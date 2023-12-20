只因名人抱怨，中正紀念堂立刻廢除依法設置的吸菸區，這就是「反民主思維」的最好示範
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公園相當開放，並非滿足教育與醫療等單一需求。且像自由廣場或花博等那種占地廣大，可讓民眾遊憩的空間，如果都不設吸菸區，相對來說，就限制了菸民的活動自由（花博在角落有吸菸區）。於情於理都不甚公平。
上週，藝人邰智源在Instagram社群貼出多張中正紀念堂的照片，痛批北市府把樹木砍光，並設置吸菸區。他認為全世界都在公共區域禁菸，政府居然把中正紀念堂某出口的樹木砍了，用來設置吸菸區：「這樣的標榜著世界級的大都會裡，公園裡竟然可以設置吸菸區，可笑而且荒唐」。
邰智源認為，公園不就是要呼吸新鮮空氣嗎？菸民朋友沒有一定要在公園抽菸吧？希望還給大家一個乾淨、清新，沒有菸味的公園。
對此，中正紀念堂管理處出面澄清，吸菸區的設置與鋸樹無關。是因為附近花圃內的榕樹遭受褐根病菌感染，所以才鋸除樹幹。至於吸菸區的部分，根據2009年教育部的函示，因應《菸害防制法》的規定上路所設置，還從一開始的三處縮減到現行的一處，有認真推廣禁菸。儘管依法設置吸菸區，但此次事件掀起社會廣大關注，管理處於12月12日宣布，為營造無菸公園環境，即日起取消「吸菸區」，全面禁菸。
只因為名人抱怨，中正紀念堂就把依法設置的吸菸區廢除，到底合不合理？台灣現行的菸害管制法律、規定，又造成了什麼後果？
按照《菸害防制法》第16條：「其他經各級主管機關指定公告之場所及交通工具，除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸」，意思是給政府機關裁定權，對於公共設施進行菸害管理。因為《菸害防制法》立法時，就兼顧到菸民與一般民眾相互尊重的需求，所以執行上，從政府機關、大專院校，到各級公園，大都設有吸菸區。
而今（2023）年3月22日《菸害防制法》進行修正，其中一點是：擴大禁菸之室內外公共場所，包括大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所，必須全面禁菸；酒吧、夜店於獨立空調及隔間之室內吸菸室外，不得吸菸。若設有室外吸菸區，除應有明顯標示，面積不得大於該場所室外面積二分之一，且不得設於人員往來必經之處。
無論是舊法或修正後的新法，都沒有把公園比照學校，必須全面禁菸。所以公園可以設置吸菸區。當然不設吸菸區也可以，自動變成全面禁菸。所以中正紀念堂管理處的作法，不能說他們錯，只是不近人情。
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
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AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
悠久經驗與匠心工藝，浪琴表巨擘系列：https://bit.ly/46Tpkhn