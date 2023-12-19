經數週強烈地震冰島火山終爆，發橘色熔岩染紅黑夜

經歷數週劇烈地震後，冰島西南邊雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）一座火山於18日晚間爆發。冰島警方隨即宣布進入緊急狀態，緊急救難人員正在評估災害狀況，該國民防局則警告民眾切勿接近該地區。

冰島氣象局表示，18日晚間10點17分，格林達維克（Grindavík）以北的火山開始噴發。噴發畫面顯示，橘色熔岩從地面裂縫噴湧而出，周圍環繞滾滾紅煙，與漆黑夜空相互映襯。而在火山噴發之前，氣象局甚至偵測到超過470次的地震。

由於不確定火山何時噴發，冰島政府已於11月預防性撤離近4000位當地居民，格林達維克城鎮附近的觀光勝地藍湖溫泉（Blue Lagoon）也已經暫停營運。

冰島總統約翰內森（Gudni Johannesson）表示，目前尚不確定此次災害會造成多少損失，而當局的首要任務是確保民眾生命安全，也會盡可能保護房屋建築。

冰島民防局官員警告，民眾不應前往災區觀賞火山噴發景象，因為這次的噴發規模似乎比之前更大。冰島當局須待海岸警衛隊出動直升機後，才能確認火山爆發的確切位置和熔岩蔓延範圍。

目前，冰島唯一的國際機場凱夫拉維克機場（Keflavik Airpor）仍然開放，但航班已多次誤點。冰島外交部長貝內迪克松（Bjarne Benediktsson）在X上表示，往返冰島的航班沒有受到干擾，國際航空走廊仍然開放。

An eruption has started on the Reykjanes peninsula.

The eruption is located about 3 km north of Grindavik. The eruption began at 22.17 following the earthquake swarm that started around 21:00. https://t.co/9vYBBjNcX9 pic.twitter.com/sYLwWhUtlA — Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office (@Vedurstofan) December 18, 2023

冰島氣象局分析，火山活動正在趨緩，但仍不確定火山爆發還會持續多久。氣象局也預估，火山裂隙正在迅速擴大，大約長4公里，比該地區之前火山噴發所產生的裂隙還要長好幾倍。此外，熔岩流量估計為每秒100至200立方公尺，熔岩流量也是近年來規模最大的一次。

冰島大學地球物理學教授古德蒙德森（Magnus Guðmundsson）表示，他擔憂熔岩可能流經格林達維克的部分地區，甚至蔓延至格林達維克以北4公里的斯瓦特森吉地熱發電廠（Svartsengi Geothermal Power Plant），該發電廠為大約3萬名雷克雅內斯半島居民發電與供暖。

不過，冰島當局已於11月在發電廠周圍建設一條保護溝，防止熔岩侵蝕發電設備。

《華盛頓郵報》報導，這座火山並非人們所認知的典型圓錐形山，而是隱密地在地表下方形成岩漿隧道，並緩慢朝地表推進。岩漿移動的過程，也在雷克雅內斯半島引發數萬次地震，導致建築物損毀，道路裂開而無法通行。

雷克雅內斯半島的法格拉達爾火山群（Fagradalsfjall）曾於2021年3月、2022年8月和今年7月三次爆發，今年7月該地火山爆發時，由於熔岩並未流經人口稠密地區，噴發口因而成為新的旅遊景點，人們蜂擁而至一睹熔岩噴發之景。有鑒於法格拉達爾火山群在3年內頻繁活動，專家普遍認為，該地火山活動將邁入新的時代，未來數十年會持續零星裂隙噴發。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範