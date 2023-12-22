首部Netflix菲律賓原創影集《奇科大廚》，透過戲劇向全球觀眾介紹菲國飲食

如何透過戲劇向全球觀眾介紹菲律賓飲食？今年11月，影音串流平台《 Netflix 》 推出首部菲律賓原創影集《奇科大廚》 （ Replacing Chef Chico ） ，這是由Antoinette Jadaone和Dan Villegas共同執導，製作公司是CS Studios和Project 8。

在第一季共8集中，故事是描述一位經營家族餐廳「哈因」（ Hain ）的傲慢主廚 奇科（米爾比飾），因一場意外陷入昏迷，使得才華洋溢卻缺乏經驗的副主廚艾拉（Alessandra de Rossi飾演）和餐廳新聘顧文雷蒙德（Piolo Pascual飾演）要攜手帶領餐廳度過難關。劇中對白是以菲律賓官方語他加祿與和英語交錯，而 由於「哈因」在劇中設定是提供個人化菜單的高級餐廳，因此「飲食」當然是劇中賣點，而隨著劇情走向 ，也巧妙地交織著關於對菲律賓飲食的批判性討論。

飾演劇中餐廳顧問的Piolo Pascual，在接受《CNN菲律賓》採訪時表示，導演Dan Villegas和製片 Antoinette Jadaone 希望這部戲劇的重點能放在菲律賓美食，對此Piolo Pascual表示，很高興這部戲劇能夠聚焦菲律賓飲食， 「因為很長一段時間裡，我們沒有代表的菲律賓美食」，而透過這部戲劇在全球的放送， 「將能為菲律賓菜餚和文化打開大門」。

在《奇科大廚》第一集中的開頭，便是副主廚艾拉正在製作菲律賓經典美食「sisig」，那是一道爆炒切碎豬頭、豬肝或五花肉的菜餚，最後還會在盛著sisig的鐵盤中打個蛋，不過艾拉所製作的sisig卻是在爆炒完後將sisig包入春捲並刷上醬汁「Calamansi Gastrique」；春捲（Lumpia）也是菲律賓經典菜色之一，如此具創意的做法，是本劇最有看頭的部分。

除了 「sisig」之外， 出現的菲國特色美食還包括 燉菜「kare-kare」、牛奶布丁「tibok-tibok」、Laing、Adobo（菲式燉肉）等， 每一集都會 圍繞著某一道菜而展開故事，此外更透過將 經典菲律賓佳餚進行改造使其更具魅力。

關於劇中 菜餚的製作，主要歸功於在麥格賽賽酒店和烹飪藝術中心（MIHCA）擔任烹飪講師的資深廚師Mae Montalban，她表示首次讀到《奇科大廚》劇本時就被迷住，而能擁有展示菲律賓美食機會更讓她非常興奮，因而竭盡所能地要把每一道菜色更加用心詮釋 ，她也提到劇中她最喜歡的一道菜色，是她將鍾愛的 爆米花搭配 牛奶布丁「tibok-tibok」。

至於劇中的演員們，許多人很喜歡用芋頭葉製成的「Laing」菜餚，在其中一集中，就以各種形式展示了這道菜於傳統和現代的面貌，甚至還有「芋頭葉冰淇淋」。

Mae Montalban也分享，她的任務是根據劇本的走向來設計登場的佳餚，最初開發的名單包括：sisiglumbia（sisig春捲）、kare-kare risotto（燉菜）和tibok-tibok（牛奶布丁）等，皆是將傳統食材融入現代風格，不僅如此，她還替演員開設了為期一週的「廚房特訓班」，讓這些菲律賓演員必須在七天內從刀法學起，進而完成烹飪流程，

2021年演出Netflix的菲律賓電影《我的好友阿曼達》（ My Amanda ）的Piolo Pascual就表示，他非常自豪能成為這部「具感染力」戲劇的一份子：

「你可以真正感受到我們的文化、我們的菜餚，與這些演員及其背後的人合作是一次很好的經歷。 能夠參與這樣的活動是一種很棒的感覺，我希望這不僅對我們，對整個菲律賓內容來說都是更大的開始。」

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核稿編輯：杜晉軒