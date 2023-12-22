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TNL+ 2023/12/22,
動漫

沒有最糟，只有更糟！2023年糞GAME齊噴，從《魔咒之地》到《浩劫前夕》都不忍卒睹

沒有最糟，只有更糟！2023年糞GAME齊噴，從《魔咒之地》到《浩劫前夕》都不忍卒睹
Photo Credit: Daedalic Entertainment

我們想讓你知道的是

垃圾遊戲從來不是最近的專利。早在上個世紀八O年代初期，美國就因為粗製濫造的糞game毫無節制地生產，才導致了後來影響深遠的「雅達利震盪」，直接將北美地區的電子遊戲市場一度摧毀殆盡。

文：拾元

「那是最好的時代也是最壞的時代，那是充滿智慧的時代也是最愚蠢的時代，那是信仰的時代也是懷疑的時代，那是光明的季節或是黑暗的季節，那是希望的春天也是絕望的冬天。」

這段文字出自查爾斯．狄更斯經典長篇小說《雙城記》的知名開場白。拿來形容今年的電子遊戲界，可說是再貼切不過。

眾所周知，今（2023）年是世所罕見的遊戲大年。TGA遊戲大獎入圍名單一字排開，可說各領風騷。強如《薩爾達傳說：王國之淚》，也只能拿個最佳動作冒險遊戲，而在最大獎年度遊戲項目，惜敗給《柏德之門3》。如此不尋常的現象，直接說明了今年神作輩出，在最高層級的遊戲領域，真的是神仙打架般精彩。

而在頂尖的神級遊戲屢屢突破天際同時，同樣是今年，差勁的電子遊戲「們」卻也每況愈下，從年初到年尾，不斷為玩家們帶來驚喜（嚇？）。接近尾聲前的12月，竟還有《浩劫前夕》這樣的作品，以其直探地心的低劣品質，為今年遊戲界寫下了新註腳：

「2023年，神奇的一年，歷史上最偉大和最糟糕的遊戲，都在這時代出現。」

《魔咒之地》、《血色降臨》：知名大廠的臭棋

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圖片來源：epic games
（什麼都沾一點，但什麼都很無聊，《魔咒禁地》鮮少令人振奮的元素）

受到前陣子新冠肺炎疫情衝擊，諸多遊戲開發專案被迫延後，時程同步推遲，才在最近一兩年的後疫情時代逐一噴發。今年之所以神作、3A大作大量發生，確實其來有自。

然而，或許是基於相同因素，那些不怎麼樣、甚至有的被玩家斥為垃圾的作品，紛紛集中在今年上市，使得爛遊戲的名單也在不斷更新。一時之間，要從中選出一款最糟的，好像也不是那麼容易。

史克威爾艾尼克斯在年初首先開了第一槍。1月24日上市的《魔咒之地》（Forspoken），挾知名大廠新創IP聲勢的3A級動作遊戲，卻在口碑上完全失利：貧乏的劇情演出、令人厭倦的人物塑造、糟糕的台詞寫作、欠缺深度的戰鬥系統、視覺單調的環境美術、空洞無趣的開放世界……。玩家反應不佳之外，媒體也普遍給予了差強人意的評價。

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