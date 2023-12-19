人道物資首度從以色列進入加薩，美防長允續供武器給以軍；哈瑪斯財源穩，金融網強韌足支應戰爭

以哈戰爭未歇，美國防長：會續供武器給以色列

（中央社）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）18日表示，美國會向以色列提供更多武器及彈藥，同時他警告說，伊朗必須「停止」支持襲擊紅海船隻的葉門什葉派叛軍「青年運動」。

根據以色列總理辦公室發布的聲明，奧斯汀說道：「我們會繼續向以色列提供保衛國家所需的軍備…包括重要彈藥、戰術車輛和防空系統。」

奧斯汀指出：「我們正於紅海（Red Sea）領導一支跨國海上特遣部隊，以維護航行自由的基礎原則。伊朗必須停止支持青年運動（Houthi）襲擊商船。」

他還說，正在建立一個國際聯盟來解決這項問題，「這是一個國際問題，值得國際社會做出因應」。

另外，奧斯汀提到，在加薩走廊（Gaza Strip）對巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）發動戰爭是以色列方面的行動，他這次訪問以色列並不是為了設下這場戰爭的時間表。

青年運動18日稍早聲稱，他們已在紅海襲擊兩艘「跟以色列有關」的船隻，以表達對於加薩地區的支持。

以色列再襲加薩，安理會將投票籲允援助進入當地

加薩當地居民18日表示，以色列軍隊整夜再度對加薩走廊發動攻擊。與此同時，聯合國安全理事會似乎將就要求以色列和哈瑪斯允許援助進入加薩走廊一事進行投票。

加薩衛生部發言人告訴《路透社》，以色列昨天對加薩北部賈巴利亞（Jabalia）難民營發動攻擊，造成90名巴勒斯坦人死亡。

哈瑪斯的艾格撒（Aqsa）電台表示，另一次飛彈攻擊一個家族的住宅，造成24人死亡。一名醫護人員表示，這棟住宅和附近建築物內有數十人死亡或受傷。

他昨天透過電話中表示：「我們相信埋在瓦礫下的死者人數很多，但由於以色列火力猛烈，無法搬動瓦礫，尋找遺體。」

在加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah），醫護人員表示有12名巴勒斯坦人死亡，數十人受傷；而在南部的拉法（Rafah），以色列空襲一棟房屋，造成至少4人死亡。

人們衝向大樓，營救被困在瓦礫下的人。住在附近的賈布（Mahmoud Jarbou）告訴《路透社》，爆炸聲「跟地震一樣強烈」。

聯合國安理會最快可能今日就一項提案進行投票，要求以色列和哈瑪斯允許援助經由陸海空路線進入加薩走廊，並設立聯合國監督人道主義援助運送的機制。

以哈戰爭後首見，以色列、加薩邊境關卡准物資通行

官員表示，以色列和加薩走廊間的克瑞沙洛（Kerem Shalom）過境關卡17日已開放救援物資車隊通行，這是以哈戰爭爆發後首度，目的是讓到達加薩的食物和藥品數量增至雙倍。

克瑞沙洛過境關卡在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」10月7日突襲以色列之後就關閉，援助物資只能透過加薩與埃及的拉法（Rafah）過境關卡運送，而以色列稱拉法關卡每天只能容納100輛卡車進入。

隨著以色列在加薩的行動步伐加快，被圍困加薩的人道情況急劇惡化，聯合國和其他世界機構警告說，當地食品、潔淨水和藥品嚴重短缺。

克瑞沙洛位於埃及、以色列和加薩邊境，是進出巴勒斯坦加薩走廊的主要貨物過境關卡之一，其過境速度比幾公里外的拉法過境點快得多。以色列終在上週批准援助物資由克瑞沙洛入境。

以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」（COGAT）在聲明中表示：「從今天（12月17日）起，聯合國援助卡車將接受安全檢查，經過克瑞沙洛關卡直接運送到加薩，以遵守我們與美國達成的協議。」

一名以色列官員被問到，是否援資已經通過克瑞沙洛進入加薩？他答「是的」。

一名巴勒斯坦邊境官員證實，在聯合國巴勒斯坦難民機構和以色列的協調下，克瑞沙洛於17日稍早重新開放。這位官員說，部分援助物資已於17日夜晚前抵達加薩，其餘物資運送將於明天完成。

埃及紅新月會（Egypt Red Crescent）的兩名消息人士告訴《路透社》說，車隊17日進入加薩時途經克瑞沙洛。 另一名官員說共有79輛卡車。

以色列總理辦公室先前曾表示，克瑞沙洛關卡的開放，讓以色列能履行其每天放行200輛救援卡車進入加薩的承諾，這是在上個月斡旋與執行人質協議時同意的。

分析哈瑪斯財源收入含捐贈，金融網強韌財務足支應戰爭

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」一直是以色列猛攻的焦點，但由於其財務富韌性且財源多樣化，儘管衝突持續延燒，預期哈瑪斯仍將擁有大量可用資金。

《法新社》報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發誓要消滅10月7日攻擊的幕後元凶哈瑪斯，這是以國史上最致命的攻擊事件。

根據以色列統計，哈瑪斯共殺害1139人，其中多數是平民，並將約250名人質劫持回加薩走廊。據信目前哈瑪斯手上仍有129名以國人質。

哈瑪斯當局則稱，過去2個月裡，以色列轟炸加薩走廊造成1萬8800人死亡，其中大部分是婦女和兒童。

加拿大洞察威脅情報公司（Insight Threat Intelligence）總裁戴維斯（Jessica Davis）告訴《法新社》，「哈瑪斯的財務狀況良好。在過去10年、甚至更長的時間裡，他們創建了一個具韌性的金融網絡。」

她指出，哈瑪斯已在許多國家建立投資和收入來源，且不會受到戰爭干擾，這些來源包括土耳其、蘇丹和阿爾及利亞等國的「小型企業和房地產」。此外哈瑪斯也依賴非正式的捐贈管道。