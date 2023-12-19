綠批塭仔圳重劃區社宅不足，不顧年輕人而站財團旁，侯友宜：有公園綠地社福中心

綠批塭仔圳重劃區不蓋青年社宅，侯友宜站財團旁邊

（中央社）內政部要求六都辦理區段徵收及市政重劃，要保留5%供社會住宅使用。民進黨昨（18）日說，國民黨總統候選人侯友宜主導的「塭仔圳重劃區」，近400公頃土地，僅拿出1.8公頃土地蓋2100戶青年社宅，沒有顧年輕人，而站在財團旁邊。

民進黨發言人戴瑋姍、卓冠廷上午偕同新北市議員張錦豪、顏蔚慈、黃淑君、李宇翔、陳乃瑜召開「侯友宜賣地、財團真侯康」暨CF公布記者會。

戴瑋姍表示，侯友宜提出1500萬元買房免頭期款，為財團鋪路，讓年輕人踏入甜蜜陷阱。

她說，行政院日前宣布未來整體開發區辦理區段徵收及市地重劃時，直轄市應留設5%供社會住宅使用，並專案讓售給中央政府興辦社宅，希望在塭仔圳優先施行，侯友宜卻直接拒絕，「居住正義還在騙，寧可賣地給財團，不願拿出來做公宅」，可見侯友宜沒有站在年輕人這一邊，而是站在財團旁邊。

戴瑋姍指出，塭仔圳市地重劃397公頃，市府可分回32公頃用地自由規劃，以市價出售，財團標下後會用更高價格出售。售地價格過高是造成房價高漲原因之一，建商標到高價的土地蓋房子，賣出的絕對是每戶超過1500萬元的房價，且帶動周邊房價上漲。

她批評，侯友宜的「侯康貸」也是要幫建商找「盤子」，讓財團有足夠的買家脫手，讓年輕人淪入買不起房的惡夢，對照侯友宜僅願意釋出0.4%的地蓋2100戶的青年社宅，以行政案規劃的5%土地來算，至少可以蓋2萬戶的公宅，這才是治本，不是像侯康貸只能治標，呼籲侯友宜不要將土地賣給財團，淪炒房的兇手。

黃淑君提出公文指出，面積達397公頃的新泰塭仔圳市地重劃案，是由前市長朱立倫和現任市長侯友宜一手主導。朱立倫2010年競選新北市長，承諾要蓋18.4萬戶社會住宅，侯友宜參選總統也喊出「居住正義120萬戶」。然而，侯朱兩人面對社會經濟相對弱勢的塭仔圳市民，卻在重劃案中僅規劃2100戶社會住宅，絲毫不理會有迫切需求的年輕人。

卓冠廷表示，侯友宜把塭仔圳當成是人生最重要政績，2022年市長連任、2024年選總統，都有提到塭仔圳。但若把政績攤開來講，完全是圖利建商，沒有顧及到相關的社會住宅跟居住正義。

綠指塭仔圳社宅不足，侯友宜：有公園綠地社福中心

（中央社）民進黨質疑國民黨總統候選人侯友宜主導塭仔圳重劃區社宅不足，不顧年輕人而站財團旁。侯友宜說，塭仔圳市地重劃前幾天才獲蔡總統頒獎，未來會有公園、綠地、大學城與社福中心等，新北市將脫胎換骨，大家拭目以待。

內政部要求六都辦理區段徵收及市政重劃，要保留5%供社會住宅使用。民進黨昨日說，侯友宜在新北市長任內主導的「塭仔圳重劃區」，近400公頃土地，僅拿出1.8公頃土地蓋2100戶青年社宅，沒有顧年輕人，而站在財團旁邊。

民進黨也質疑，侯友宜提出青年購屋免頭期款政見為財團鋪路，是讓年輕人踏入甜蜜陷阱。

侯友宜昨日到圓山飯店出席行程前接受媒體聯訪表示，塭仔圳市地重劃前幾天才得到蔡總統頒發的傑出公務人員貢獻獎，過程中他很感恩新北市民配合，未來塭仔圳會有公園、綠地、水環境、產業發展中心、大學城與社福中心，除了讓北台灣發展，也會讓新北市脫胎換骨，再加上交通建設，新北市會變得更不一樣，大家拭目以待。

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭透過新聞稿表示，塭仔圳面臨50年無法改變的窘境，過去發生多起工安意外，民進黨在新北執政時束手無策，侯友宜上任後展現效率完成整頓，難道民進黨期望城市原地踏步、不讓城市快速進步嗎。

王敏旭指出，1500萬侯康貸不僅年輕人可以提早買房，不用再租房幫房東繳房貸，甚至幫助雙薪年輕家庭有自己的房屋養兒育女，更能讓長輩省下老本，為自己退休後的生活做好規劃，難不成民進黨只想要「青年幫房東繳房貸、長輩花老本為子女買房」。

王敏旭指出，1500萬侯康貸協助有穩定收入、信用良好、有風險控管觀念的年輕人，可以提早做好財務規劃，順利購屋，難道民進黨認為年輕人一定都沒有財務規劃、一定都會繳不出房貸嗎，還是民進黨認為青年就要註定失敗。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航