葉門叛軍為何在紅海攻擊貨船？ 歐亞航運要大亂？6個QA看「蘇伊士運河」危機

2021年長榮海運的貨櫃輪「長賜輪」於蘇伊士運河擱淺，當時造成運河封閉，全球貨櫃「大排長榮」的景況令人記憶猶新。而近期蘇伊士運河航線再度不平靜，全球航運龍頭、台灣貨櫃三雄紛紛宣布「改道」而行。

究竟該區域發生了什麼事？對經濟會有什麼影響？《關鍵評論網》整理六大問答，帶你一次看懂「紅海危機」的來龍去脈。

一、紅海發生了什麼事？

以色列與哈瑪斯10月爆發戰爭以來，衝突延伸至中東地區的海上。11月19日，一艘日本公司運營、以色列擁有的貨輪「銀河領袖號」（Galaxy Leader）在紅海（Red Sea）遭到葉門叛軍「青年運動」（Houthi，或譯胡塞組織）挾持，船上25名船員成為人質，目前尚未釋放。

12月3日，一艘美國軍艦和多艘商船在紅海遭到襲擊，美軍為此擊落3架無人機，葉門青年運動坦承犯案。18日，青年運動再於紅海攻擊2艘商船，分別是地中海郵輪「克拉拉號」（MSC Clara）與挪威籍的「天鵝大西洋號」（Swan Atlantic），當時「天鵝大西洋號」上載著生質能燃料。

青年運動矢言，將繼續阻止所有前往以色列的船隻行經阿拉伯海和紅海，不分國籍。行動將持續直到更多的食物和藥物允許進入加薩。

二、葉門青年運動是什麼組織？

葉門青年運動是穆斯林什葉派的分支「宰德派」（Zaydism）組成的反政府組織。該組織的崛起可追溯到1990年代，他們想復興在葉門政治上式微的宰德派，並捍衛其宗教傳統。

葉門青年運動自2014年起與葉門政府陷入內戰至今，該組織背後傳有伊朗撐腰，對抗遜尼派沙烏地阿拉伯支持的聯軍。葉門青年運動目前掌控葉門北部、首都沙那（Sana’a）及紅海沿岸。

以哈衝突爆發後，葉門青年運動與伊朗、敘利亞政府、巴勒斯坦武裝組織及黎巴嫩激進組織真主黨共組非正式的軍事同盟「抵抗軸心」，支持巴勒斯坦人。

葉門青年運動指控以色列造成中東不穩定，揚言將持續在紅海沿岸發動攻擊，「直到以色列的侵略停止」。

葉門青年運動口號是「美國去死，以色列去死，詛咒猶太人，伊斯蘭勝利」。

Photo Credit: GettyImages 葉門青年運動發言人薩里（Brigadier Yahya Saree）。

三、蘇伊士運河航運現況如何？

避免船隻及人員遭受威脅，全球數家航運龍頭已宣布暫停行經紅海，包括四大航運巨頭「地中海航運公司」（MSC）、法國「達飛航運集團」（CMA CGM）、德國「赫伯羅德」（Hapag-Lloyd）和丹麥「馬士基集團」（A.P. Moller-Maersk）已決定繞道。

我國貨櫃三雄長榮海運、陽明海運及萬海也在18日表示暫停通行紅海。原訂通行紅海的船舶或暫緩航行就地等候，或即刻起改道繞航非洲南端的好望角至目的港。

中國遠洋海運集團旗下的東方海外貨櫃運輸公司（OOCL）也停止接收以色列貨物。

四、蘇伊士運河有多重要？可能造成哪些經濟損失？

蘇伊士運河於1869年11月開通，至今仍是亞洲和歐洲之間最快、最直接的海上航線。

根據統計，12%的全球貿易經過蘇伊士運河，那裡的貨櫃運輸量佔全球近三分之一（30%），每年的貨物價值超過1兆美元。2022年，有超過2萬2000艘船舶通過該運河，這意味著平均每天約有60艘船往返蘇伊士港和埃及塞得港之間。

青年運動針對紅海的攻擊讓海運成本上漲。挪威運價分析平台Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）估計，如果情況持續升級，海運費用有可能因此上漲一倍。

桑德表示，現階段蘇伊士運河關閉的可能性極小，但如果事態進一步嚴重升級，將不能完全排除這種可能性。桑德也提起2021年長榮「長賜號事件」中可見蘇伊士運河關閉的嚴重後果，當時全球供應鏈陷入混亂，花了好幾個月的時間才恢復秩序。

桑德表示，如果船隻希望改變航線，唯一真正的替代方案是繞過好望角，但這將讓航行天數增加10多天。巴拿馬運河則因乾旱，目前不是可行的替代方案。

荷蘭金融集團ING分析師盧曼（Rico Luman）預估，約莫在12月底開始造成貨櫃延遲，在1月造成骨牌效應，甚至在下一輪船運也被延遲的狀況下持續影響到明年2月。

代表英國貿易商的「出口與國貿協會」（Institute of Export and International Trade）總幹事佛喬尼（Marco Forgione）表示，接下來的農曆新年首當其衝，恐面臨貨品運到時已經過季的情況。

以色列航運商會執行委員會成員埃薩科夫（Yoni Essakov）表示，貨櫃船通常會提前2-3個月預訂消費品和其他產品。若延長航程，保存期限為2-3個月的產品將不值得從遠東進口。而由於不確定性，進口商將需要增加庫存，並支付更多費用，最終將導致商品價格上漲。

挪威油輪巨擎Frontline首席執行長巴斯塔德（Lars H. Barstad）也警告，如果船隻繞道非洲，不只將緊縮航運供應，相關的戰爭保費也將上漲。

五、油輪商船紛紛走避，如何影響國際油價？

蘇伊士運河鄰近伊拉克、沙烏地阿拉伯、卡達等石油生產國，地理位置也使其成為運輸石油、天然氣的重要樞紐。2023 年上半年，每天約有920萬桶石油流經運河，約佔全球需求的9% 。

隨著紅海局勢升溫，挪威油輪集團Frontline和英國石油公司皆宣布暫停紅海的航運活動。

由於「青年運動」對穿越紅海的船隻發動攻擊，增加石油和其他貨物運輸中斷的可能，國際油價18日盤中上漲，兩大指標期油盤布蘭特原油2月期貨結算價上漲1.40美元，漲幅1.8%，報每桶77.95美元；西德州原油1月期貨結算價上漲1.04美元，漲幅1.5%，報每桶72.47美元。石油市場擺脫了連續7週下跌的局面。

六、全球有哪些反制措施？有用嗎？