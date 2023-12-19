中國醫保費太貴民眾不願繳，河北村委威脅「孩子不能考公務員」
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分析說，居民醫保人數下降，重要原因是民眾主動退保，理由是保費續漲，因中國的新型農村合作醫療2003年建立時，個人繳費標準僅人民幣（下同）10元（約新台幣44元）。但是至2023年已漲至380元（約新台幣1672元），20年時間，個人保費飆漲37倍，年均成長近2成，按此趨勢，2024年醫保保費很可能超過400元。
（中央社）由於保費太貴，去（2022）年中國居民醫保投保人數下降2517萬，不少人主動退保，中國媒體披露，近日河北村委脅迫父母，不繳醫保費，「孩子還怎麼考公務員和事業編，不能拖孩子的後腿」。
綜合中國《北京青年報》等媒體17日報導，一張約莫500人的「曹各莊村資訊群」聊天截圖引發關注，並廣傳至X平台（推特前身）。
「曹各莊村劉某某」的用戶聲稱：「健保繳費到25號就截止了，還有沒交的，抓緊時間了。沒在群組裡的提醒一下親戚朋友們。將來你的孩子考公務員都得政審，得記入檔案。」
「劉某某」還說：「雖然是自願交醫保……父母都不交醫保，孩子還怎麼考公務員和事業編，不能拖孩子的後腿，以後你孩子考上老師、考上醫生、考上事業編和公務員了，筆試面試分都過了，最後臨門一腳政審沒過，不要後悔終身。」
當事人受訪坦承有這則聊天紀錄，卻說發文的不是他：「不是我發的，我不可能去發這個東西。我的微信在村委會的電腦上登著的，是公開著的，是別人用我的微信發的，但不知道是誰，村委會沒有監控，我問了都說不是。」
他說：「村裡沒有規定必須多少人交醫保，都是自願交醫保的，不可能去強制。最開始村民不懂，一解釋他們都清楚了。現在有95%的人都交了。」
南城司鄉人民政府則表示，上述聊天截圖的發布者是曹各莊村外聘會計，「他也是出於好意，但是他沒有經過培訓，不太懂，我們已經進行批評教育了」。
不過據中國媒體《財經》雜誌近日報導，儘管中國基本醫保參保人口高達13億4500萬人，占總人口的95.34%，但比起2021年，2022年居民醫保降2517萬人，值得注意。
分析說，居民醫保人數下降，重要原因是民眾主動退保，理由是保費續漲，因中國的新型農村合作醫療2003年建立時，個人繳費標準僅人民幣（下同）10元（約新台幣44元）。
但是至2023年已漲至380元（約新台幣1672元），20年時間，個人保費飆漲37倍，年均成長近2成，按此趨勢，2024年醫保保費很可能超過400元。
報導說，保費持續上漲、中年居民身體健康狀況較好、醫保受益面窄且不解決大病負擔、高齡老人較低的醫療服務利用，以及商業健康保險替代等原因，導致醫保退保人數續增。
報導指出，3年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情導致民眾就業情況不佳，收入下降，削弱投保意願；此外，民眾的賭博心態及補繳政策，加劇退保問題。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
我們想讓你知道的是
AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
悠久經驗與匠心工藝，浪琴表巨擘系列：https://bit.ly/46Tpkhn