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2023/12/19,
中國

中國公布「2023十大新詞語」，村超、顯眼包、百模大戰、特種兵式旅遊入列

中國公布「2023十大新詞語」，村超、顯眼包、百模大戰、特種兵式旅遊入列
2023年6月3日晚，貴州「村超」鄉村足球聯賽的比賽現場。Photo Credit: 中国新闻社 CC by 3.0

我們想讓你知道的是

網路媒體《香港01》進一步說明，「村超」和「特種兵式旅遊」是今年的熱門話題，貴州村超吸引逾6億人線上觀看、特種兵式旅遊是年輕人試圖用最少的時間和金錢，遊最多景點的旅遊方式、「顯眼包」在網路上特指那些在同類中脫穎而出比較顯眼的事物。

（中央社）中國發布2023年度「十大新詞語」，「生成式人工智慧」、「村超」、「百模大戰」等入列，其中村超指的是貴州農村的球賽，百模大戰是各類大型深度學習模型競相發展的情況。

《新華網》17日報導，作為年度「漢語盤點」活動重要組成部分，12月16日，中國國家語言資源監測與研究中心發布2023年度「十大新詞語」，分別是：生成式人工智慧、全球文明倡議、村超、新質生產力、全國生態日、消費提振年、特種兵式旅遊、顯眼包、百模大戰、墨子巡天。

報導引述專家說明，其中2023年以來，以ChatGPT為代表的生成式人工智慧（AI）成為全球科技熱點，不僅影響著人類的生活和生產方式，還為各種行業的創新和發展提供了新的工具和視野。

全球文明倡議則是中國向世界提出的國際公共產品，稱展現中國的大國責任和擔當；村超則因其獨特的民族特色和激烈的比賽氛圍成為熱門話題；新質生產力是有別於傳統生產力，涉及領域新、技術含量高，關鍵是依靠創新驅動。

至於百模大戰則指各類大規模深度學習模型在應用領域競相發展的態勢；另今年墨子巡天望遠鏡正式啟用，將顯著提升中國天文研究能力。

報導指出，這些詞語是基於國家語言資源監測語料庫，利用語言資訊處理技術結合後期人工確認獲得的，數據規模約15億字次。

另網路媒體《香港01》進一步說明，「村超」和「特種兵式旅遊」是今年的熱門話題，貴州村超吸引逾6億人線上觀看、特種兵式旅遊是年輕人試圖用最少的時間和金錢，遊最多景點的旅遊方式、「顯眼包」在網路上特指那些在同類中脫穎而出比較顯眼的事物。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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