德國另類選擇黨首次贏得市長選舉，近期民調顯示已成國內第二大黨

文：德國之聲中文網（法新社、德新社、基督教通訊社）

德國極右翼政黨另類選擇黨（AfD）的一名候選人在週日（12月17日）的市長選舉中首次獲勝。

另類選擇黨候選人洛赫納（Tim Lochner）在東部薩克森州皮爾納市（Pirna）市長選舉的第二輪投票中獲勝並當選。

該市在其網站上稱，初步結果顯示洛赫納贏得了38.5％的選票。

三方角逐的選戰

這位極右翼候選人擊敗了基民盟的多林格－克努特（Kathrin Dollinger-Knuth），後者以31.4％的得票率位居第二，而來自小黨派自由選民黨的蒂勒（Ralf Thiele）則獲得了30.1％的選票。

現年53歲的洛赫納是一名獨立候選人，但他決定作為極右翼另類選擇黨的候選人參選。

在第一輪投票中，洛赫納獲得了三分之一的選票，但在第二輪投票中，他的得票率有所攀升。當地的綠黨和社民黨在第一輪投票後退出，轉而支持基民盟的候選人多林格－克努特。

皮爾納位於德勒斯登東南30公里處的易北河砂岩山脈邊緣，擁有約4萬居民。該鎮以其保存得幾乎完好無損的老城區而聞名。

極端組織的勝利

周日的選舉結果公布前幾天，東部薩克森州的國內情報機構剛剛將另類選擇黨列為右翼極端主義政黨。

皮爾納是另類選擇黨贏得第一個市長職位的城市。今年8月，洛特（Hannes Loth）當選為薩克森－安哈爾特州拉古恩－耶斯尼茨鎮（Raguhn-Jeßnitz）的鎮長，但那是一個只有9000名居民的小鎮。

今年6月，該黨候選人瑟賽爾曼（Robert Sesselmann）在圖林根州索納貝格（Sonneberg）鎮的區議會選舉中獲勝。

極右翼政黨的勢力在德國呈上升趨勢，調查顯示，約五分之一的選民表示會投票給另類選擇黨，使其成為僅次於基民盟的第二大受歡迎的政黨。

在德國東部各州，願意投票給另類選擇黨的選民比例超過30％，領先於所有其他政黨，其中三個州計劃於明年舉行選舉：圖林根州、薩克森州和布蘭登堡州。

本月早些時候，德國主要反對黨基民盟領導人梅爾茨（Friedrich Merz）收回了有關該黨願意與另類選擇黨在市一級政府合作的言論。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：德國極右翼另類選擇黨首次贏得市長選舉

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航