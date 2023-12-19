葉門叛軍「青年運動」持續攻擊曼德海峽船隻，英國石油、貨櫃三雄宣布暫停通行紅海
我們想讓你知道的是
紅海地區航道近期爆發葉門什葉派激進團體「青年運動」攻擊商船事件，國內貨櫃三雄長榮、陽明、萬海18日陸續宣布，暫停通行紅海。陽明透過官方網站公告，鑒於近期商船於紅海與亞丁灣遭受武力攻擊風險持續，為確保船隊安全，即日起將改道繞航好望角、或暫緩航行就地等候。
葉門叛軍頻攻擊船隻，大型航運業者宣布暫停通過紅海
（中央社）葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海攻擊船隻後，瑞士地中海航運公司與法國達飛航運集團16日宣布暫停行經對全球商業至關重要的紅海海峽。
《法新社》報導，15日丹麥海運業者馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）宣布暫停行經紅海的所有貨櫃航運，直到進一步通知。德國貨櫃航運公司赫伯羅德（Hapag-Lloyd）也表示，青年運動攻擊旗下船隻後，公司將暫停紅海貨櫃船運到18日。
背後有伊朗撐腰的葉門「青年運動」控制該國大部分地區，但並未得到國際社會的承認。該組織曾表示，他們將瞄準曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）附近的所有船隻發動攻擊，以向以色列施壓，並協助巴勒斯坦人。
全球40％的國際貿易皆途經由這個位於葉門與非洲大陸之間的海峽。
全球最大海運公司之一地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company）表示，旗下1艘貨櫃船15日在紅海遇襲，因此該公司將暫停通行該海峽，直至安全為止。
該公司指出，貨櫃船「帕拉丁3號」（MSC Palatium III）船上人員並無傷亡，但船身受損。
達飛航運集團（CMA CGM Group）則稱，已命令旗下所有船隻離開該地區，直至另行通知。
葉門叛軍頻襲曼德海峽，海事機構通報疑似爆炸事件
兩間海事機構表示，葉門沿海的關鍵航運通道曼德海峽「可能發生爆炸」。這是因葉門什葉派叛軍「青年運動」襲擊而受到威脅的曼德海峽發生的最新事件。
《法新社》報導，英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations）發布警告，聲稱一艘穿越曼德海峽的船隻附近可能發生爆炸。曼德海峽將阿拉伯半島與非洲之角（Horn of Africa）隔開。
海事安全公司Ambrey表示：「船長回報……船隻通過時，『爆炸』發生在距離尾舷2海里處。」
這起事件發生時，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）正抵達美國海軍第五艦隊（United States Fifth Fleet）司令部所在地巴林。這是他中東之行的其中一站，他還將前往卡達。
美國國防部上週末發表聲明說，奧斯汀將在巴林首都麥納瑪（Manama）討論「美國召集多邊聯盟，以應對威脅航運和全球經濟的海上攻擊行為的努力」。
伊朗支持的「青年運動」已對穿越曼德海峽進入紅海的船隻發動一系列無人機和飛彈攻擊，聲稱目的是向以色列施壓，迫使以色列停止與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）進行的毀滅性戰爭。
作為對這些襲擊的回應，包含兩家全球最大的航運公司在內，共有4家主要航運公司表示，它們將為船隻重新安排路線以遠離紅海。
叛軍發言人薩萊姆（Mohammed Abdul Salam）表示，奉行中立政策的阿曼王國已經展開調停工作，以保障曼德海峽的航運安全。
他在前稱為推特（Twitter）的社群平台X表示：「在我們阿曼蘇丹國兄弟的支持下，我們繼續與國際各方就紅海和阿拉伯海的作戰進行溝通和討論。」
薩萊姆說，除非放行更多食物和藥物進入被圍困的加薩走廊，否則叛軍將繼續對駛往以色列港口或與以色列有關的船隻發動攻擊。
葉門叛軍屢次襲擊船隻，英國石油公司暫停紅海航運
在葉門什葉派叛軍「青年運動」以飛彈瞄準以色列、對與以色列有關船隻發動一系列攻擊後，能源巨擘英國石油公司（BP）18日表示，將跟進其他公司暫停紅海航運。
《法新社》報導，英國石油公司在聲明中表示：「有鑑於紅海航運安全形勢惡化，英國石油公司決定暫時停止（該路線）所有航運。」
聲明中提到：「我們將根據該地區情況的發展，持續檢討這項預防性暫停措施。」
英國石油公司說，員工的「安全」是「優先事項」。
葉門叛軍在紅海對駛經的船隻開火，以示對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的聲援。
這一連串的攻擊導致一些大型航運公司避開這個海上阻礙，並將船隻重新安排繞過非洲，但這條路線路途更長且成本更高。
葉門叛軍頻攻擊船隻，貨櫃三雄宣布暫停通行紅海
紅海地區航道近期爆發葉門什葉派激進團體「青年運動」攻擊商船事件，國內貨櫃三雄長榮、陽明、萬海18日陸續宣布，暫停通行紅海。
據《路透社》等外媒報導，由於「青年運動」近期頻繁攻擊航經紅海的商船，包含馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）等大型航商已紛紛決定暫停通行紅海，以避免船隻及人員安全遭受威脅。
貨櫃三雄18日也陸續宣布暫時停止通行紅海，陽明透過官方網站公告，鑒於近期商船於紅海與亞丁灣遭受武力攻擊風險持續，為確保船隊安全，即日起將改道繞航好望角、或暫緩航行就地等候。
萬海則表示，即日起暫停通行紅海，該區域航線的船舶將航行至周邊安全水域等候通知，視後續情勢發展調整計劃，至於原訂取道紅海由亞洲往返美國東岸航線的船舶，將改道繞行非洲南端的好望角至目的港。
長榮表示，基於船舶及船員安全考量，即日起暫時停收以色列貨物，並暫停通行紅海，紅海區域航線的船舶將航行至周邊安全水域等候通知，視後續情勢發展評估是否調整靠港，另亞洲往返地中海、歐洲及美國東岸航線原訂通行紅海的船舶，將改道繞行非洲南端的好望角至目的港。
Tags：
如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
我們想讓你知道的是
AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
悠久經驗與匠心工藝，浪琴表巨擘系列：https://bit.ly/46Tpkhn