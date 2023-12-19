甘肅強震救難遇低溫：黃金救援時間不到72小時，專家分析3因素嚴重傷亡

甘肅地震救難遇低溫，黃金救援時間不到72小時

（中央社）中國甘肅省昨（18）日深夜發生強震，截至目前為止已知造成116人死亡。救難人員形容，這次救援最大難度在於低溫天氣，目前氣溫在零下10多度，增加風險，黃金救援時間恐不到72小時。

中國甘肅省臨夏州積石山縣昨日深夜11時59分發生規模6.2強震，災情波及鄰省青海，截至稍早官方記者會發布最新資訊，已造成甘肅、青海兩省共116人死亡，超過200人受傷。

由於餘震不斷且震感強烈，許多地區已經發出通知，提醒災民先到空曠的地方避難，不要進入建物中。在災區可以看到不少民眾裹著棉被在屋外生火取暖，也有民眾選擇睡在車上。

據中國《新聞周刊》報導，前往災區救難的人員分析，這次救難最大的挑戰是低溫，搜救工作必須跟氣溫搶時間。

負責應急救援協調工作的甘肅厚天災害救援中心分隊長汪多表示，目前當地最低溫在零下10多度，受困人員將面臨更大的風險，「加上地震發生在凌晨，很多人來不及躲避，一夜過去情況很難預料」。

汪多說，一般來說黃金救援時間是72小時，但這次地震的救援時間將會縮短。此外，積石山當地的建築多是土木磚混和木質結構，抗震性能較差，這也導致損失更嚴重。

綜合《極目新聞》、《澎湃新聞》、《第一財經》報導，據甘肅省天氣預報，今（19）日臨夏州最高氣溫零下1度，最低為零下16度。多位災民表示，地震發生在深夜，許多人跑出來的時候只能隨便拿了點東西，羽絨衣什麼的都趕緊穿上，還有人披著被子，甚至打赤膊就出了門。

甘肅省糧食和物資儲備局表示，地震發生後隨即組成地震應急小組，赴災區配合相關部門做好物資調度保障工作，發揮儲備物資救災、搶險、安置群眾作用。目前首批中央和省級救災物資，包含棉帳篷、棉被、折疊床、棉鞋、火爐等，共計4萬6100件，已連夜裝車送往災區。

中國甘肅6.2強震逾百死，專家分析房屋抗震差等3因素釀嚴重傷亡

（中央社）中國甘肅發生規模6.2地震，災情波及鄰省青海，截至今早8時共造成兩省111人死亡、逾200人受傷，專家分析重大人員傷亡的原因包括，房屋抗震性能差、震區人口相對密集和時值深夜不及躲避等。

中國甘肅省臨夏州積石山縣昨日深夜11時59分的規模6.2地震，災情波及鄰省青海，截至今早8時造成兩省共111人死亡，至少236人受傷，災區民房及水電、交通、通訊等設施受損及中斷。

《中國新聞網》今天報導，中國地震台網中心組織專家對積石山附近地震活動研究分析，認為此次地震位於甘東南地區，距離最近的斷層拉脊山北緣斷裂約3公里。

中國國家自然災害防治研究院創院院長徐錫偉分析，甘東南地區位於青藏高原東緣，屬於南北地震帶組成部分，從震源機制解看為逆斷層型地震，推測發震斷層為北北西向拉脊山北緣斷裂。

徐錫偉指出，地震造成重大人員傷亡的原因來自多方面，如房屋抗震性能差、震區人口相對密集和時值深夜人員處於休息狀態來不及躲避等。

《中新網》指出，凌晨在震央附近的吹麻灘鎮街道，有居民在路邊生火取暖，有的披著被子，有的穿著厚棉襖。居民說害怕有更大的餘震，不敢回家，路上可見到救護車、消防車、警車往返頻繁。

中共總書記習近平作出指示，要求全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。並搶修受損電力、通訊、交通、供暖等基礎設施，妥善安置受災群眾，保障基本生活。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範