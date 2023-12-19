《數位中介服務法》借屍還魂？Dcard遭檢警大動作搜索，大選前夕徒增「政府查水表」疑慮
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由於數據之重要性，加上《個資法》等因素，網路媒體對於平台數據自然相當重視。這次究竟是檢警說的，即使有法律文件，Dcard依然不提供資料，不得不主動進行搜索，或是真的想造成寒蟬效應，還有待後續觀察。
有台灣Facebook之稱且深受年輕人喜愛的社群網站Dcard，其總部被爆出18日一早遭到檢警搜索，而且這是兩個月內的第二次大動作搜索。11月3日有十多位檢警大陣仗搜索了四小時才結束，是國內社群媒體被警方搜索首例。
當時起因是全台各地不少詐騙案件拿大學生存摺當人頭戶、團購收錢後跑路，調查後來源竟大多是Dcard網站的匿名發文，同時還有其他妨害名譽、《兒少法》等刑案超過數百件。
由於Dcard有匿名留言、發文機制，檢警要求調閱Dcard會員個人資料，但Dcard卻拒絕，警方為了繼續追查案件，因此在取得搜索票後突襲Dcard總部。18日上午十點，則是內湖警方偵辦詐欺相關案件，再度持搜索票到場，取得資料後離開Dcard總部。
兩個月內兩次大動作搜索，代表涉案情節嚴重，不過既然累積了數百件刑案，為什麼會在這個時間點？難道這幾百件都是剛好最近報案的嗎？
檢警有其辦案節奏，只要依法行政，確實不需要考慮總統大選就剩下不到一個月的時間。有違法當然可以辦，也應該要辦，可是執政黨政府就是常常在很耐人尋味的時間點辦案。
舉兩個小例子，當前幾天跟郭台銘友好的雲林地方派系張榮味，才提到郭台銘將會站台輔選，新竹地檢署就「剛好」偵查終結前國民黨中常委范成連為郭台銘連署賄選案，將范成連和新埔鎮代會主席王增基等13人提起公訴。當新竹市長高虹安完成前市長林智堅的新竹棒球場案行政調查，並在7月28日移送監察院，台北地檢署則於8月14對高虹安詐領助理費案提起公訴。
Dcard是新興平台，年輕人多，被稱作是柯粉網軍大本營，政治類發文大多是挺柯文哲，尤其是最近配合週末的兩場民眾黨造勢，發文的頻率非常誇張。同時批評執政黨民進黨的內容文章相當多，因此這次Dcard再次被搜索，許多論壇都開始討論是不是「被查水表」。
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
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AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
悠久經驗與匠心工藝，浪琴表巨擘系列：https://bit.ly/46Tpkhn