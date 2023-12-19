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2023/12/19,
中國

《華爾街日報》：跡象顯示中國經濟失去動能，世界銀行：明年GDP放緩至4.5％

《華爾街日報》：跡象顯示中國經濟失去動能，世界銀行：明年GDP放緩至4.5％
中國上海。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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據近期發布的報告，世界銀行如今預計，中國明年的經濟成長將從2023年的5.2％放緩至4.5％，理由是房地產疲軟、全球需求不振及高債務和人口高齡化等結構性不利因素構成「重大風險」。中國經濟的動盪與美國經濟出人意料的韌性形成鮮明對比；美國聯準會的大幅加息，並未抑制美國消費者和企業部門支出。

（中央社）美國《華爾街日報中文網》18日報導，中國11月份投資和消費支出的成長低於經濟學家預期，凸顯中國經濟於第3季回升後又失去動能，並再次陷入步履維艱的困境。

報導指出，與此同時，中國房地產市場長期低迷態勢沒有減弱跡象，11月份主要城市新房價格下降幅度加快。

中國央行15日挹注金融系統人民幣（下同）8000億元（約合新台幣3兆5182億元），這是有紀錄以來藉由銀行提供一年期貸款而注入的最大規模流動資金，顯示中國政府對脆弱的經濟復甦感到擔憂。

15日公布的數據顯示，中國經濟在第3季回升後再次陷入步履維艱的困境，先前數據顯示，進口大幅下滑，製造業活動萎縮，服務業活動放緩等。

仲量聯行（Jones Lang LaSalle）首席中國經濟學家龐溟表示：「18日的數據表明，由於商業信心疲軟，一系列支持性措施尚未成功轉化為近期增長。」

尚無跡象顯示，中國決策者擬頒布大規模刺激計畫，或效仿若干西方政府發現金給家庭。

至於中共上週召開的年度經濟決策會議，包括領導人習近平等高層幾乎沒有說明計畫細節，僅承諾明年加強財政和貨幣政策支持力度。

15日公布的多項數據顯示，11月份中國經濟雖比去年同期成長，但經濟學家提醒，與之相比的去年同期正值中國經濟受嚴格防疫措施影響，才使得11月數據看起來比較好。

中國11月份社會消費品零售總額比去年同期成長10.1％，雖高於高於10月份7.6％，但低於《華爾街日報》（The Wall Street Journal）調查經濟學家所預期的12.9％。

法國興業銀行（Societe Generale）首席中國經濟學家姚煒表示，中國經濟的真正擔憂仍是需求不足，尤其是來自家庭的需求不足，並說15日發布的數據中，社會消費品零售總額最令人失望。

中國固定資產投資1月至11月成長2.9％，經濟學家先前預計，固定資產投資比去年同期成長3％，今年前11個月民間投資比去年同期降0.5％。

11月份官方調查的城鎮失業率仍為5％，但經濟學家和分析師質疑數據是否可靠。

澳洲投資銀行麥格理集團（Macquarie Group Ltd.）首席中國經濟學家胡偉俊說，中國經濟「潛在動能有所放緩」，並稱房地產業疲軟，就是拖累經濟成長的最大因素。

儘管中國政府陸續頒布多項激勵房產政策，像是降息、延長企業稅收優惠和降低購房者房貸成本等，但經濟學家指出，考慮經濟面臨的阻力，這些措施過於謹慎，並未使疫情結束後的經濟復甦保持穩健趨勢。

即因如此，中國政府為遏制房地產低迷的努力收效甚微，11月新建住宅均價比去年同期降0.70％，10月份降幅為0.58％，11月份房地產開發投資和住宅銷售都下滑。

據近期發布的報告，世界銀行（World Bank）如今預計，中國明年的經濟成長將從2023年的5.2％放緩至4.5％，理由是房地產疲軟、全球需求不振及高債務和人口高齡化等結構性不利因素構成「重大風險」。

中國經濟的動盪與美國經濟出人意料的韌性形成鮮明對比；美國聯準會（Fed）的大幅加息，並未抑制美國消費者和企業部門支出。

許多經濟學家預計，中國將宣布，明年官方訂定的經濟成長目標大約是5％與今年一致。

法國興業銀行中國經濟學家姚煒和Michelle Lam表示：「如果是這樣，就需要做更多工作，而且要儘快，尤其是在房地產方面。」

瑞銀（UBS）首席中國經濟學家汪濤預計，中國擬落實5％經濟增長「挑戰性很大」，因中國持續面臨不利因素，而且今年中共中央經濟工作會議暗示的政策支持立場相對克制，並預計中國明年GDP成長將放緩至4.4％。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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