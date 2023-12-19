甘肅強震救難遇低溫：黃金救援時間不到72小時，專家分析3因素嚴重傷亡
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負責應急救援協調工作的甘肅厚天災害救援中心分隊長汪多表示，目前當地最低溫在零下10多度，受困人員將面臨更大的風險，「加上地震發生在凌晨，很多人來不及躲避，一夜過去情況很難預料」。
甘肅地震救難遇低溫，黃金救援時間不到72小時
（中央社）中國甘肅省昨（18）日深夜發生強震，截至目前為止已知造成116人死亡。救難人員形容，這次救援最大難度在於低溫天氣，目前氣溫在零下10多度，增加風險，黃金救援時間恐不到72小時。
中國甘肅省臨夏州積石山縣昨日深夜11時59分發生規模6.2強震，災情波及鄰省青海，截至稍早官方記者會發布最新資訊，已造成甘肅、青海兩省共116人死亡，超過200人受傷。
由於餘震不斷且震感強烈，許多地區已經發出通知，提醒災民先到空曠的地方避難，不要進入建物中。在災區可以看到不少民眾裹著棉被在屋外生火取暖，也有民眾選擇睡在車上。
據中國《新聞周刊》報導，前往災區救難的人員分析，這次救難最大的挑戰是低溫，搜救工作必須跟氣溫搶時間。
負責應急救援協調工作的甘肅厚天災害救援中心分隊長汪多表示，目前當地最低溫在零下10多度，受困人員將面臨更大的風險，「加上地震發生在凌晨，很多人來不及躲避，一夜過去情況很難預料」。
汪多說，一般來說黃金救援時間是72小時，但這次地震的救援時間將會縮短。此外，積石山當地的建築多是土木磚混和木質結構，抗震性能較差，這也導致損失更嚴重。
綜合《極目新聞》、《澎湃新聞》、《第一財經》報導，據甘肅省天氣預報，今（19）日臨夏州最高氣溫零下1度，最低為零下16度。多位災民表示，地震發生在深夜，許多人跑出來的時候只能隨便拿了點東西，羽絨衣什麼的都趕緊穿上，還有人披著被子，甚至打赤膊就出了門。
甘肅省糧食和物資儲備局表示，地震發生後隨即組成地震應急小組，赴災區配合相關部門做好物資調度保障工作，發揮儲備物資救災、搶險、安置群眾作用。目前首批中央和省級救災物資，包含棉帳篷、棉被、折疊床、棉鞋、火爐等，共計4萬6100件，已連夜裝車送往災區。
中國甘肅6.2強震逾百死，專家分析房屋抗震差等3因素釀嚴重傷亡
（中央社）中國甘肅發生規模6.2地震，災情波及鄰省青海，截至今早8時共造成兩省111人死亡、逾200人受傷，專家分析重大人員傷亡的原因包括，房屋抗震性能差、震區人口相對密集和時值深夜不及躲避等。
中國甘肅省臨夏州積石山縣昨日深夜11時59分的規模6.2地震，災情波及鄰省青海，截至今早8時造成兩省共111人死亡，至少236人受傷，災區民房及水電、交通、通訊等設施受損及中斷。
《中國新聞網》今天報導，中國地震台網中心組織專家對積石山附近地震活動研究分析，認為此次地震位於甘東南地區，距離最近的斷層拉脊山北緣斷裂約3公里。
中國國家自然災害防治研究院創院院長徐錫偉分析，甘東南地區位於青藏高原東緣，屬於南北地震帶組成部分，從震源機制解看為逆斷層型地震，推測發震斷層為北北西向拉脊山北緣斷裂。
徐錫偉指出，地震造成重大人員傷亡的原因來自多方面，如房屋抗震性能差、震區人口相對密集和時值深夜人員處於休息狀態來不及躲避等。
《中新網》指出，凌晨在震央附近的吹麻灘鎮街道，有居民在路邊生火取暖，有的披著被子，有的穿著厚棉襖。居民說害怕有更大的餘震，不敢回家，路上可見到救護車、消防車、警車往返頻繁。
中共總書記習近平作出指示，要求全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。並搶修受損電力、通訊、交通、供暖等基礎設施，妥善安置受災群眾，保障基本生活。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
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中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
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勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。