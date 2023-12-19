泰國290億美元建設「陸橋」全球招標，得標財團可獲50年特許經營權

泰國計劃為耗資1兆泰銖（約新台幣8964億元）的超大型「陸橋」項目進行國際招標。泰國政府將授予得標財團50年特許經營權，並預計24年內能達到收支平衡。

據《曼谷郵報》報導，泰國交通部長素里亞（Suriya Juangroongruangkit）週一（18日）在東京舉行的「泰國陸橋招商路演」活動上對日本投資者說，得標財團將獲得50年的特許經營權，涵蓋貨運航線、物流、港口管理、房地產開發和工業投資管理。

素里亞說：「泰國政府也計劃根據成本效益制定一項新法律，以促進泰南陸橋和周邊地區的發展，預計24年內將實現收支平衡。」

這項名為「陸橋」（Landbridge）的建設預計在2025年至2040年之間分四階段完工。「陸橋」啟用後，貨輪可繞過馬六甲海峽，大大縮短印度洋和太平洋之間的航運時間，也可將運輸成本降低至15%。

素里亞表示，鑑於泰國的地理位置和完善的交通網路，完全有能力成為物流樞紐，這是投資陸橋的一個良好機會。

同在東京出席招商會的泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）迄今已向來自美國、中國和中東的潛在投資者推介這個陸橋項目。按計劃，它將把泰南兩側新建的兩個深水港利用高速公路和鐵路網絡連接起來，希望把泰國打造為國際貿易重要中轉樞紐。這兩個海港分別位於面向安達曼海的拉廊府（Ranong）和東臨泰國灣的春蓬（Chumphon）府。

他表示，該計畫將泰國灣東海岸的春蓬與安達曼海的拉廊連接起來，將大大減少貨物的運輸時間，並繞過擁堵的馬六甲海峽來降低物流成本。

據報導，目前從日本、中國和韓國海運集裝箱到東南亞、中亞和中東，是先由主線船運輸到馬六甲海峽，然後再轉移到支線船繼續航運。

賽塔指出，亞洲佔全球貨運量約40%，全球集裝箱運量有25%經過馬六甲海峽，全球石油運輸總量則有60%途經這條海峽。每年經過馬六甲海峽的貨輪約9萬艘，集裝箱總量7040萬個。

到了2030年，馬六甲海峽繁忙擁堵的狀況將不堪重負，屆時陸橋將成為支線船舶的替代方案。

報導稱，陸橋啟用後，海運貿易無須再經過馬六甲海峽，航運時間可縮短三天，運輸成本降低4%。南中國海、中國東部、臺灣、越南和菲律賓的出口商將尤其受惠。

寮國、柬埔寨、緬甸和中國南部的出口商可利用陸橋，將商品運往菲律賓、印尼、中亞和中東，運輸成本可因此減低35%，運輸時間縮短14天；通過陸橋運輸石油則能節省運輸成本6%。

泰國總理賽塔週一也重申，「陸橋」全面運作後，這項建設將創造28萬個就業機會，並推升泰國經濟年成長率達到5.5%。泰國去年經濟成長率為2.6%，預計2023年的經濟增長率介於2.5%至3%之間。

賽塔：確保大馬也受惠並參與其中

針對泰國此項號稱可繞過馬六甲海峽的超大型項目，是否會影響馬來西亞的利益，馬來西亞首相安華在11月出訪泰國南部的宋卡府市時，在記者會上回應，泰國總理賽塔向他保證，泰國建設的「陸橋」 項目也能惠及馬來西亞。

安華表示，泰國政府會確保馬來西亞參與其中，並分一杯羹。

「陸橋仍處於初始階段，但在（與賽塔）的討論中，此項目也將涉及馬來西亞，特別是（馬來）半島北部。 我們將從該計劃中獲益，無論是在設施還是股權 方面，現在討論還為時過早。但賽塔將確保馬來西亞受惠並參與其中。」安華解釋。

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責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒