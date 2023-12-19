趙少康聲援黎智英，籲北京善待香港；再向郭台銘喊話「回來吧！我們需要你」

趙少康聲援黎智英，籲北京善待香港

（中央社）香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉違反香港國安法案18日開審。國民黨副總統候選人趙少康說，反對當時香港街頭亂象，但他要聲援黎智英並呼籲北京善待香港，這樣對待香港，憑良心說，「我都不願意去香港，我也不願意去大陸」。

趙少康18日晚間到台大博思論壇演講時，一上台就談及黎智英案表示，黎智英是他的好友、也是美食家，兩人有時會互請吃飯，他到現在吃到好吃東西，都會想到黎智英還蹲在香港監牢。

趙少康說，2004年時任總統的陳水扁發起防禦性公投，他與媒體人陳文茜發起反公投，當時黎智英當時拿出很多錢訂做「拒領公投票」的貼紙牌子。他也曾問黎智英那麼有錢為何要挺身而出，黎智英說，媽媽過世時的遺言是「你有今天通通是香港給你的，你這輩子要為香港民主奮鬥。」

趙少康說，不贊成當時香港街頭亂象，把香港搞得很慘，但他反對因此把黎智英無限期關起來，並呼籲北京要善待香港，現在香港股票大跌、人都跑了，他本來覺得北京不管怎樣都會善待香港，至少讓台灣看到香港很不錯，但如今台灣怎麼對一國兩制或共產黨統治有信心。

趙少康強調，北京應善待香港，這樣也是作給台灣看，「你這樣對待香港，憑良心說，我都不願意去香港，我也不願意去大陸。」

趙少康被問及兩岸政見時也提到，他懂一點共產黨，共產黨就是不斷鬥爭論、唯物論，認為所有資本家賺的錢都是剝削員工剩餘價值，所以不要以為自己偉大，就像阿里巴巴創始人馬雲覺得自己偉大開始罵共產黨，立刻被整。

現場有陸生提問，趙少康與國民黨總統候選人侯友宜推進兩岸交流時，如何因應民進黨的壓力。趙少康說，每個人抗壓性不太一樣，他抗壓性比馬英九好一點。不過馬英九也有魄力開放直航，該做的事就做，例如陸生來台讀書與台灣學生也會培養感情，「我講現實一點，這是最好投資」，更何況陸生還要付健保費與學費等，為何不開放一些。

趙少康說，如果有一天中國大陸說要用飛彈打台灣，有幾千萬名、幾億名中國大陸人不樂見，這比幾顆愛國者飛彈或天弓飛彈都有用。

媒體會前詢問有關趙少康取消成大座談一事，趙少康說，因為沒有開放直播或媒體入場，他希望跟全國盡量多的年輕人對話，「如果關起門來幾百個人溝通，我覺得可惜了」，也許同學覺得不開放對他比較好，怕鬧場等，但他不怕，越鬧越好。

趙少康桃園掃街，再喊話「郭董回來吧我們需要你」

國民黨副總統候選人趙少康18日表示，鴻海創辦人郭台銘曾說連署是為整合，現在既然沒登記，目前的情況國民黨也需要郭台銘，他也再次公開呼喊「郭董啊郭董回來吧我們需要你」。

趙少康18日上午陪同國民黨桃園市第4選區立委參選人萬美玲進行「桃園站出來 侯康在眼前－車隊掃街」，趙少康在出發前接受媒體聯訪。

對於記者詢問，在成功大學的座談突然喊卡的原因。趙少康表示，團隊本來對成大這場期望滿高的，但先是接獲通知媒體不能進入，昨天又通知不能直播，變成像是閉門演講，團隊本來是希望除了跟現場學生溝通，也跟社會青年學生溝通，如此一來意義少很多，且很多其他學校也在等，就因此取消。

記者詢問，屏東縣議長周典論說，郭台銘當初未登記，就是因為國民黨，是否期待郭台銘什麼時候回歸，趙少康說，他記得郭台銘要連署時就說，他的連署是為了整合，現在既然沒登記，希望能回歸國民黨，目前的情況國民黨也需要郭台銘，他也再次公開呼喊「郭董啊郭董回來吧我們需要你」。

記者問，民眾黨總統候選人柯文哲開始在胸前別國旗，造勢場合也揮舞中華民國國旗，是否在搶攻深藍票。趙少康指出「我想藍綠他都要搶」，柯文哲一方面說他內心是深綠，一方面又掛國旗，選舉策略本來就是票越多越好，他給予祝福。

記者又問，如何看待潛艦國造召集人黃曙光跟外媒說，國家安全不能當選舉籌碼。趙少康回應，從來沒有把國家安全當選舉的籌碼，但國家安全也絕不是貪污腐化的遮羞布，是不是只要國家安全的帽子拿出後，就什麼都不能查、都是機密，大家也不能問，連國防部長也搞不清楚怎麼回事，這不符合民主國家的體制。

記者追問，民進黨質疑將中廣當作競選辦公室使用。趙少康說，因為他是臨危受命，在剩下50多天的時間，臨時去找個辦公室不容易，中廣的大樓除了中廣自己使用1層外其他基本上都是外租，剛好11樓有空他就租下來，對中廣來講多一個收入也很好，因為時間很短促，「我已經很公私分明了，我不用中廣的辦公室」，且工作人員名片上都清清楚楚，無不可對人言。

記者提問，如何看待內政部長林右昌說，基隆捷運是靠民進黨執政促成。趙少康表示，公共建設常常是一棒接一棒，如果之前沒有好好規劃，「林右昌就能搞成我也不相信」，基隆市長謝國樑曾強調，不但是基隆的捷運，還希望跟大台北的捷運能夠連結，讓交通更便利、就業更方便、範圍更廣。

記者詢問，如何看待台灣里長到中國旅遊遭約談、收押。趙少康「那你怎麼知道這些里長不支持民進黨」，他覺得要相信里長，里長都是基層一票票選出來的，到中國旅遊，大陸官方可能想要跟里長接觸，請吃飯等等都有可能，「但因此就支持誰不支持誰，怎麼可能」，里長們本來就有定見，那會因為去大陸被招待回來就改變，「要相信我們的民主、相信里長」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航