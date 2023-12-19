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2023/12/19,
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美國女子二手店撿到寶，100多塊買玻璃花瓶、逾300萬高價賣出

美國女子二手店撿到寶，100多塊買玻璃花瓶、逾300萬高價賣出
圖取自Wright Auction拍賣行網頁wright20.com

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文森說，自己從小就跟母親一起去逛二手店，多年來已養成辨識隱藏寶物的眼光。她過去曾以幾塊美元買下峇里島木雕品等物件，並相信這些物品可能價值數千美元，但從沒想過會找到一個足以改變人生的寶物。

（中央社）美國一名女子今年6月到一家二手用品店以3.99美元買下一只玻璃花瓶。當時她並不知道花瓶出自義大利知名建築師之手，花瓶後來以超過10萬美元的高價轉手出售。

《紐約時報》17日報導，美國女子文森（Jessica Vincent）6月到維吉尼亞州漢諾威郡（Hanover County）的Goodwill二手店尋寶，只有這只色彩斑斕的玻璃花瓶吸引她的目光。

逛了二手店一圈後，文森又拿起這只外觀有紅、綠色線條相間的花瓶，她發現花瓶底部寫著英文字母M，認為這代表義大利威尼斯附近的小島慕拉諾（Murano），這座島嶼是義大利傳統玻璃工藝重鎮。

當下她覺得這只花瓶應該有些價值。

「我覺得它可能價值1000或2000美元」，文森說，「但直到我多研究了一下才發現，原來它這麼有價值」。

文森最後以3.99美元（約新台幣124元）買下花瓶，她回到家後，隨即加入臉書有關玻璃工藝鑑定的社團，希望多了解有關花瓶的資訊。

有社團成員告訴她，它看起來像是義大利知名建築師史卡巴（Carlo Scarpa）設計的作品，建議她跟萊特拍賣行（Wright Auction House）聯絡。

她把照片傳給萊特拍賣行後，拍賣行負責人萊特（Richard Wright）很快就跟她連絡。萊特說，「我一看到照片，就有非常好的感覺」。

這只花瓶13日以10萬7100美元（約新台幣335萬元）拍出，賣給歐洲一位不具名的私人藝術收藏家。文森獲得其中的8萬3500美元，其餘約2萬3600美元則給萊特拍賣行。

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圖取自Wright Auction拍賣行網頁wright20.com

專家評估，這只花瓶屬於史卡巴在1940年代設計的Pennellate系列作品之一。萊特指出，目前還不清楚這款花瓶的數量有多少。

目前也不清楚這只花瓶怎麼會出現在Goodwill二手店。

有了這筆意外之財，文森打算用來升級農場的暖氣系統，並加裝洗碗機及圍欄。負責訓練馬球小馬的她，今年初買下一座農場住宅。

文森說，自己從小就跟母親一起去逛二手店，多年來已養成辨識隱藏寶物的眼光。

她過去曾以幾塊美元買下峇里島木雕品等物件，並相信這些物品可能價值數千美元，但從沒想過會找到一個足以改變人生的寶物。

「你不知道自己會找到什麼」，文森有感而發，「這就是尋寶帶來的刺激感」。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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