碳交所22日啟動首批碳權5萬噸、預計近30業者參與，專家籲善用高品質碳權助淨零

碳交所首批碳權逾5萬噸，預計近30業者參與交易

（中央社）台灣碳權交易所將在22日啟動首批國外碳權交易，據了解，將上架來自亞洲、非洲與南美洲等地區，合計超過5萬噸由黃金標準（GS）等認證的碳權，可望有27、28家企業參與交易，包含傳產、金融業。

台灣碳交所今年8月正式揭牌，將於12月22日啟動碳權交易，首批掛牌碳權來自亞洲、非洲與南美洲等地區，依據規劃，每噸二氧化碳當量訂價落在5美元至15美元，初期僅限國內法人購買，預期將有27、28家業者參與首批交易。

目前已表態將買進台灣碳交所首批國外碳權的業者，包含中鋼規劃購買500噸，主要用於產品碳中和；以及多間公、民營金控，購買量預估也是百噸起跳，以中和掉商務旅行等產生的碳排。

據了解，台灣碳交所上架的首批國外碳權總計將有超過5萬噸，由國際獨立機構黃金標準（Gold Standard；GS）等認證。

有意買進碳權的業者，需先準備申請文件、加入會員，開立買家專屬帳戶（以公司為單位），瀏覽平台上的國際碳權專案及價格，且買家要預先存入足額款項到信託專戶，購買專案後於平台下載電子發票，碳交所會辦理碳權移轉及註銷，買家可在平台下載查詢相關明細。

根據碳交所規劃，每天交易時間為上午9時至下午3時30分止；企業買進碳權後，不能再把碳權放在碳交所平台轉售，目前使用上端視業者各自用途，以及供應鏈要求進行安排，未設定「有效期限」。

依《氣候變遷因應法》規範，國外碳權確實有機會抵充台灣碳費，但須待相關子法訂定，以及政策明確規範；以目前的狀態而論，首批在碳交所掛牌國外碳權，尚不能抵充國內課徵碳費，也不能直接抵充歐盟依「碳邊境調整機制」（CBAM）課徵碳關稅；國內企業購買首批國外碳權的好處是做「碳中和」。

也就是說，企業減碳期盼達到淨零的目標，但減碳之後還未達標的部分，現階段可購買碳權抵充，在排碳、減碳或購買國外碳權「正負抵消」後，達到碳中和。

碳交所將啟動首批交易，專家籲善用高品質碳權助淨零

（中央社）台灣碳權交易所將在22日啟動首批國外碳權交易，台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明表示，企業除了先自行減碳，剩餘排放量運用碳權抵換，能縮短淨零碳排目標，籲善用國際高品質自願性市場碳權。

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方大會（COP28）上週於杜拜閉幕，李堅明昨（18）日出席工商協進會主辦講座，以「COP28氣候變遷大會觀察與啟示」為題演講，解析各國淨零策略，同時也分享親身參與COP28的觀察心得。

李堅明表示，全球碳排仍以化石燃料為最大宗，邁向淨零最重要的手段就是拋除對化石燃料的仰賴，因此今年COP28除呼籲加速能源轉型進度，也指出提升能源效率的重要性，因效率越高，便能降低燃料使用。

在能源轉型過程中，李堅明表示，太陽光電、風力發電以及電動車將是能源部門淨零的3大支柱，預估在2030年須達80億噸減碳量，透過太陽光電可貢獻30億噸減碳量、風力20億噸、電動車則為10億噸，隨著新能源成本大幅下降，發展更具競爭力。

國際合作方面，李堅明表示，日本早於2013年啟動「共同減量機制」（Joint Crediting Mechanism，JCM），累計已與27個國家合作，推動223個計畫。運行機制為日本政府補貼企業與國際夥伴合作，執行減碳專案，日本便可依照貢獻程度，轉換為國內碳權，同時促成日本2030年減排46%的國家目標。

李堅明強調，全球淨零無法遺漏任何一個國家，若只有歐盟、美國或台灣執行淨零工作，並無法全面改善氣候變遷挑戰，須打破「自己的碳自己減」思維，減碳不能獨善其身，應跨國合作。以日本為例，透過國際碳權計畫，不僅可以做生意，同時促進減碳效益，值得台灣借鏡學習。

談及碳權交易，李堅明表示，國際自願性碳市場倡議提出自願性碳權抵換標準，也就是碳權使用的完整性，須遵循4項作為，其中包括企業須揭露公司碳盤查目標，換言之，公司須擬定減碳目標，並規劃取得碳權。

李堅明指出，碳權交易為世界潮流，因單靠自身力量減碳無法達成淨零目標，企業除了先自行減碳，剩餘排放量運用碳權抵換，能縮短淨零碳排目標，加上台灣以製造業出口為導向，應善用國際高品質自願性市場碳權，不僅能提高企業減碳意願，同時在減碳議題上發揮國際影響力。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航