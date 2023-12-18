黑嘉嘉最新廣告棋逢跨界能手，展開智慧對決！ 這三招攻勢，連圍棋職業七段也驚嘆！

Photo Credit : 台灣大哥大

影片中職業七段棋士黑嘉嘉挑戰台灣大哥大技術長，他們以圍棋謀略模擬真實網路狀況，視覺化地進行一次考驗網路品質的攻防。

一開局，黑嘉嘉先出「流量超載」一著，試圖瓦解網路環境。沒想到技術長淡定應對，使出「最大黃金5G頻寬」之勢，輕鬆化解超載負荷。黑嘉嘉讚嘆這如同圍棋中，顧及全局的一手「大場」佈局，穩定了整體網路流量。

緊接著，黑嘉嘉設下「室內收訊不佳」的局面。技術長移形換影，一分為二使出獨家「唯一雙低頻」武器，讓訊號全室涵蓋、無孔不入。黑嘉嘉再度驚艷，雙低頻就像是圍棋中的「見合」下法，無論對手如何出招都能掌握先機，果真好手!

最後，黑嘉嘉落下一記關鍵的「突發異常」黑子。這時，技術長自信地使出大絕「門封」，此招亦是圍棋中有效控制住對手的招法，如同台灣大哥大啟動強大的「NOC網管中心」，24小時監控，事先預測風險，快速排除問題。黑嘉嘉不禁佩服說道:「真是局好棋!」

這精彩絕倫的圍棋對弈，完美呈現台灣大哥大強大的網路支援實力。以「無界佈局」為使命，用智慧為民眾串起無限可能!

「本來以為只是配合演出，沒想到Tom(技術長)本人真的是個懂下棋的業餘段位好手呢！」黑嘉嘉驚訝說道。

其實這不是黑嘉嘉首次與台灣大哥大合作廣告宣傳，今年10月份甫以親民智慧的形象演繹「全新myfone」系列影片，將解決消費科技難題，為消費者打造嚮往的數位生活的「數位科技顧問」角色做了專業完美的呈現，在YouTube累計超過4百萬的觀看次數。

這支以圍棋概念發展的廣告，巧妙地將網路佈建比擬棋盤格，運用「網管智慧 勝似棋局智慧」的創意，將圍棋講究先見先明的思維，呼應到台灣大哥大每項網路建置策略都如同頂尖棋局般精心佈局，展現致力提供用戶穩定網路環境的用心；而藉由實際圍棋技法「大場、見合、門封」套入新台灣大哥大網路優勢，搭配宛如動漫《棋靈王》的交手過程，更提升黑嘉嘉與技術長對弈的戲劇張力，打破了傳統廣告的操作手法，將理性的資訊以趣味概念演繹。其創意表現不僅為台灣大哥大的品牌形象有正面加分作用，無形中也深化用戶對於網路佈建、維運的理解，進一步也能對品牌所提供的各項服務更有信心。期待未來台灣大哥大能持續推出引人入勝的廣告影片！

本文章內容由「台灣大哥大」提供。