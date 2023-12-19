人道物資首度從以色列進入加薩，美防長允續供武器給以軍；哈瑪斯財源穩，金融網強韌足支應戰爭
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加拿大洞察威脅情報公司總裁戴維斯（Jessica Davis）告訴《法新社》，「哈瑪斯的財務狀況良好。在過去10年、甚至更長的時間裡，他們創建了一個具韌性的金融網絡。」她指出，哈瑪斯已在許多國家建立投資和收入來源，且不會受到戰爭干擾，這些來源包括土耳其、蘇丹和阿爾及利亞等國的「小型企業和房地產」。此外哈瑪斯也依賴非正式的捐贈管道。
以哈戰爭未歇，美國防長：會續供武器給以色列
（中央社）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）18日表示，美國會向以色列提供更多武器及彈藥，同時他警告說，伊朗必須「停止」支持襲擊紅海船隻的葉門什葉派叛軍「青年運動」。
根據以色列總理辦公室發布的聲明，奧斯汀說道：「我們會繼續向以色列提供保衛國家所需的軍備…包括重要彈藥、戰術車輛和防空系統。」
奧斯汀指出：「我們正於紅海（Red Sea）領導一支跨國海上特遣部隊，以維護航行自由的基礎原則。伊朗必須停止支持青年運動（Houthi）襲擊商船。」
他還說，正在建立一個國際聯盟來解決這項問題，「這是一個國際問題，值得國際社會做出因應」。
另外，奧斯汀提到，在加薩走廊（Gaza Strip）對巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）發動戰爭是以色列方面的行動，他這次訪問以色列並不是為了設下這場戰爭的時間表。
青年運動18日稍早聲稱，他們已在紅海襲擊兩艘「跟以色列有關」的船隻，以表達對於加薩地區的支持。
以色列再襲加薩，安理會將投票籲允援助進入當地
加薩當地居民18日表示，以色列軍隊整夜再度對加薩走廊發動攻擊。與此同時，聯合國安全理事會似乎將就要求以色列和哈瑪斯允許援助進入加薩走廊一事進行投票。
加薩衛生部發言人告訴《路透社》，以色列昨天對加薩北部賈巴利亞（Jabalia）難民營發動攻擊，造成90名巴勒斯坦人死亡。
哈瑪斯的艾格撒（Aqsa）電台表示，另一次飛彈攻擊一個家族的住宅，造成24人死亡。一名醫護人員表示，這棟住宅和附近建築物內有數十人死亡或受傷。
他昨天透過電話中表示：「我們相信埋在瓦礫下的死者人數很多，但由於以色列火力猛烈，無法搬動瓦礫，尋找遺體。」
在加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah），醫護人員表示有12名巴勒斯坦人死亡，數十人受傷；而在南部的拉法（Rafah），以色列空襲一棟房屋，造成至少4人死亡。
人們衝向大樓，營救被困在瓦礫下的人。住在附近的賈布（Mahmoud Jarbou）告訴《路透社》，爆炸聲「跟地震一樣強烈」。
聯合國安理會最快可能今日就一項提案進行投票，要求以色列和哈瑪斯允許援助經由陸海空路線進入加薩走廊，並設立聯合國監督人道主義援助運送的機制。
以哈戰爭後首見，以色列、加薩邊境關卡准物資通行
官員表示，以色列和加薩走廊間的克瑞沙洛（Kerem Shalom）過境關卡17日已開放救援物資車隊通行，這是以哈戰爭爆發後首度，目的是讓到達加薩的食物和藥品數量增至雙倍。
克瑞沙洛過境關卡在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」10月7日突襲以色列之後就關閉，援助物資只能透過加薩與埃及的拉法（Rafah）過境關卡運送，而以色列稱拉法關卡每天只能容納100輛卡車進入。
隨著以色列在加薩的行動步伐加快，被圍困加薩的人道情況急劇惡化，聯合國和其他世界機構警告說，當地食品、潔淨水和藥品嚴重短缺。
克瑞沙洛位於埃及、以色列和加薩邊境，是進出巴勒斯坦加薩走廊的主要貨物過境關卡之一，其過境速度比幾公里外的拉法過境點快得多。以色列終在上週批准援助物資由克瑞沙洛入境。
以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」（COGAT）在聲明中表示：「從今天（12月17日）起，聯合國援助卡車將接受安全檢查，經過克瑞沙洛關卡直接運送到加薩，以遵守我們與美國達成的協議。」
一名以色列官員被問到，是否援資已經通過克瑞沙洛進入加薩？他答「是的」。
一名巴勒斯坦邊境官員證實，在聯合國巴勒斯坦難民機構和以色列的協調下，克瑞沙洛於17日稍早重新開放。這位官員說，部分援助物資已於17日夜晚前抵達加薩，其餘物資運送將於明天完成。
埃及紅新月會（Egypt Red Crescent）的兩名消息人士告訴《路透社》說，車隊17日進入加薩時途經克瑞沙洛。 另一名官員說共有79輛卡車。
以色列總理辦公室先前曾表示，克瑞沙洛關卡的開放，讓以色列能履行其每天放行200輛救援卡車進入加薩的承諾，這是在上個月斡旋與執行人質協議時同意的。
分析哈瑪斯財源收入含捐贈，金融網強韌財務足支應戰爭
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」一直是以色列猛攻的焦點，但由於其財務富韌性且財源多樣化，儘管衝突持續延燒，預期哈瑪斯仍將擁有大量可用資金。
《法新社》報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發誓要消滅10月7日攻擊的幕後元凶哈瑪斯，這是以國史上最致命的攻擊事件。
根據以色列統計，哈瑪斯共殺害1139人，其中多數是平民，並將約250名人質劫持回加薩走廊。據信目前哈瑪斯手上仍有129名以國人質。
哈瑪斯當局則稱，過去2個月裡，以色列轟炸加薩走廊造成1萬8800人死亡，其中大部分是婦女和兒童。
加拿大洞察威脅情報公司（Insight Threat Intelligence）總裁戴維斯（Jessica Davis）告訴《法新社》，「哈瑪斯的財務狀況良好。在過去10年、甚至更長的時間裡，他們創建了一個具韌性的金融網絡。」
她指出，哈瑪斯已在許多國家建立投資和收入來源，且不會受到戰爭干擾，這些來源包括土耳其、蘇丹和阿爾及利亞等國的「小型企業和房地產」。此外哈瑪斯也依賴非正式的捐贈管道。
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為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。