美國女子二手店撿到寶，100多塊買玻璃花瓶、逾300萬高價賣出
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文森說，自己從小就跟母親一起去逛二手店，多年來已養成辨識隱藏寶物的眼光。她過去曾以幾塊美元買下峇里島木雕品等物件，並相信這些物品可能價值數千美元，但從沒想過會找到一個足以改變人生的寶物。
（中央社）美國一名女子今年6月到一家二手用品店以3.99美元買下一只玻璃花瓶。當時她並不知道花瓶出自義大利知名建築師之手，花瓶後來以超過10萬美元的高價轉手出售。
《紐約時報》17日報導，美國女子文森（Jessica Vincent）6月到維吉尼亞州漢諾威郡（Hanover County）的Goodwill二手店尋寶，只有這只色彩斑斕的玻璃花瓶吸引她的目光。
逛了二手店一圈後，文森又拿起這只外觀有紅、綠色線條相間的花瓶，她發現花瓶底部寫著英文字母M，認為這代表義大利威尼斯附近的小島慕拉諾（Murano），這座島嶼是義大利傳統玻璃工藝重鎮。
當下她覺得這只花瓶應該有些價值。
「我覺得它可能價值1000或2000美元」，文森說，「但直到我多研究了一下才發現，原來它這麼有價值」。
文森最後以3.99美元（約新台幣124元）買下花瓶，她回到家後，隨即加入臉書有關玻璃工藝鑑定的社團，希望多了解有關花瓶的資訊。
有社團成員告訴她，它看起來像是義大利知名建築師史卡巴（Carlo Scarpa）設計的作品，建議她跟萊特拍賣行（Wright Auction House）聯絡。
她把照片傳給萊特拍賣行後，拍賣行負責人萊特（Richard Wright）很快就跟她連絡。萊特說，「我一看到照片，就有非常好的感覺」。
這只花瓶13日以10萬7100美元（約新台幣335萬元）拍出，賣給歐洲一位不具名的私人藝術收藏家。文森獲得其中的8萬3500美元，其餘約2萬3600美元則給萊特拍賣行。
專家評估，這只花瓶屬於史卡巴在1940年代設計的Pennellate系列作品之一。萊特指出，目前還不清楚這款花瓶的數量有多少。
目前也不清楚這只花瓶怎麼會出現在Goodwill二手店。
有了這筆意外之財，文森打算用來升級農場的暖氣系統，並加裝洗碗機及圍欄。負責訓練馬球小馬的她，今年初買下一座農場住宅。
文森說，自己從小就跟母親一起去逛二手店，多年來已養成辨識隱藏寶物的眼光。
她過去曾以幾塊美元買下峇里島木雕品等物件，並相信這些物品可能價值數千美元，但從沒想過會找到一個足以改變人生的寶物。
「你不知道自己會找到什麼」，文森有感而發，「這就是尋寶帶來的刺激感」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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