教宗方濟各批准神父祝福同性伴侶，但不能是婚禮

綜合《衛報》與《路透社》報導，梵蒂岡週一（18）在教宗的批准下，通過了一項具里程碑意義的裁決：羅馬天主教神父可以為同性伴侶提供祝福，只要不是常規教會儀式或禮儀的一部份。

但教會依然強調，關於婚姻的教義不會改變，祝福也不意味對於結合的認可，但這對於2021年表示「上帝不會祝福罪惡」的梵蒂岡來說，已經是向前邁進了一大步。

有關婚姻的教義不會改變，祝福並不表示認同同性結合

教宗方濟各（Pope Francis）批准了一項新裁決，允許羅馬天主教神父為未婚的同性伴侶祝福，這是天主教會在同性婚姻議題上，立場的重大轉變。

梵蒂岡教義辦公室（Vatican’s doctrinal office）週一在《梵蒂岡新聞》（Vatican News）公佈了一份詳細的文件，稱此種祝福將被允許，但不會使「不正常」的情況合法化，而是上帝歡迎所有人的標誌，儘管仍有一些注意事項與警告。

這份拉丁文標題為《祈求信任》（Fiducia Supplicans）的文件表示，「可以為同性夫婦祈福，但不會為此舉辦任何儀式，也不會給予人一種婚姻的印象。」此外，文件也重申了「有關婚姻的教義不會改變，祝福並不表示對同性結合的認可」，強調仍不應與異性戀婚姻聖事相混淆。

文件進一步表示，神父應根據具體情況做出決定，不應阻止或禁止人們在可能透過簡單的祝福，以尋求上帝幫助的各種情況下，親近教會並保持親密關係。

然而，文件也強調，此一舉措必須避免任何形式的混淆或醜聞，因此，當同性伴侶尋求祝福時，祝福絕不能與民事結婚儀式掛鉤，也不應與之同時進行。更不能以任何合乎婚禮的服裝、手勢或言語來進行祝福。相反地，這種祝福可以在其他場合進行，如參拜聖地、與神父會面、集體祈禱或朝聖時。

方濟各不斷嘗試對LGBTQ+社群持包容、開放態度

事實上，在這份文件之前，教宗方濟各即曾於10月致函兩位保守派樞機主教。方濟各在信中表示，只要不與「婚姻聖事」相混淆，在特定情況下可以提供這種祝福，暗示著正式的改變正在醞釀中。

儘管仍存在局限性，但這項宣布對於2021年表示天主教會無法祝福同性伴侶，因為「上帝不會祝福罪惡」的梵蒂岡而言，已經是向前邁進了一大步。《國家天主教報導者》（National Catholic Reporter）的梵蒂岡記者懷特（Christopher White）更表示，雖然梵蒂岡的聲明範圍非常狹窄，但它代表了教會在教義和實踐上的巨大發展，很可能是教會2000多年歷史中，對同性伴侶立場最具體的轉變。

懷特進一步表示，自教宗方濟各2013年當選以來，他在談到同性戀時使用了與過去幾任教宗截然不同的語氣。但這是第一次真正改變條文，標誌著教會在此議題上逐漸開放的態度。

儘管如此，這項舉措仍有其限制，如不允許在禮儀儀式中舉行祝福，並將其從教會的官方祝福冊中分離出來等。因此，對於那些希望同性伴侶能夠充分地、「聖潔地」融入教會生活的人來說，幾乎可以肯定，這樣的力道還遠遠不足。

不過，長久以來為LGBTQ+社群服務的著名美國耶穌會神父馬丁（James Martin），仍讚許這份文件是 「教會向前邁出的重要一步」。馬丁在前身為推特的X上發文表示，這份文件認識到了許多天主教同性伴侶，對於上帝存在他們的愛情關係中的深切渴望。

教會長久以來教導著同性吸引不是罪，但同性戀行為是罪的觀念。然而，自2013年3月當選教宗以來，週日（16）迎來87歲生日的方濟各，一直試圖在不改變教義的情況下，對LGBTQ+社群採取更具包容性的語氣，令擁有13.5億多成員的教會更加歡迎LGBTQ+人士，但這卻讓保守派樞機主教感到非常不屑。而事實上，在成為教宗後不久，他便曾以「我又有什麼資格評判」回應關於同性戀神父的問題。

教會內部分裂誘因？

在2020年為一部紀錄片進行的訪談中，方濟各更首次公開支持給予同性戀者結婚的權利。不過，他的言論涉及民事領域，而超出了天主教會內部管理範圍。

在教宗任期內，方濟各也在其他領域抱持著開放的態度，例如允許離婚和再婚的天主教徒領聖餐。然而，這一舉動卻也同樣地被保守派天主教徒抨擊為「異端邪說」。

美國聖母大學（University of Notre Dame）神學教授萊納（Ulrich L. Lehner）便對此表示，擔心這項新舉措會引起誤解、造成混亂，成為教會內部分裂的誘因。

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核稿編輯：楊士範