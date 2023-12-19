葉門叛軍為何在紅海攻擊貨船？ 歐亞航運要大亂？6個QA看「蘇伊士運河」危機
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由於葉門青年運動在紅海襲擊商船，不少航運公司宣布改道非洲好望角，但時間將拉長14-15天，恐面臨貨品運到時「已經過季」的情況，分析師指出，接下來的農曆新年將首當其衝。
2021年長榮海運的貨櫃輪「長賜輪」於蘇伊士運河擱淺，當時造成運河封閉，全球貨櫃「大排長榮」的景況令人記憶猶新。而近期蘇伊士運河航線再度不平靜，全球航運龍頭、台灣貨櫃三雄紛紛宣布「改道」而行。
究竟該區域發生了什麼事？對經濟會有什麼影響？《關鍵評論網》整理六大問答，帶你一次看懂「紅海危機」的來龍去脈。
一、紅海發生了什麼事？
以色列與哈瑪斯10月爆發戰爭以來，衝突延伸至中東地區的海上。11月19日，一艘日本公司運營、以色列擁有的貨輪「銀河領袖號」（Galaxy Leader）在紅海（Red Sea）遭到葉門叛軍「青年運動」（Houthi，或譯胡塞組織）挾持，船上25名船員成為人質，目前尚未釋放。
12月3日，一艘美國軍艦和多艘商船在紅海遭到襲擊，美軍為此擊落3架無人機，葉門青年運動坦承犯案。18日，青年運動再於紅海攻擊2艘商船，分別是地中海郵輪「克拉拉號」（MSC Clara）與挪威籍的「天鵝大西洋號」（Swan Atlantic），當時「天鵝大西洋號」上載著生質能燃料。
青年運動矢言，將繼續阻止所有前往以色列的船隻行經阿拉伯海和紅海，不分國籍。行動將持續直到更多的食物和藥物允許進入加薩。
二、葉門青年運動是什麼組織？
葉門青年運動是穆斯林什葉派的分支「宰德派」（Zaydism）組成的反政府組織。該組織的崛起可追溯到1990年代，他們想復興在葉門政治上式微的宰德派，並捍衛其宗教傳統。
葉門青年運動自2014年起與葉門政府陷入內戰至今，該組織背後傳有伊朗撐腰，對抗遜尼派沙烏地阿拉伯支持的聯軍。葉門青年運動目前掌控葉門北部、首都沙那（Sana’a）及紅海沿岸。
以哈衝突爆發後，葉門青年運動與伊朗、敘利亞政府、巴勒斯坦武裝組織及黎巴嫩激進組織真主黨共組非正式的軍事同盟「抵抗軸心」，支持巴勒斯坦人。
葉門青年運動指控以色列造成中東不穩定，揚言將持續在紅海沿岸發動攻擊，「直到以色列的侵略停止」。
葉門青年運動口號是「美國去死，以色列去死，詛咒猶太人，伊斯蘭勝利」。
三、蘇伊士運河航運現況如何？
避免船隻及人員遭受威脅，全球數家航運龍頭已宣布暫停行經紅海，包括四大航運巨頭「地中海航運公司」（MSC）、法國「達飛航運集團」（CMA CGM）、德國「赫伯羅德」（Hapag-Lloyd）和丹麥「馬士基集團」（A.P. Moller-Maersk）已決定繞道。
我國貨櫃三雄長榮海運、陽明海運及萬海也在18日表示暫停通行紅海。原訂通行紅海的船舶或暫緩航行就地等候，或即刻起改道繞航非洲南端的好望角至目的港。
中國遠洋海運集團旗下的東方海外貨櫃運輸公司（OOCL）也停止接收以色列貨物。
四、蘇伊士運河有多重要？可能造成哪些經濟損失？
蘇伊士運河於1869年11月開通，至今仍是亞洲和歐洲之間最快、最直接的海上航線。
根據統計，12%的全球貿易經過蘇伊士運河，那裡的貨櫃運輸量佔全球近三分之一（30%），每年的貨物價值超過1兆美元。2022年，有超過2萬2000艘船舶通過該運河，這意味著平均每天約有60艘船往返蘇伊士港和埃及塞得港之間。
青年運動針對紅海的攻擊讓海運成本上漲。挪威運價分析平台Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）估計，如果情況持續升級，海運費用有可能因此上漲一倍。
桑德表示，現階段蘇伊士運河關閉的可能性極小，但如果事態進一步嚴重升級，將不能完全排除這種可能性。桑德也提起2021年長榮「長賜號事件」中可見蘇伊士運河關閉的嚴重後果，當時全球供應鏈陷入混亂，花了好幾個月的時間才恢復秩序。
桑德表示，如果船隻希望改變航線，唯一真正的替代方案是繞過好望角，但這將讓航行天數增加10多天。巴拿馬運河則因乾旱，目前不是可行的替代方案。
荷蘭金融集團ING分析師盧曼（Rico Luman）預估，約莫在12月底開始造成貨櫃延遲，在1月造成骨牌效應，甚至在下一輪船運也被延遲的狀況下持續影響到明年2月。
代表英國貿易商的「出口與國貿協會」（Institute of Export and International Trade）總幹事佛喬尼（Marco Forgione）表示，接下來的農曆新年首當其衝，恐面臨貨品運到時已經過季的情況。
以色列航運商會執行委員會成員埃薩科夫（Yoni Essakov）表示，貨櫃船通常會提前2-3個月預訂消費品和其他產品。若延長航程，保存期限為2-3個月的產品將不值得從遠東進口。而由於不確定性，進口商將需要增加庫存，並支付更多費用，最終將導致商品價格上漲。
挪威油輪巨擎Frontline首席執行長巴斯塔德（Lars H. Barstad）也警告，如果船隻繞道非洲，不只將緊縮航運供應，相關的戰爭保費也將上漲。
五、油輪商船紛紛走避，如何影響國際油價？
蘇伊士運河鄰近伊拉克、沙烏地阿拉伯、卡達等石油生產國，地理位置也使其成為運輸石油、天然氣的重要樞紐。2023 年上半年，每天約有920萬桶石油流經運河，約佔全球需求的9% 。
隨著紅海局勢升溫，挪威油輪集團Frontline和英國石油公司皆宣布暫停紅海的航運活動。
由於「青年運動」對穿越紅海的船隻發動攻擊，增加石油和其他貨物運輸中斷的可能，國際油價18日盤中上漲，兩大指標期油盤布蘭特原油2月期貨結算價上漲1.40美元，漲幅1.8%，報每桶77.95美元；西德州原油1月期貨結算價上漲1.04美元，漲幅1.5%，報每桶72.47美元。石油市場擺脫了連續7週下跌的局面。
六、全球有哪些反制措施？有用嗎？
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
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你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
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