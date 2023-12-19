經數週強烈地震冰島火山終爆，發橘色熔岩染紅黑夜
我們想讓你知道的是
冰島氣象局分析，火山活動正在趨緩，但仍不確定火山爆發還會持續多久。氣象局也預估，火山裂隙正在迅速擴大，大約長4公里，比該地區之前火山噴發所產生的裂隙還要長好幾倍。此外，這次火山噴發帶來的熔岩流量也是近年來規模最大的一次。
經歷數週劇烈地震後，冰島西南邊雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）一座火山於18日晚間爆發。冰島警方隨即宣布進入緊急狀態，緊急救難人員正在評估災害狀況，該國民防局則警告民眾切勿接近該地區。
冰島氣象局表示，18日晚間10點17分，格林達維克（Grindavík）以北的火山開始噴發。噴發畫面顯示，橘色熔岩從地面裂縫噴湧而出，周圍環繞滾滾紅煙，與漆黑夜空相互映襯。而在火山噴發之前，氣象局甚至偵測到超過470次的地震。
由於不確定火山何時噴發，冰島政府已於11月預防性撤離近4000位當地居民，格林達維克城鎮附近的觀光勝地藍湖溫泉（Blue Lagoon）也已經暫停營運。
冰島總統約翰內森（Gudni Johannesson）表示，目前尚不確定此次災害會造成多少損失，而當局的首要任務是確保民眾生命安全，也會盡可能保護房屋建築。
冰島民防局官員警告，民眾不應前往災區觀賞火山噴發景象，因為這次的噴發規模似乎比之前更大。冰島當局須待海岸警衛隊出動直升機後，才能確認火山爆發的確切位置和熔岩蔓延範圍。
目前，冰島唯一的國際機場凱夫拉維克機場（Keflavik Airpor）仍然開放，但航班已多次誤點。冰島外交部長貝內迪克松（Bjarne Benediktsson）在X上表示，往返冰島的航班沒有受到干擾，國際航空走廊仍然開放。
冰島氣象局分析，火山活動正在趨緩，但仍不確定火山爆發還會持續多久。氣象局也預估，火山裂隙正在迅速擴大，大約長4公里，比該地區之前火山噴發所產生的裂隙還要長好幾倍。此外，熔岩流量估計為每秒100至200立方公尺，熔岩流量也是近年來規模最大的一次。
冰島大學地球物理學教授古德蒙德森（Magnus Guðmundsson）表示，他擔憂熔岩可能流經格林達維克的部分地區，甚至蔓延至格林達維克以北4公里的斯瓦特森吉地熱發電廠（Svartsengi Geothermal Power Plant），該發電廠為大約3萬名雷克雅內斯半島居民發電與供暖。
不過，冰島當局已於11月在發電廠周圍建設一條保護溝，防止熔岩侵蝕發電設備。
《華盛頓郵報》報導，這座火山並非人們所認知的典型圓錐形山，而是隱密地在地表下方形成岩漿隧道，並緩慢朝地表推進。岩漿移動的過程，也在雷克雅內斯半島引發數萬次地震，導致建築物損毀，道路裂開而無法通行。
雷克雅內斯半島的法格拉達爾火山群（Fagradalsfjall）曾於2021年3月、2022年8月和今年7月三次爆發，今年7月該地火山爆發時，由於熔岩並未流經人口稠密地區，噴發口因而成為新的旅遊景點，人們蜂擁而至一睹熔岩噴發之景。有鑒於法格拉達爾火山群在3年內頻繁活動，專家普遍認為，該地火山活動將邁入新的時代，未來數十年會持續零星裂隙噴發。
新聞來源
- Emergency phase declared（Iceland Monitor）
- An eruption has started on the Reykjanes peninsula（Icelandic Met Office）
- Iceland volcano eruption underway, meteorological office reports（The Washington Post）
延伸閱讀
- 冰島火山蠢動：4000人口的格林達維克恐滅鎮，會重蹈2010年的歐洲飛航危機嗎？
- 冰島火山活動可能邁入新時代：法格拉達爾火山將如何噴發？是否可能生成新的火山島？
- 1周內地震上百次地裂，冰島火山可能隨時噴發，藍湖溫泉關閉上千鎮民緊急撤離
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
Tags：
你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
我們想讓你知道的是
中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。