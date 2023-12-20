詹順貴：總統大選倒數一個月，三大政黨仍未見足以吸引中間選民的選戰策略

文：詹順貴

隨著總統候選人號次抽籤底定，國民黨、民進黨已從空戰、大範圍陸戰，進到寸土必爭的巷戰；至於柯文哲，在藍白合爛戲破局、失去中國的青睞後，所有民調的支持率都急速下墜，他的台民黨也無力撐起大規模陸戰，連帶讓原本頗為看好可能有8席的不分區立委，到現在連保5都岌岌可危。

令人婉惜的是，選戰進入最後一個月的倒數時刻，這些主要政黨都沒再推出令人耳目一新、足以吸引基本盤之外的中間選民的選戰策略，仍然回到傳統的站台與掃街拜票。

問題是這種傳統的站台與掃街拜票，在基本盤各自歸隊之下，對剩下游離未定中間選民，尤其是首投族，會有多大吸票作用？

執政黨太四平八穩、過於保守

執政的民進黨「美德贏台灣」組合，賴清德、蕭美琴各有吸引力，再加上民眾滿意度居高不下的蔡總統、蘇貞昌前院長、陳建仁院長等人可以分進合擊，以政績爭取繼續執政，同時替區域立委候選人站台、陪掃街拜票。

只是在鄭麗君擔任召集人，花了1年多時間替賴清德所研提的總統政見，在分批開召記者會公布後，雖有亮眼之處，但稍嫌四平八穩，並未引起太多討論，這種現象對於傳統基本盤固然無差，但是否不利於吸引中間選民與首投族的目光與選票？值得深思。

在政黨票部分，民進黨近日打出的口號主軸是「搶救王義川」，民進黨將王義川放在不分區立委第14名，意味著是最可能是落選前2名，如能直接當選，即表示民進黨在政黨票大勝。

王義川聲音宏亮，口才便給，有條不紊，在民進黨政治人物眼中也許是戰將型人物，聽他演說，也容易讓民進黨傳統支持者情緒澎湃，但一樣的問題，他對於中間選民與首投族究竟有何吸引力讓人甘願為他而投下政黨票？民進黨操盤手調查評估過嗎？在倒數關鍵時刻，如此操作是適當的選戰策略嗎？

侯康配似乎變成康侯配

國民黨的「侯康配」，從正式公布以來，明顯看出無論機智、臺風、口才與論辯能力，趙少康遠比侯友宜強多了，所以，此一組合成軍後，在大多數場合，侯友宜都要拉著趙少康一起，顯然是一個職位與能力顛倒錯置的組合。

至於政見部分，則不僅捉襟見拙，而且迭生爭議，例如稍早的義務役修回4個月，勢將弱化國家防衛力量。

又如最近推出的青年購1500萬元房屋免頭期款，被譏為只是幫餘屋數量不斷攀高的建商解套，代價卻是不明究裡的年輕購屋族人，必須背負3、40年的房貸，不得不燃燒新鮮的肝去償還。

國民黨的政黨票部分，則以讓韓國瑜當立法院長為訴求，雖然無助於吸引中間選民與首投族。但明確地鎖定吸引原本未必會支持侯友宜與國民黨的韓粉回籠，相較民進黨的「搶救王義川」而言，筆者人認為可算是較好的策略。

柯盈像是亂配，黃國昌列不分區安全名單讓人搖頭

至於台民黨的柯文哲與吳欣盈組合，毫無邏輯可言，不僅迄今看不出加成效果，甚至分進合擊的功能都付諸闕如。雖然柯文哲沒有承認，但外界質疑柯於藍白合破局，又與郭台銘談合作不順後，才臨時找吳搭檔，是著眼於龐大的選舉費用需要有人提供經費挹注的考量，應非全然無的放矢。

而其不分區立委名單，則除了凸顯了黃國昌的言行不一，並狠狠搧了318學運一巴掌，並無足道之處，隨著柯個人的支持度下降，政黨票的得票率也已不被看好。

距離投票日的倒數一個月，要再期待政黨端出令人亮眼的政見與耳目一新的選戰策略，恐怕過於苛求，也正因會如此，遲遲不願表態的中間選民始終居高不下。

如選舉結果一如長期觀察台灣選舉而且一直精準預測選舉結果的日本小笠原欣幸教授所預測，仍由民進黨賴清德、蕭美琴這組勝選，但國會不會過半。

就此結果來說，至少台灣主權與民主自由可保，對於經常「擇善固執」的賴清德而言，因為國會不過半，所擇閣揆與所組閣員就必須更善於溝通調和，所推政見也必須更兼顧多元意見，尤其弱勢者權益，而不能一味「擇善固執」。

這對賴將是一項性格與攸關能否連任的大考驗，但對台灣人民而言，則未嘗不是一件好事。

中國介選事例從未斷絕

不可諱言，離投票日愈近，由中國直接製造的事端，如日前出現的以重金誘惑策動現役軍人（中校軍官）駕機投共的新聞。

又或藉由內容農場透過紅媒、社群網路、在台灣佈建的旗子、資助的自媒體傳遞殺傷力強的假訊息、半真半假的帶風向訊息等，如日前遭起訴的「Lin bay好油」版主林裕紘帶風向的進口雞蛋議題與自導自演遭恐嚇事件、北一女國文老師區桂芝刻意扭曲課綱的意義，將「不再推薦」曲解為「刪除不教」，批108課綱為「無恥課綱」等，形塑民進黨企圖讓學生「不知廉恥」的風向，來製造台灣社會的恐慌與混亂，並泡製由聽話的國民黨執政，台灣社會才會安定的假象。

只是，這些風向訊息想要泡製的表面上的社會安定（看看香港日前區議員的投票率僅剩27.5%，是香港1982年首屆區議會選舉以來的最低），台灣要付出什麼代價？恐怕只有被迫失去時才會知道並悔之已晚！

這是筆者必須再三提醒國人，尤其是迄今仍未決定支持對象的中間選民與首投族務必審慎投票，選對人、選對政黨。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

原標題：選戰倒數仍未見足以吸引中間選民的選戰策略

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航