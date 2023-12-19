葉門叛軍「青年運動」持續攻擊曼德海峽船隻，英國石油、貨櫃三雄宣布暫停通行紅海

葉門叛軍頻攻擊船隻，大型航運業者宣布暫停通過紅海

（中央社）葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海攻擊船隻後，瑞士地中海航運公司與法國達飛航運集團16日宣布暫停行經對全球商業至關重要的紅海海峽。

《法新社》報導，15日丹麥海運業者馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）宣布暫停行經紅海的所有貨櫃航運，直到進一步通知。德國貨櫃航運公司赫伯羅德（Hapag-Lloyd）也表示，青年運動攻擊旗下船隻後，公司將暫停紅海貨櫃船運到18日。

背後有伊朗撐腰的葉門「青年運動」控制該國大部分地區，但並未得到國際社會的承認。該組織曾表示，他們將瞄準曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）附近的所有船隻發動攻擊，以向以色列施壓，並協助巴勒斯坦人。

全球40％的國際貿易皆途經由這個位於葉門與非洲大陸之間的海峽。

全球最大海運公司之一地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company）表示，旗下1艘貨櫃船15日在紅海遇襲，因此該公司將暫停通行該海峽，直至安全為止。

該公司指出，貨櫃船「帕拉丁3號」（MSC Palatium III）船上人員並無傷亡，但船身受損。

達飛航運集團（CMA CGM Group）則稱，已命令旗下所有船隻離開該地區，直至另行通知。

葉門叛軍頻襲曼德海峽，海事機構通報疑似爆炸事件

兩間海事機構表示，葉門沿海的關鍵航運通道曼德海峽「可能發生爆炸」。這是因葉門什葉派叛軍「青年運動」襲擊而受到威脅的曼德海峽發生的最新事件。

《法新社》報導，英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations）發布警告，聲稱一艘穿越曼德海峽的船隻附近可能發生爆炸。曼德海峽將阿拉伯半島與非洲之角（Horn of Africa）隔開。

海事安全公司Ambrey表示：「船長回報……船隻通過時，『爆炸』發生在距離尾舷2海里處。」

這起事件發生時，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）正抵達美國海軍第五艦隊（United States Fifth Fleet）司令部所在地巴林。這是他中東之行的其中一站，他還將前往卡達。

美國國防部上週末發表聲明說，奧斯汀將在巴林首都麥納瑪（Manama）討論「美國召集多邊聯盟，以應對威脅航運和全球經濟的海上攻擊行為的努力」。

伊朗支持的「青年運動」已對穿越曼德海峽進入紅海的船隻發動一系列無人機和飛彈攻擊，聲稱目的是向以色列施壓，迫使以色列停止與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）進行的毀滅性戰爭。

作為對這些襲擊的回應，包含兩家全球最大的航運公司在內，共有4家主要航運公司表示，它們將為船隻重新安排路線以遠離紅海。

叛軍發言人薩萊姆（Mohammed Abdul Salam）表示，奉行中立政策的阿曼王國已經展開調停工作，以保障曼德海峽的航運安全。

他在前稱為推特（Twitter）的社群平台X表示：「在我們阿曼蘇丹國兄弟的支持下，我們繼續與國際各方就紅海和阿拉伯海的作戰進行溝通和討論。」

薩萊姆說，除非放行更多食物和藥物進入被圍困的加薩走廊，否則叛軍將繼續對駛往以色列港口或與以色列有關的船隻發動攻擊。

葉門叛軍屢次襲擊船隻，英國石油公司暫停紅海航運

在葉門什葉派叛軍「青年運動」以飛彈瞄準以色列、對與以色列有關船隻發動一系列攻擊後，能源巨擘英國石油公司（BP）18日表示，將跟進其他公司暫停紅海航運。

《法新社》報導，英國石油公司在聲明中表示：「有鑑於紅海航運安全形勢惡化，英國石油公司決定暫時停止（該路線）所有航運。」

聲明中提到：「我們將根據該地區情況的發展，持續檢討這項預防性暫停措施。」

英國石油公司說，員工的「安全」是「優先事項」。

葉門叛軍在紅海對駛經的船隻開火，以示對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的聲援。

這一連串的攻擊導致一些大型航運公司避開這個海上阻礙，並將船隻重新安排繞過非洲，但這條路線路途更長且成本更高。

葉門叛軍頻攻擊船隻，貨櫃三雄宣布暫停通行紅海

紅海地區航道近期爆發葉門什葉派激進團體「青年運動」攻擊商船事件，國內貨櫃三雄長榮、陽明、萬海18日陸續宣布，暫停通行紅海。

據《路透社》等外媒報導，由於「青年運動」近期頻繁攻擊航經紅海的商船，包含馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）等大型航商已紛紛決定暫停通行紅海，以避免船隻及人員安全遭受威脅。

貨櫃三雄18日也陸續宣布暫時停止通行紅海，陽明透過官方網站公告，鑒於近期商船於紅海與亞丁灣遭受武力攻擊風險持續，為確保船隊安全，即日起將改道繞航好望角、或暫緩航行就地等候。

萬海則表示，即日起暫停通行紅海，該區域航線的船舶將航行至周邊安全水域等候通知，視後續情勢發展調整計劃，至於原訂取道紅海由亞洲往返美國東岸航線的船舶，將改道繞行非洲南端的好望角至目的港。

長榮表示，基於船舶及船員安全考量，即日起暫時停收以色列貨物，並暫停通行紅海，紅海區域航線的船舶將航行至周邊安全水域等候通知，視後續情勢發展評估是否調整靠港，另亞洲往返地中海、歐洲及美國東岸航線原訂通行紅海的船舶，將改道繞行非洲南端的好望角至目的港。