暗地裡人與人相互猜忌，誰都不能信——連同鄉、朋友、親戚，甚至自己小孩都不可信。這個國家的經濟生活也四分五裂，因為市場上每樣東西始終都有兩種價錢——「一種針對當地人，另一種，價錢低很多，針對到處都為數眾多的官員」，而且不管想要什麼，都能用這些低於行情的價錢從工匠、商人那兒買到，於是許多老實幹活的人不得不逃到外地。

一五八五年十一月，即進入中國後不久，利瑪竇寫了封信給他羅馬學院的前同窗朱利奧・富利加蒂，信中描述了中國老百姓無所逃的恐怖統治：他寫到，知縣公開接見百姓的場面，比羅馬教皇還要盛大隆重，皇帝則關在皇宮裡，終日與他的女人、太監、鳴禽、花木為伍，日子過得尊榮卻悲慘，猶如亞述暴君薩達納帕魯斯（Sardanapalus）。

後來利瑪竇更進一步詳述這看法，說皇帝變得很害怕，不再接見朝臣，不敢外出，除非私下外出，而且外出時有一列數輛一模一樣的馬車以混淆耳目，他則隱身於其中一輛；這個皇帝似乎「猶如置身於想殺掉他的最大仇敵的地盤裡」，而非置身於自己所統治的國度，他把日子過得「猶如地獄的翻版」。

對利瑪竇來說，這個地獄的翻版由諸多要素構成。其中之一係他花了不少筆墨詳述的宏大氣派。一六○二年利瑪竇去到紫禁城宮中的大院，滿懷感激匍伏於空蕩蕩的龍椅之前。他寫道，這些宮中大院能容三萬人，而皇帝的大象、三千名皇家衛士、高大的宮牆，都更添威嚴和氣勢。