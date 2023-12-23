《史上最棒！超放鬆伸展操》：消除身體僵硬疼痛的祕訣，「動態伸展操」七大法則

文：野上鐵夫

「伸展操」

治癒身體僵硬疼痛的機制

須視身體僵硬疼痛的症狀

對症下藥！

前文提過，身體之所以會僵硬疼痛，除了姿勢歪斜以及身體使用方式等物理性因素，還和壓力等心理因素息息相關。不過，本書推薦大家做伸展操解決這方面的煩惱，這又是為什麼呢？

或許大家都以為，伸展操只是單純伸展肌肉進行放鬆，事實上卻不只是這樣。伸展操會針對身體僵硬疼痛的原因，從各種角度對症下藥，包含促進血液循環、擴散老廢物質、放鬆、改善自律神經保持平衡等，所以是最適合的解決方式。

但是伸展操不只一種，而且各有各的優缺點。如果用錯誤的方法伸展肌肉，有時反而會造成血液循環不良，也無法解決不明疼痛。所以，最重要的是要視症狀調整或微調伸展的角度，用正確的方法做伸展操。

Photo Credit: 方舟文化出版

伸展操的七大法則

使伸展操效果最大化！

消除身體僵硬疼痛的祕訣

「好希望能消除不明的身體僵硬疼痛」，這樣的想法對於手中握有本書的各位讀者來說，應該是共同的心願。想要實現這些願望，你一定要遵守七大法則。

這七大法則能將伸展操的效果發揮至最大極限，使身體的僵硬疼痛完全消除。做法非常簡單，請大家用心嘗試看看。

第一步，必須穿著方便活動的服裝，讓肌肉能確實伸展開來。你不必一鼓作氣用力伸展。請保持深呼吸並放慢動作。

此外，為了調整自律神經，環境也是很重要的一環。做伸展操時，最重要的就是要放鬆。請在心情愉悅的狀態下進行。

最後要考量到肌肉的特性。請你留意肌肉的連結及方向，勤做伸展操，融入生活，養成習慣，才能從根本解決身體的僵硬疼痛。

Photo Credit: 方舟文化出版

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書籍介紹

本文摘錄自《史上最棒！超放鬆伸展操：簡單3步驟，快速消除全身僵硬疼痛》，方舟文化出版

作者：野上鐵夫

譯者：蔡麗蓉

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完全視覺系！一看就會做，做了就上手！

配合呼吸計算次數，有助降低心跳，徹底放鬆

最舒服的動態伸展操，能促進血液循環，緩解慢性肌肉疼痛

做完一次伸展操，柔軟度可維持90分鐘！

35年資歷、幫助超過1萬人鍛鍊身體、專業健身教練親自指導，在家或辦公室都能做！

久坐、缺乏運動、焦慮、壓力，造成身體歪斜、僵硬疼痛、莫名的不舒服，最有效的解決方法就是——伸展操！

本書詳細分類會出現僵硬疼痛的全身部位，並解說肌肉分布和伸展訣竅，順利緩解身體不適，肩頸痠痛、扳機指、腰部扭傷、膝蓋疼痛……，這樣伸展，立即有感！

簡單三步驟「START開始→STRETCH伸展→MOVE動一動」，一學就會，動作溫和，不用暖身、也不怕受傷，高齡者來做也很OK。

伸展操，你做對了嗎？

進行伸展操的時間點，要根據「疼痛類型」來決定！

肌腱與骨骼的疼痛，基本上採取安靜休養的保守療法，做伸展操只限於恢復期的復健動作。

急性疼痛的特徵是會劇烈疼痛，等到恢復期再做伸展操來復健。慢性疼痛的特徵則是大範圍隱隱作痛，透過伸展操，能有效緩解肌肉的慢性疼痛。

3種「簡易測試法」，確認你的身體是否歪斜

運用伸展操，能改善因駝背、頸椎間盤突出、扁平足等身體歪斜而引發的疼痛。

「方向和角度」很重要！正確伸展肌肉才有效

作者設計的動作，考量到肌肉的連結與方向，例如大部分肌肉都是斜向附著在骨骼上，斜向扭轉才能充分伸展太常滑手機導致頸部斜前側僵硬，進行伸展操時，應該將頭部往斜後方拉，左右搖晃加以放鬆。

真實案例無痛見證，伸展操的驚人功效：

A先生幾年前腰部扭傷，一旦天氣變冷，腰部就會覺得不舒服，從事最熱愛的高爾夫球運動時，也會讓他備感憂心。醫師指示應強化核心，並勤做伸展操。因此便以本書介紹的緩和動態伸展操為主，加上核心訓練設計出運動菜單。後來腰部不再感到不舒服，也能放心去打最熱愛的高爾夫球，腰部扭傷的情形也沒有再復發了。——54歲 男性上班族

B女士的孩子都大了，不再需要照顧，因此幾年前開始外出打工。但是她的工作需要長時間站著與前彎，腰部和肩膀變得很僵硬，最近開始經常出現疼痛。由於肩胛骨變得不靈活，加上駝背姿勢導致肌肉僵硬，因此我讓她針對肩胛骨至肩膀一帶的肌肉，還有脊椎及腰部肌肉進行伸展。由於原因是出在肌肉僵硬，所以隨著肌肉放鬆下來，轉眼間身體便恢復正常了。——45歲 女性打工族

C女士最近時常擔心家庭及未來的事，壓力很大，總是睡不著，不知不覺間，肩膀一直在用力。為了調整自律神經，我建議C女士參加能放鬆下來的伸展操課程，請她參考配合呼吸的伸展運動菜單。結果她只上了第一堂課，過沒幾天便向我反應「當天一覺到天亮了」，現在她仍持續在我的健身房內痛快地揮灑汗水。——68歲 女性家庭主婦

本書特色

最貼心的版面設計：以全彩真人照片呈現全身可能出現僵硬疼痛的部位，方便讀者找出適合自己的伸展操，確實緩解不適、改善身體歪斜、徹底放鬆和有效復健。 配合深呼吸更能徹底放鬆：當身體僵硬疼痛時，呼吸也會變淺，本書伸展操的進行，以呼吸次數來計算，就是為了讓伸展肌肉的同時，也能慢慢地深呼吸。 能改善血液循環的動態伸展操：本書介紹的伸展操，大部分都是將動作放慢的動態伸展操，一邊伸展還能一邊促進血液循環，雖然肌肉的伸展幅度不是最大，卻能反覆伸縮肌肉，使血液循環變好；還能顧及到肌肉的細微方向以及周邊肌肉，有效緩解慢性疼痛。

Photo Credit: 方舟文化出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰