陳建州控大牙妨害名譽獲不起訴，貝童彤等5人作證，北檢：發文內容真實確信

前《黑澀會》成員大牙周宜霈，日前在臉書發文控訴遭到黑人陳建州性騷擾，挨告妨害名譽。全案偵查期間，共有5名證人到庭作證，分別為大牙的前經紀人、現任經紀人、曾控訴遭到許姓藝人騷擾的黃女、貝童彤（蔡玓彤）及當時與大牙、陳建州一起至香港工作的化妝師，她們都曾經聽聞大牙轉述被陳建州騷擾，問要不要「鬆一下」。檢方因此認定大牙PO文及被冷凍一事，為真實確信，非無中生有杜撰。

大牙的曾姓前經紀人作證指出，大牙曾於2014年向他提及與黑人陳建州共同主持節目，在香港飯店房間內遭陳騷擾、問要不要「鬆一下」，後續合作期間只要有類似議題，大牙也會提及此事。前經紀人認為大牙終於敢揭露案件，對於陳建州提出告訴感到「不舒服」。

大牙現任黃姓經紀人則表示，他與大牙2017年開始合作，大牙就告訴他不願意和陳建州一起同台、工作。經詢問才知道，大牙在香港飯店被騷擾，雖然當時強力反抗並拒絕，但仍是嚇得腿軟發抖。而大牙說到該案，情緒憤怒並多次哽咽，對於相關議題反應都很激烈，曾有次在節目中被安排與男藝人近身摟抱，大牙一想起被騷擾的過程，一時情緒崩潰當場大哭。

而大牙在發文前也告知過黃姓經紀人，表示「MeToo事件的受害者都很勇敢 ，她也想為自己勇敢而且原諒當年的懦弱」。經紀人指出，發文後，商業合作、業配文都被暫緩了，而他認為陳建州提出妨害名譽告訴，符合他「不容他人詆毀的『國王個性』」。

大牙好友黃女作證指出，早就聽說過陳建州冷凍，導致大牙沒工作、收入情形，對於陳建州詢問大牙「要不要鬆一下」等情節，也聽大牙講過至少3次以上。黃表示，自己是MeToo運動演藝圈初期發聲的受害者，對其加害的是許姓藝人， 當時也是抱著轉行的打算才會發文。大牙發文前曾向她訴說，「覺得不堪也擔心不被其他人聲援」，對於陳建州利用法律程序，讓大牙反覆感受不佳的提告行為感到憤怒。

同時也附上黃女與大牙的手機對話截圖，大牙表示「一直好想懲罰他，現在是時候可以為自己發聲，可是我卻想放棄了，還邊寫邊檢討自己，明明不是我的錯」、「我怕沒有跟我一樣站出來，我也怕很多人想透過我幫忙發聲、我都好怕、大家可不可以自己站出，勇敢一點。」

另外貝童彤（蔡玓彤）也作證，聽過大牙講述「鬆一下」、從後面熊抱、「你范范姐就不愛那種事」等等過程，她也記得自己在安排婚禮座位時，大牙曾表示要離陳建州越遠越好、不想碰面。她雖然擔心作證會招來不當壓力，也對於大牙會因為PO文反而喪失工作機會、生活不好過等情形感到擔心及生氣，認為大牙原先是堅強勇敢的，現在變得脆弱。

審理期間，大牙也提出相關文件，證明自己「已於2023年8月22日親身到香港觀塘警署，並向香港警方舉報，於2012年7月18日晚間 ，於香港觀塘如心艾朗酒店（現稱九龍東如心酒店）內，台灣男子陳〇〇涉嫌猥褻侵周小姐。⋯」，檢方調查大牙的入出境資訊，確認紀錄相符，綜合上述證人、證述、律師函文等，認定其發文內容真實確信，非無中生有，而其所討論已非僅涉個人私德，而與MeToo公共議題有關，全案偵查後不起訴處分。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範