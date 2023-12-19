曾因少年足球隊受困事件轟動全球，泰北睡美人洞開放讓遊客入內探索

綜合外媒報導，泰國北部清萊省地下洞穴睡美人洞（Tham Luang Nang Non）因曾發生少年足球隊受困事件而聞名全球。泰國政府最近宣布將開放睡美人洞穴編號3號、在救援工作中具有重要地位的洞穴，民眾可在專業人員和嚮導的陪同下參觀並了解當時救援行動的狀況。

2018年6月23日，12名來自清萊府「野豬少年足球隊」的年輕球員和一名教練前往泰國北部清萊府地下洞穴睡美人洞（Tham Luang Nang No）探險，不料當時逢泰國的雨季，13人在回程路上因下雨淹水受困洞內。13人共受困長達9天5小時後才被來自英國的潛水好手找到。

隨著洞穴的水位上升及食物快要耗盡，潛水專家沒日沒夜拚命救援，泰國加上來自世界各國的救援人員和志工超過上萬人次，救援工作艱巨，隊員和教練在7月8日至10日才全數被救出。這項奇蹟當時成為全球矚目焦點，並被改編成電影和影集。

據報導，在這之前，睡美人洞曾在事發之後，封鎖1年多後重新對遊客開放，但只開放洞口區域，泰國政府撥款上千萬泰銖預算整修睡美人洞所在的國家公園，希望讓睡美人洞成為國際觀光景點。至今泰國政府經過評估後，將進一步開放編號3號的洞穴讓民眾參觀。

Photo Credit: GettyImages 2018年7月4日，曾歷經睡美人洞救援的野豬足球隊全體成員。前排左二的隊員Duangpetch Promthep（被稱為Dom）今年2月在英國意外過世。

睡美人洞3號洞穴距離洞口約800公尺，距離足球少將們被困的9號洞穴約2.4公里，是當時救援事件的重要樞紐點，許多救援物資會放在3號洞穴，受困者被救出來時也是先在3號洞穴確認健康狀況。

泰國國家公園局局長阿塔彭（Attapol Charoenchansa）表示，他們在諮詢專業人員之後，決定設計一套行程讓民眾參觀，有專業的人員和當地嚮導陪同，民眾將可以看到洞穴內部，並了解當時救援行動的狀況。

報導稱，由於地面濕滑、道路陡峭且沿途有尖銳的岩石，因此欲參觀3號洞穴的遊客都必須在健康的情況下入內。報導也指出，由於洞穴內某些地方太窄，只有足夠的空間讓一行人排成一列通過。

阿塔彭表示，洞穴探險將歷時約3小時，一天只會開放兩次，一次上限10人，民眾可以向國家公園局報名，泰國人的報名費是950泰銖，外國人是1500泰銖（約新台幣1300元），不過雨季的時候睡美人洞會關閉。

當時的救援隊成員之一諾帕頓·烏帕坎 （Noppadon Uppakham） 解釋道，遊客將在參觀過程中了解救援團隊拯救13名球員及教練所經歷的艱辛。

諾帕頓也是引導繩索團隊的一員，事發當時他曾帶領潛水員將氧氣桶帶到3號洞穴。當時救援行動所使用的繩索、電線、通訊電纜和用於增加洞穴內空氣的輸氧管仍留著供遊客參觀。此外，探險洞穴活動之一，也包括救援人員演示如何在3號洞穴內，透過擔架運送每個受困者。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒