《數位中介服務法》借屍還魂？Dcard遭檢警大動作搜索，大選前夕徒增「政府查水表」疑慮

有台灣Facebook之稱且深受年輕人喜愛的社群網站Dcard，其總部被爆出18日一早遭到檢警搜索，而且這是兩個月內的第二次大動作搜索。11月3日有十多位檢警大陣仗搜索了四小時才結束，是國內社群媒體被警方搜索首例。

當時起因是全台各地不少詐騙案件拿大學生存摺當人頭戶、團購收錢後跑路，調查後來源竟大多是Dcard網站的匿名發文，同時還有其他妨害名譽、《兒少法》等刑案超過數百件。

由於Dcard有匿名留言、發文機制，檢警要求調閱Dcard會員個人資料，但Dcard卻拒絕，警方為了繼續追查案件，因此在取得搜索票後突襲Dcard總部。18日上午十點，則是內湖警方偵辦詐欺相關案件，再度持搜索票到場，取得資料後離開Dcard總部。

兩個月內兩次大動作搜索，代表涉案情節嚴重，不過既然累積了數百件刑案，為什麼會在這個時間點？難道這幾百件都是剛好最近報案的嗎？

檢警有其辦案節奏，只要依法行政，確實不需要考慮總統大選就剩下不到一個月的時間。有違法當然可以辦，也應該要辦，可是執政黨政府就是常常在很耐人尋味的時間點辦案。

舉兩個小例子，當前幾天跟郭台銘友好的雲林地方派系張榮味，才提到郭台銘將會站台輔選，新竹地檢署就「剛好」偵查終結前國民黨中常委范成連為郭台銘連署賄選案，將范成連和新埔鎮代會主席王增基等13人提起公訴。當新竹市長高虹安完成前市長林智堅的新竹棒球場案行政調查，並在7月28日移送監察院，台北地檢署則於8月14對高虹安詐領助理費案提起公訴。

Dcard是新興平台，年輕人多，被稱作是柯粉網軍大本營，政治類發文大多是挺柯文哲，尤其是最近配合週末的兩場民眾黨造勢，發文的頻率非常誇張。同時批評執政黨民進黨的內容文章相當多，因此這次Dcard再次被搜索，許多論壇都開始討論是不是「被查水表」。