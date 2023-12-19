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2023/12/19,
中國

中國甘肅規模6.2強震111死2百餘傷，官方啟動緊急應變，習近平指示全力救災

中國甘肅規模6.2強震111死2百餘傷，官方啟動緊急應變，習近平指示全力救災
中國甘肅省積石山縣18日深夜發生規模6.2強震，甘肅警方19日早上投入救災行動。｜Photo Credit: 央視軍事微博網頁 

我們想讓你知道的是

截至今（19）早8時，甘肅、青海已分別有100人及11人死亡，至少共236人受傷。災區已有多棟民房倒塌，其中在青海遍及民和、循化、化隆等縣區；而水電、交通、通訊等設施出現中斷及不同程度受損。

（中央社）中國甘肅省臨夏州積石山縣昨（18）日深夜11時59分發生規模6.2強震，災情波及鄰省青海，截至今（19）日早上8時共造成兩省共111人死亡，至少236人受傷，災區民房及水電、交通、通訊等設施受損及中斷。

中共總書記習近平為此作出指示，要求全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。並搶修受損電力、通訊、交通、供暖等基礎設施，妥善安置受災群眾，保障基本生活。而中國國務院相關部門已啟動國家地震應急響應，且提升至2級。

綜合《央視新聞》及《新華社》報導，這起地震發生在18日深夜11時59分，震央位在甘肅省臨夏回族自治州積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣內山區，震源深度僅10公里，震感強烈。

這場強震發生後，災情隨著時間過去而擴大，死傷人數不斷上升。截至今早8時，甘肅、青海已分別有100人及11人死亡，至少共236人受傷。災區已有多棟民房倒塌，其中在青海遍及民和、循化、化隆等縣區；而水電、交通、通訊等設施出現中斷及不同程度受損。

報導指出，地震發生後，中共甘肅省委、甘肅省政府相關部門、臨夏州及積石山縣分別投入救災工作，甘肅省委書記胡昌升、甘肅省長任振鶴等人在凌晨2時40分左右抵達災區指揮救援工作，並成立積石山縣抗震救災指揮部，各方救援力量緊急趕往救援，逐一進行清查搜救、傷員救治、轉移安置、災情核實、基礎設施搶修等抗震救災作業。

鑑於災情嚴重，中國國務院抗震救災指揮部、應急管理部不但啟動國家地震應急響應，且目前已提升至2級；而中國國家防災減災救災委員會、應急管理部也啟動國家救災應急響應，且提升至3級。

習近平今早則作出指示，除作前述要求外，並指示密切監測震情和天氣變化，防範發生衍生災害。且要盡快組織調撥搶險救援物資，做好遇難者家屬安撫等工作。解放軍、武警部隊要積極配合地方開展搶險救災，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。

中國國務院總理李強也作出批示，要求及時發布地震訊息，維護災區社會穩定。並加強震情監測，防範各類次生災害，切實保障群眾生命財產安全。

除災區民房倒塌及基礎設施不同程度受損外，根據報導，G310線公路大河家橋青海端橋發生山體崩塌，橋體支座發生偏移。相關單位正派遣人員對偏移支座進行調整復位，並清理坍方的土石。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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