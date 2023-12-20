詹順貴：總統大選倒數一個月，三大政黨仍未見足以吸引中間選民的選戰策略
我們想讓你知道的是
令人婉惜的是，選戰進入最後一個月的倒數時刻，這些主要政黨都沒再推出令人耳目一新、足以吸引基本盤之外的中間選民的選戰策略，仍然回到傳統的站台與掃街拜票。筆者必須再三提醒國人，尤其是迄今仍未決定支持對象的中間選民與首投族務必審慎投票，選對人、選對政黨。
文：詹順貴
隨著總統候選人號次抽籤底定，國民黨、民進黨已從空戰、大範圍陸戰，進到寸土必爭的巷戰；至於柯文哲，在藍白合爛戲破局、失去中國的青睞後，所有民調的支持率都急速下墜，他的台民黨也無力撐起大規模陸戰，連帶讓原本頗為看好可能有8席的不分區立委，到現在連保5都岌岌可危。
令人婉惜的是，選戰進入最後一個月的倒數時刻，這些主要政黨都沒再推出令人耳目一新、足以吸引基本盤之外的中間選民的選戰策略，仍然回到傳統的站台與掃街拜票。
問題是這種傳統的站台與掃街拜票，在基本盤各自歸隊之下，對剩下游離未定中間選民，尤其是首投族，會有多大吸票作用？
執政黨太四平八穩、過於保守
執政的民進黨「美德贏台灣」組合，賴清德、蕭美琴各有吸引力，再加上民眾滿意度居高不下的蔡總統、蘇貞昌前院長、陳建仁院長等人可以分進合擊，以政績爭取繼續執政，同時替區域立委候選人站台、陪掃街拜票。
只是在鄭麗君擔任召集人，花了1年多時間替賴清德所研提的總統政見，在分批開召記者會公布後，雖有亮眼之處，但稍嫌四平八穩，並未引起太多討論，這種現象對於傳統基本盤固然無差，但是否不利於吸引中間選民與首投族的目光與選票？值得深思。
在政黨票部分，民進黨近日打出的口號主軸是「搶救王義川」，民進黨將王義川放在不分區立委第14名，意味著是最可能是落選前2名，如能直接當選，即表示民進黨在政黨票大勝。
王義川聲音宏亮，口才便給，有條不紊，在民進黨政治人物眼中也許是戰將型人物，聽他演說，也容易讓民進黨傳統支持者情緒澎湃，但一樣的問題，他對於中間選民與首投族究竟有何吸引力讓人甘願為他而投下政黨票？民進黨操盤手調查評估過嗎？在倒數關鍵時刻，如此操作是適當的選戰策略嗎？
侯康配似乎變成康侯配
國民黨的「侯康配」，從正式公布以來，明顯看出無論機智、臺風、口才與論辯能力，趙少康遠比侯友宜強多了，所以，此一組合成軍後，在大多數場合，侯友宜都要拉著趙少康一起，顯然是一個職位與能力顛倒錯置的組合。
至於政見部分，則不僅捉襟見拙，而且迭生爭議，例如稍早的義務役修回4個月，勢將弱化國家防衛力量。
又如最近推出的青年購1500萬元房屋免頭期款，被譏為只是幫餘屋數量不斷攀高的建商解套，代價卻是不明究裡的年輕購屋族人，必須背負3、40年的房貸，不得不燃燒新鮮的肝去償還。
國民黨的政黨票部分，則以讓韓國瑜當立法院長為訴求，雖然無助於吸引中間選民與首投族。但明確地鎖定吸引原本未必會支持侯友宜與國民黨的韓粉回籠，相較民進黨的「搶救王義川」而言，筆者人認為可算是較好的策略。
柯盈像是亂配，黃國昌列不分區安全名單讓人搖頭
至於台民黨的柯文哲與吳欣盈組合，毫無邏輯可言，不僅迄今看不出加成效果，甚至分進合擊的功能都付諸闕如。雖然柯文哲沒有承認，但外界質疑柯於藍白合破局，又與郭台銘談合作不順後，才臨時找吳搭檔，是著眼於龐大的選舉費用需要有人提供經費挹注的考量，應非全然無的放矢。
而其不分區立委名單，則除了凸顯了黃國昌的言行不一，並狠狠搧了318學運一巴掌，並無足道之處，隨著柯個人的支持度下降，政黨票的得票率也已不被看好。
距離投票日的倒數一個月，要再期待政黨端出令人亮眼的政見與耳目一新的選戰策略，恐怕過於苛求，也正因會如此，遲遲不願表態的中間選民始終居高不下。
如選舉結果一如長期觀察台灣選舉而且一直精準預測選舉結果的日本小笠原欣幸教授所預測，仍由民進黨賴清德、蕭美琴這組勝選，但國會不會過半。
就此結果來說，至少台灣主權與民主自由可保，對於經常「擇善固執」的賴清德而言，因為國會不過半，所擇閣揆與所組閣員就必須更善於溝通調和，所推政見也必須更兼顧多元意見，尤其弱勢者權益，而不能一味「擇善固執」。
這對賴將是一項性格與攸關能否連任的大考驗，但對台灣人民而言，則未嘗不是一件好事。
中國介選事例從未斷絕
不可諱言，離投票日愈近，由中國直接製造的事端，如日前出現的以重金誘惑策動現役軍人（中校軍官）駕機投共的新聞。
又或藉由內容農場透過紅媒、社群網路、在台灣佈建的旗子、資助的自媒體傳遞殺傷力強的假訊息、半真半假的帶風向訊息等，如日前遭起訴的「Lin bay好油」版主林裕紘帶風向的進口雞蛋議題與自導自演遭恐嚇事件、北一女國文老師區桂芝刻意扭曲課綱的意義，將「不再推薦」曲解為「刪除不教」，批108課綱為「無恥課綱」等，形塑民進黨企圖讓學生「不知廉恥」的風向，來製造台灣社會的恐慌與混亂，並泡製由聽話的國民黨執政，台灣社會才會安定的假象。
只是，這些風向訊息想要泡製的表面上的社會安定（看看香港日前區議員的投票率僅剩27.5%，是香港1982年首屆區議會選舉以來的最低），台灣要付出什麼代價？恐怕只有被迫失去時才會知道並悔之已晚！
這是筆者必須再三提醒國人，尤其是迄今仍未決定支持對象的中間選民與首投族務必審慎投票，選對人、選對政黨。
本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此
原標題：選戰倒數仍未見足以吸引中間選民的選戰策略
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
我們想讓你知道的是
「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。