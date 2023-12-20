Disney+影集版《波西傑克森》12/20上線！作者參與製作還原小說世界觀，希臘神話融合紐約時尚街景，還有哪些必看重點？

你當年也是《波西傑克森》書迷或影迷嗎？Disney+在2022年宣布製作影集版《波西傑克森》後，開始緊鑼密鼓地進行選角與拍攝，終於將在12月20日於Disney+上線了。

青少年奇幻小說《波西傑克森》曾在2000年代颳起全球風潮，甚至改編成電影登上大銀幕，將熱血的青少年故事與希臘神話元素結合的新奇操作，引起全球青少年的關注，因此該作也被譽為《哈利波特》的後繼者。

然而遺憾的是，當年的電影版《波西傑克森》被批評劇情氛圍與小說相差甚巨，同時也被指出電影中的特效不夠成熟，讓原作小說的粉絲大失所望，就連原著作者雷克・萊爾頓（Rick Riordan）也對電影版的表現相當失望。

所幸時隔多年，迪士尼公司宣布，將提供更高的製作預算，重現這個引人入勝的一代經典奇幻神話故事，才得以讓這一代青少年文學經典再次以不同形式出現在大眾視野。

影集版《波西傑克森》一眾角色將由一群新生代演員演繹，同時原著作者萊爾頓還擔任執行製作，親自監督作品的每一個細節，為觀眾打造一場更貼近原作世界觀的神話冒險故事。

故事背景

《波西傑克森》系列共有五部作品，主角波西傑克森是一開始被視為患有過動症和閱讀障礙的男孩，但實際上，他的學習障礙和認字困難主要源自他身為「半神半人」的混血基因。

這特殊的血統賦予了他超凡的能力，卻也讓他難以保持注意力集中。同時，波西傑克森的識字能力也受到腦內希臘文字的影響，讓他難以順利學習語言，甚至成為學校中的麻煩製造者。

不過在一連串的事件中，波西傑克森意外發現自己的父親竟然就是海神波塞頓。因此，他進入了為期五年的混血訓練營，並與「羊男」格羅佛、「雅典娜之女」安娜貝斯展開了一系列刺激驚險的冒險歷程。

貼近現實生活青少年成長歷程，使觀眾產生共鳴

《波西傑克森》之所以深受全球青少年喜愛，除了角色擁有的超能力外，更是因為他們所經歷的成長故事與一般青少年的相似性。

特別是青少年觀眾在欣賞這部作品時，能夠真實地感受到劇中角色的情感變化和成長歷程，例如迷惘和恐懼，正是《波西傑克森》特別吸引年輕觀眾的獨特之處。

創作動機源自作者的孩子

在《娛樂週刊》的報導中，萊爾頓分享了他創作《波西傑克森》的動機。

萊爾頓分享自己的孩子具有過動和閱讀障礙問題，學業表現時常跟不上同儕，不過他的兒子卻對希臘神話情有獨鍾，而萊爾頓正好對希臘神話非常了解。因此，在雷克・萊爾頓把所有希臘神話都和兒子講過一遍後，他開始嘗試自己編造新的故事。

這就是《波西傑克森》故事的編寫起源，也是萊爾頓將主角設定成和兒子一樣有過動症和閱讀障礙的希臘英雄原因。透過這個故事，萊爾頓告訴兒子：「不同也是一種力量，你會沒事的，你仍然屬於這個世界。」

隨著20年的歲月流逝，萊爾頓重新審視這個故事，他追求確保這部作品能夠觸動每位孩子，讓每個觀眾都能在這系列中找到自己的影子。萊爾頓認為，《波西傑克森》是一個充滿包容性的故事，意味著每個人都能成為英雄，而這正也是他當初寫這本書的初衷。

一眾新生代演員，打造逼真青少年神話冒險之旅

在《波西傑克森》影集版的演員選角上，找來在《超時空亞當計畫》中「小亞當」一角的演員沃克・斯科貝爾（Walker Scobell）演出海神波塞頓的半人半神兒子，也就是主角波西傑克森。

另外，好萊塢新秀演員莉亞・薩瓦・傑佛瑞斯（Leah Sava Jeffries）出演雅典娜之女安娜貝斯；而亞利安・辛哈卓里（Aryan Simhadri）則扮演波西的經典夥伴羊男格羅佛。

斯科貝爾飾演的波西傑克森將展現一種嘲諷和玩世不恭的態度，完美呈現了一個反叛少年的形象。

與此相對，傑佛瑞斯飾演的安娜貝絲就像《哈利波特》的妙麗一樣，是一位出色的戰士。她大膽無懼，展現了超齡的強大內在力量。

辛哈卓里飾演的格羅佛在故事中責擔任波西傑克森與安娜貝絲之間的潤滑劑，他溫和且深思熟慮，為劇情注入了智慧和冷靜。

三位新生代演員在外貌上，相較電影版的選角更具有希臘眾神的氣質，他們的化學反應將如何最大程度地展現《波西傑克森》故事的魅力，同樣是眾人審視的焦點。光是從釋出的選角與角色造型，就能明顯感受到影集版想要盡量還原原作的決心。

選角過程縝密，只為求角色演出默契達完美平衡

據《綜藝報》報導，斯科貝爾很快就被選為主演影集中的波西傑克森。在確定主演後，接下來的演員陣容就必須環繞著主角展開。

特別是關鍵的格羅佛和安娜貝絲這兩個重要角色，他們是主角波西在這場奇幻希臘神話冒險中的重要夥伴。為了找到最適合的演員，劇組進行了上百次的「默契試讀」。

斯科貝爾透露，當時有11位候選人都在競爭成為他「最好的朋友」，在初步選角時，斯科貝爾就嘗試了大約30種不同的組合。斯科貝爾必須與每組合進行約三次的試鏡，以觀察他們之間的表演默契。

因此，整個選角過程，斯科貝爾總計進行了近100場試鏡，只為找出與他最有默契的「好朋友」，最大程度地還原小說裡三人帶給觀眾的情感羈絆。

逼真場景還原，服裝造型細節滿滿

不論是讀過原作小說還是看過翻拍的電影版，《波西傑克森》影集版的三位演員一致肯定，拍攝過程中最難忘的部分，就是重新演繹混血營的場景，特別是親身踏入整個場景參與演戲。

斯科貝爾在接受訪問時提到：

「我覺得這是一種非常超現實的體驗，這是唯一能夠形容它的方式。待在片場的感覺真的很奇妙，因為你已經在腦海中想像這個場景這麼久了，現在終於能親眼見到了！」

斯科貝爾進一步表示，他從未想過劇組能夠把故事的細節完全重現，甚至包括一些細微的地方，像是草地和樹木，「書中的每一個元素都活了過來，所有的東西看起來都非常真實。」