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修道院經濟學：修女們賣手工甜點維持生計、強化民眾信仰連結，成為聖誕節最受歡迎禮品之一

修道院經濟學：修女們賣手工甜點維持生計、強化民眾信仰連結，成為聖誕節最受歡迎禮品之一
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

隱修士在聖誕節到來前販售傳統甜點不僅受到民眾歡迎，對於修道院自身而言也具備一定的吸引力，尤其眾多信徒或大眾會在聖誕節假期前後湧入修道院或其網站選購商品，此舉無形中便能強化宣教場域與一般民眾的連結。「我們製作餐點的廚房即是上帝對外界慈愛的見證。」來自墨西哥的靜默修女阿比蓋爾（Sister Abigail）如此說道。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

在聖誕節即將到來前夕，全球各地天主教修道院裡的修女、修士等度奉獻生活者（Consecrated life），多已開始傾力製作傳統美食，這些隱修士藉由販售手工食品給大眾的方式維持生活基本所需。

根據《美聯社》（Associated Press）報導，對於許多著重隱修生活且須自食其力的修道場所而言，手作水果蛋糕、餅乾或是自釀啤酒出售的傳統已行之有年，這種修道院維持生計的手法就算在眾多世俗國家（Secular state）亦相當常見，且擁有大批忠實粉絲支持。

美國媒體《NBC4 Washington》指出，隱修士在聖誕節到來前販售傳統甜點不僅受到民眾歡迎，對於修道院自身而言也具備一定的吸引力，尤其眾多信徒或大眾會在聖誕節假期前後湧入修道院或其網站選購商品，此舉無形中便能強化宣教場域與一般民眾的連結。

「我們製作餐點的廚房即是上帝對外界慈愛的見證。」來自墨西哥的靜默修女（Cloistered nun）阿比蓋爾（Sister Abigail）如此說道。

阿比蓋爾表示，她所在的修道院主要製作手工糖果、蛋奶酒（Eggnog）以及最受消費者歡迎的墨西哥粽（Tamale）。「在天主面前，我們相信藉由修女們所製作的這些美食能帶給大眾歡樂，無論是買來自己享用這些美食的消費者，還是將其當成聖誕禮物送給親友的人士，所有人都會從中感到喜悅。」阿比蓋爾補充提及。

為何修道院以傳統美食作為主要銷售產品？

據《美聯社》解釋，全球眾多修道院在財務上皆需自行籌措，過去數個世紀以來，修道院賴以維生的小規模農業無法再為其帶來收益，因此多數修道院轉為製作手工食品或酒類商品，特別是當中有許多食材配方及自製原料從中世紀開始便相傳迄今，因此自然受到大眾青睞。

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