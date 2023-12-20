只因名人抱怨，中正紀念堂立刻廢除依法設置的吸菸區，這就是「反民主思維」的最好示範

上週，藝人邰智源在Instagram社群貼出多張中正紀念堂的照片，痛批北市府把樹木砍光，並設置吸菸區。他認為全世界都在公共區域禁菸，政府居然把中正紀念堂某出口的樹木砍了，用來設置吸菸區：「這樣的標榜著世界級的大都會裡，公園裡竟然可以設置吸菸區，可笑而且荒唐」。

邰智源認為，公園不就是要呼吸新鮮空氣嗎？菸民朋友沒有一定要在公園抽菸吧？希望還給大家一個乾淨、清新，沒有菸味的公園。

對此，中正紀念堂管理處出面澄清，吸菸區的設置與鋸樹無關。是因為附近花圃內的榕樹遭受褐根病菌感染，所以才鋸除樹幹。至於吸菸區的部分，根據2009年教育部的函示，因應《菸害防制法》的規定上路所設置，還從一開始的三處縮減到現行的一處，有認真推廣禁菸。儘管依法設置吸菸區，但此次事件掀起社會廣大關注，管理處於12月12日宣布，為營造無菸公園環境，即日起取消「吸菸區」，全面禁菸。

只因為名人抱怨，中正紀念堂就把依法設置的吸菸區廢除，到底合不合理？台灣現行的菸害管制法律、規定，又造成了什麼後果？

按照《菸害防制法》第16條：「其他經各級主管機關指定公告之場所及交通工具，除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸」，意思是給政府機關裁定權，對於公共設施進行菸害管理。因為《菸害防制法》立法時，就兼顧到菸民與一般民眾相互尊重的需求，所以執行上，從政府機關、大專院校，到各級公園，大都設有吸菸區。

而今（2023）年3月22日《菸害防制法》進行修正，其中一點是：擴大禁菸之室內外公共場所，包括大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所，必須全面禁菸；酒吧、夜店於獨立空調及隔間之室內吸菸室外，不得吸菸。若設有室外吸菸區，除應有明顯標示，面積不得大於該場所室外面積二分之一，且不得設於人員往來必經之處。

無論是舊法或修正後的新法，都沒有把公園比照學校，必須全面禁菸。所以公園可以設置吸菸區。當然不設吸菸區也可以，自動變成全面禁菸。所以中正紀念堂管理處的作法，不能說他們錯，只是不近人情。