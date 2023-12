睽違五年重磅回歸！饒舌女皇Nicki Minaj最新大碟《Pink Friday 2》震撼發行！

文:睿特

在去年發行〈Super Freaky Girl〉奪下Billboard Hot 100的冠軍寶座後,Nicki Minaj宣示她在女饒舌歌手界不可動搖的地位,終於在今年結束前我們等來了他一再延期發行的第5張個人專輯《Pink Friday 2》。

在這個接近年底的時期,通常許多歌手都不會選擇在這時候發行新作品,畢竟在各個榜單上被聖誕大軍侵襲也不是誰都可以擋得住的,Nicki選在這個時候發行專輯實在是很有勇氣。

這張專輯陣容非常豪華,在發行以前Nicki就已經預告將有他熟悉的Young Money廠牌的老朋友Lil Wayne及Drake,另外也會包含了自己從未合作的歌手,光是這樣就很讓人期待了,在專輯釋出後雖然沒有很多人想像的大咖歌手陣容,不過也算是非常有新意的組合,包括了取樣 Billie Eilish的〈When The Party's Over〉,也有和J. Cole、Lil Uzi Vert、Future等知名歌手的合作。

下面照慣例選了三首筆者的愛歌來跟大家分享。

〈Barbie Dangerous〉 Nicki Minaj

看到〈Barbie Dangerous〉歌名中帶有標誌性的「Barbie」,就知道這首也大約是跟Nicki自身有關的歌曲。

歌曲取樣了Notorious BIG和Bone Thugs-N-Harmony的〈Notorious Thugs〉,不管是旋律、節奏、編曲等聽起來都非常兇悍的,是Nicki的招牌風格之一,其中講述自己在饒舌歌手界的影響力和不可動搖的地位,不僅強調自己同時也看低攻擊自己的人,不管怎麼樣自己都還在饒舌界獲得成功的那位。

這首歌在專輯排在第二首歌的位置,接在第一首的〈Are You Gone Already〉後有些突兀,不過這首時長不長的歌曲能夠很快地將人帶入情境之中,同時歌曲中Nicki也令人驚嘆,果然薑還是老的辣、饒舌女皇沒有白封,這種堅強的饒舌功底也不是短時間內就能練就的。

總之這首歌是專輯中我第一首愛上的歌曲,不但飆悍而且自信十足,活脫脫就是標準的Nicki風格。

〈Everybody〉 Nicki Minaj ft. Lil Uzi Vert

第一次聽這首〈Everybody〉時本來對Nicki和Lil Uzi Vert的合作非常期待,以為會是饒舌方面的碰撞,結果雖然是饒舌沒錯,但總感覺是瞄準近年短影音的流行方向而製作,所以單純聽起來的感覺沒有那麼順,不過沒想到多聽幾次後最洗腦就是這首。

在看似一小段、一小段拼湊起來的狀態下,整體聽起來有種莫名的和諧感,同時在聽感方面也沒有無聊的問題。

這首歌取樣了Junior Senior的〈Move Your Feet〉,最明顯的部分就是不斷重複出現的「everybody」,這讓我覺得有點像前陣子Nicki和 Ice Spice及Aqua合作的〈Barbie World〉,同樣也是在原版的曲目上加進饒舌唱段。

這首歌被覺得就是瞄準速食文化而生,但我還是覺得有展現出兩位歌手的饒舌實力,雖然論耐聽程度的話確實不高,但我認為也算是首炒熱氣氛的好選擇了。

〈Pink Friday Girls〉 Nicki Minaj

聽完〈Pink Friday Girls〉後我覺得和〈Super Freaky Girl〉有點像是同一調性的歌曲,甚至歌曲也是脫離不了粉紅芭比風,不過個人覺得 Nicki 就是很適合詮釋這樣風格,所以聽過之後也覺得仍然是首非常讚的歌曲。

這首歌取樣了Cyndi Lauper的〈Girls Just Want to Have Fun〉,原版歌曲是非常經典的1980年代歌曲,被Nicki取樣後調整了聲音和速度,變成更適合Nicki自己饒舌的樣子。

不得不說Nicki取樣歌曲的眼光都非常好,他不只是專注在自己饒舌領域當中,同時也有在關注非常多的好歌、老歌。

之前就可以看到他對於這首〈Girls Just Want to Have Fun〉的熱愛,也曾經在節目上和Katy Perry一起表演過這首曲目;同時在歌名也可以發現這是首對於自己作品致敬的歌曲,從Nicki的第一張專輯到最新發行的這張,「pink friday」都是主要的重點,加上輕快的節奏和順暢的饒舌唱段,這首歌實在是很難讓人不愛聽啊。

在《Pink Friday 2》發行後,對於此次的遺憾應該就是碰上了聖誕期間所以單曲都沒有太好的成績,個人猜測或許因為收錄進專輯的〈Super Freaky Girl〉已經是冠軍單曲了,所以Nicki並沒有那麼地執著要大力宣傳。

另外還有個地方是專輯竟然沒有收錄去年發行的雙單曲〈Do We Have A Problem?〉及〈Bussin〉,讓筆者覺得有點可惜。

專輯發行後的沒多久Nicki就宣佈將會發行豪華版本,並且最近持續釋出新的單曲,有才華的人就是這麼有底氣啊!

在目前發行的實體唱片當中只收錄了10首歌,和數位平台上完整的曲目相差甚遠,所以網友猜測在之後應該還會有一波完整的實體唱片發行,也就是連同豪華版的一起問世,就期待一下到時候終極版本的《Pink Friday 2》會是什麼樣子,到時候再來和大家分享一次。