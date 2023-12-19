研究：埃及斑蚊「機械傳播模式」大幅增加登革熱感染數，叮咬如共用針頭
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研究團隊為老鼠注射登革熱病毒，於3天後體內病毒血濃度最高時給蚊子叮咬，蚊子半飽時，再換叮咬另一隻沒有被感染過的老鼠，結果發現25%原來健康的老鼠都得病，且蚊子要叮咬2次以上才具傳染力，證實蚊子遭登革熱病毒污染的口器確實會傳播病毒，此「機械傳播模式」與B肝、C肝病毒等經「共用針頭」傳播相似。
（中央社）國衛院與高市衛生局合作研究發現，同家戶內登革熱傳播，有85%發病間隔不到3天，是因埃及斑蚊能透過類似「共用針頭」模式、僅叮咬2次以上就能傳播，研究登上國際期刊。
這項研究由國家衛生研究院、高雄市衛生局進行，並與加州大學、名古屋大學、清華大學、台灣大學及跨國團隊建立數學模型分析，解釋登革熱在社區內快速擴散造成大流行的可能原因，在今年8月發表於知名國際期刊《刺胳針》（The Lancet）子期刊《E生物醫學》（eBioMedicine），昨（18）日召開記者會說明研究成果。
根據國衛院資料，登革熱主要經由埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬而傳播，近50年來由於氣溫升高及國際間人口移動頻繁等因素，全球登革熱疫情快速攀升，其中70%病例分布於東南亞國家，位於亞熱帶的台灣也同受其害，今年南台灣流行的疫情，嚴重程度更是台灣近60年來排名第2，僅次於2015年。
國衛院感染症與疫苗研究所、國家蚊媒傳染病防治研究中心副研究員陳俊宏昨日在記者會上說明，過去學界認為蚊子叮咬登革熱病患後，病毒要在蟲體內多次複製，再由消化道感染至唾腺，才能在蚊子叮咬下一個人時完成傳播，過程稱為外源性潛伏期（EIP），共需要至少8天，病患發病時間則會間隔至少10天以上。
然而國衛院與高市衛生局合作，分析2015年疫情發病時序發現，同家戶內發病間隔有85%少於3天，並不符合有外源性潛伏期的傳播情境。
因此研究團隊為老鼠注射登革熱病毒，於3天後體內病毒血濃度最高時給蚊子叮咬，蚊子半飽時，再換叮咬另一隻沒有被感染過的老鼠，結果發現25%原來健康的老鼠都得病，且蚊子要叮咬2次以上才具傳染力，證實蚊子遭登革熱病毒污染的口器確實會傳播病毒，此「機械傳播模式」與B肝、C肝病毒等經「共用針頭」傳播相似。
高雄市衛生局副局長潘炤穎說明，埃及斑蚊是居家型蚊子，容易在人口密集區與人共同生存；在有埃及斑蚊分布的環境中，家戶群聚個案增加，機械傳播機制可能因此明顯發生，造成基本傳播數（R0）出現明確上升跡象，使流行波段有數週時間呈現陡升，此時家戶防治就變得非常重要。
潘炤穎表示，高雄市今年防治策略就加入，出現通報個案第一時間，就會由疫調人員同步進行接觸者採檢與室內噴藥防治，不會再等到隔天或更久，以將空間內生物傳播與機械傳播降到最低。
對於這項研究成果，國衛院副院長陳為堅指出，將影響世界各國未來面對登革熱疫情的防治措施。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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