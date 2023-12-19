曾因少年足球隊受困事件轟動全球，泰北睡美人洞開放讓遊客入內探索
我們想讓你知道的是
2018年，泰北睡美人洞曾在「野豬少年足球隊」受困意外事件後封鎖，並在1年多後重新對遊客開放，但只開放洞口區域。近年泰國政府撥款整修睡美人洞所在的國家公園，希望讓睡美人洞成為國際觀光景點，最近泰國政府經評估後，將進一步開放編號3號的洞穴讓民眾參觀。
綜合外媒報導，泰國北部清萊省地下洞穴睡美人洞（Tham Luang Nang Non）因曾發生少年足球隊受困事件而聞名全球。泰國政府最近宣布將開放睡美人洞穴編號3號、在救援工作中具有重要地位的洞穴，民眾可在專業人員和嚮導的陪同下參觀並了解當時救援行動的狀況。
2018年6月23日，12名來自清萊府「野豬少年足球隊」的年輕球員和一名教練前往泰國北部清萊府地下洞穴睡美人洞（Tham Luang Nang No）探險，不料當時逢泰國的雨季，13人在回程路上因下雨淹水受困洞內。13人共受困長達9天5小時後才被來自英國的潛水好手找到。
隨著洞穴的水位上升及食物快要耗盡，潛水專家沒日沒夜拚命救援，泰國加上來自世界各國的救援人員和志工超過上萬人次，救援工作艱巨，隊員和教練在7月8日至10日才全數被救出。這項奇蹟當時成為全球矚目焦點，並被改編成電影和影集。
據報導，在這之前，睡美人洞曾在事發之後，封鎖1年多後重新對遊客開放，但只開放洞口區域，泰國政府撥款上千萬泰銖預算整修睡美人洞所在的國家公園，希望讓睡美人洞成為國際觀光景點。至今泰國政府經過評估後，將進一步開放編號3號的洞穴讓民眾參觀。
睡美人洞3號洞穴距離洞口約800公尺，距離足球少將們被困的9號洞穴約2.4公里，是當時救援事件的重要樞紐點，許多救援物資會放在3號洞穴，受困者被救出來時也是先在3號洞穴確認健康狀況。
泰國國家公園局局長阿塔彭（Attapol Charoenchansa）表示，他們在諮詢專業人員之後，決定設計一套行程讓民眾參觀，有專業的人員和當地嚮導陪同，民眾將可以看到洞穴內部，並了解當時救援行動的狀況。
報導稱，由於地面濕滑、道路陡峭且沿途有尖銳的岩石，因此欲參觀3號洞穴的遊客都必須在健康的情況下入內。報導也指出，由於洞穴內某些地方太窄，只有足夠的空間讓一行人排成一列通過。
阿塔彭表示，洞穴探險將歷時約3小時，一天只會開放兩次，一次上限10人，民眾可以向國家公園局報名，泰國人的報名費是950泰銖，外國人是1500泰銖（約新台幣1300元），不過雨季的時候睡美人洞會關閉。
當時的救援隊成員之一諾帕頓·烏帕坎 （Noppadon Uppakham） 解釋道，遊客將在參觀過程中了解救援團隊拯救13名球員及教練所經歷的艱辛。
諾帕頓也是引導繩索團隊的一員，事發當時他曾帶領潛水員將氧氣桶帶到3號洞穴。當時救援行動所使用的繩索、電線、通訊電纜和用於增加洞穴內空氣的輸氧管仍留著供遊客參觀。此外，探險洞穴活動之一，也包括救援人員演示如何在3號洞穴內，透過擔架運送每個受困者。
新聞來源
- Thai cave where 12 boys and football coach were trapped in 2018 opens for guided tour（海峽時報）
- Wild Boars cave opens for visitors（曼谷郵報）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）