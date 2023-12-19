趙少康聲援黎智英，籲北京善待香港；再向郭台銘喊話「回來吧！我們需要你」
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趙少康18日晚間到台大博思論壇演講時，一上台就談及黎智英案表示，黎智英是他的好友、也是美食家，兩人有時會互請吃飯，他到現在吃到好吃東西，都會想到黎智英還蹲在香港監牢。趙少康強調，北京應善待香港，這樣也是作給台灣看，「你這樣對待香港，憑良心說，我都不願意去香港，我也不願意去大陸。」
趙少康聲援黎智英，籲北京善待香港
（中央社）香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉違反香港國安法案18日開審。國民黨副總統候選人趙少康說，反對當時香港街頭亂象，但他要聲援黎智英並呼籲北京善待香港，這樣對待香港，憑良心說，「我都不願意去香港，我也不願意去大陸」。
趙少康18日晚間到台大博思論壇演講時，一上台就談及黎智英案表示，黎智英是他的好友、也是美食家，兩人有時會互請吃飯，他到現在吃到好吃東西，都會想到黎智英還蹲在香港監牢。
趙少康說，2004年時任總統的陳水扁發起防禦性公投，他與媒體人陳文茜發起反公投，當時黎智英當時拿出很多錢訂做「拒領公投票」的貼紙牌子。他也曾問黎智英那麼有錢為何要挺身而出，黎智英說，媽媽過世時的遺言是「你有今天通通是香港給你的，你這輩子要為香港民主奮鬥。」
趙少康說，不贊成當時香港街頭亂象，把香港搞得很慘，但他反對因此把黎智英無限期關起來，並呼籲北京要善待香港，現在香港股票大跌、人都跑了，他本來覺得北京不管怎樣都會善待香港，至少讓台灣看到香港很不錯，但如今台灣怎麼對一國兩制或共產黨統治有信心。
趙少康強調，北京應善待香港，這樣也是作給台灣看，「你這樣對待香港，憑良心說，我都不願意去香港，我也不願意去大陸。」
趙少康被問及兩岸政見時也提到，他懂一點共產黨，共產黨就是不斷鬥爭論、唯物論，認為所有資本家賺的錢都是剝削員工剩餘價值，所以不要以為自己偉大，就像阿里巴巴創始人馬雲覺得自己偉大開始罵共產黨，立刻被整。
現場有陸生提問，趙少康與國民黨總統候選人侯友宜推進兩岸交流時，如何因應民進黨的壓力。趙少康說，每個人抗壓性不太一樣，他抗壓性比馬英九好一點。不過馬英九也有魄力開放直航，該做的事就做，例如陸生來台讀書與台灣學生也會培養感情，「我講現實一點，這是最好投資」，更何況陸生還要付健保費與學費等，為何不開放一些。
趙少康說，如果有一天中國大陸說要用飛彈打台灣，有幾千萬名、幾億名中國大陸人不樂見，這比幾顆愛國者飛彈或天弓飛彈都有用。
媒體會前詢問有關趙少康取消成大座談一事，趙少康說，因為沒有開放直播或媒體入場，他希望跟全國盡量多的年輕人對話，「如果關起門來幾百個人溝通，我覺得可惜了」，也許同學覺得不開放對他比較好，怕鬧場等，但他不怕，越鬧越好。
趙少康桃園掃街，再喊話「郭董回來吧我們需要你」
國民黨副總統候選人趙少康18日表示，鴻海創辦人郭台銘曾說連署是為整合，現在既然沒登記，目前的情況國民黨也需要郭台銘，他也再次公開呼喊「郭董啊郭董回來吧我們需要你」。
趙少康18日上午陪同國民黨桃園市第4選區立委參選人萬美玲進行「桃園站出來 侯康在眼前－車隊掃街」，趙少康在出發前接受媒體聯訪。
對於記者詢問，在成功大學的座談突然喊卡的原因。趙少康表示，團隊本來對成大這場期望滿高的，但先是接獲通知媒體不能進入，昨天又通知不能直播，變成像是閉門演講，團隊本來是希望除了跟現場學生溝通，也跟社會青年學生溝通，如此一來意義少很多，且很多其他學校也在等，就因此取消。
記者詢問，屏東縣議長周典論說，郭台銘當初未登記，就是因為國民黨，是否期待郭台銘什麼時候回歸，趙少康說，他記得郭台銘要連署時就說，他的連署是為了整合，現在既然沒登記，希望能回歸國民黨，目前的情況國民黨也需要郭台銘，他也再次公開呼喊「郭董啊郭董回來吧我們需要你」。
記者問，民眾黨總統候選人柯文哲開始在胸前別國旗，造勢場合也揮舞中華民國國旗，是否在搶攻深藍票。趙少康指出「我想藍綠他都要搶」，柯文哲一方面說他內心是深綠，一方面又掛國旗，選舉策略本來就是票越多越好，他給予祝福。
記者又問，如何看待潛艦國造召集人黃曙光跟外媒說，國家安全不能當選舉籌碼。趙少康回應，從來沒有把國家安全當選舉的籌碼，但國家安全也絕不是貪污腐化的遮羞布，是不是只要國家安全的帽子拿出後，就什麼都不能查、都是機密，大家也不能問，連國防部長也搞不清楚怎麼回事，這不符合民主國家的體制。
記者追問，民進黨質疑將中廣當作競選辦公室使用。趙少康說，因為他是臨危受命，在剩下50多天的時間，臨時去找個辦公室不容易，中廣的大樓除了中廣自己使用1層外其他基本上都是外租，剛好11樓有空他就租下來，對中廣來講多一個收入也很好，因為時間很短促，「我已經很公私分明了，我不用中廣的辦公室」，且工作人員名片上都清清楚楚，無不可對人言。
記者提問，如何看待內政部長林右昌說，基隆捷運是靠民進黨執政促成。趙少康表示，公共建設常常是一棒接一棒，如果之前沒有好好規劃，「林右昌就能搞成我也不相信」，基隆市長謝國樑曾強調，不但是基隆的捷運，還希望跟大台北的捷運能夠連結，讓交通更便利、就業更方便、範圍更廣。
記者詢問，如何看待台灣里長到中國旅遊遭約談、收押。趙少康「那你怎麼知道這些里長不支持民進黨」，他覺得要相信里長，里長都是基層一票票選出來的，到中國旅遊，大陸官方可能想要跟里長接觸，請吃飯等等都有可能，「但因此就支持誰不支持誰，怎麼可能」，里長們本來就有定見，那會因為去大陸被招待回來就改變，「要相信我們的民主、相信里長」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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