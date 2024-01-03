《你的心，今天還安好嗎？》：只要察覺到自己的「語言指紋」，就有機會為生活帶來改變

文：孫廷沇

美國社會心理學家詹姆斯．W．佩尼貝克在他的書《語言風格的祕密》中提出，不管人類走到哪裡、無論處在什麼情況下，都會留下屬於自己的「語言指紋」。雖然聽過關於指紋的話題，但我是第一次聽到「語言指紋」這個詞，這樣新鮮的論點讓我覺得這本書非常有趣。眾所周知，我們手指頭上的紋路會因人而異，並且終身不會改變，全世界也不會有其他人跟自己擁有相同的指紋。因此，指紋會用於識別個人身分。

同樣地，如果追蹤、分析個人使用的詞彙或相關線索，就可以窺見使用這些詞彙的人心中的個人世界。由於每個人使用的詞語風格不同，這也將成為展現「我」個人特色的一部分。此外他的研究指出，一個人的語言風格也能反映他的心理狀態。

對此，我深有同感。實際上，我們的語言使用習慣反映出許多的行動特性。在諮商的過程中，藉由展示一個人反覆使用的語言風格，甚至可以提高那個人的自我察覺程度。

有一名女性感到相當不安。她在諮商中最常說的話就是：「我不知道我父母會怎麼想」、「我很好奇男朋友的想法」、「我很擔心我朋友會怎麼看待我的行為……」、「我總是會想要觀察我媽媽的表情，看她是不是生氣了」。她的話語永遠在擔憂他人會如何評價她。這也就表示，比起先照顧自己，她會更想去配合周圍的人，這套程序透過語言反覆表現出來。「先不談論別人，您最擔心的東西是什麼？」我把感情的主體換成她，並向她提問，在不斷重複詢問的過程中，她才察覺自己的感情被忽視了多久。

諸如此類的案例不勝枚舉。在我的諮商室有個曾經歷過人際關係創傷的諮詢者，他常說：「我很擔心會出現不如預期的結果」、「其他人好像會把我當成奇怪的人」、「是我太奇怪了嗎？」等等，「奇怪」一詞反覆出現在那個人的話語中。於是我問道：「對您來說，所謂的『奇怪』是什麼呢？」聽了我的問題後，他才意識到自己一直使用這個詞彙，而使用「奇怪」這個詞語，卻能更貼切地表達他心裡的不安。

就像這樣，一個人重複使用的語言就像反射那個人心理特徵的指紋，只要察覺到這一點，就能為自己的生活帶來許多改變。

但可能也會有人懷疑，我們改變使用的語言形式對解決心理問題有多少幫助，僅僅只是改變一個詞彙又有什麼意義？但是，我可以大膽地斷言：一定會有效果。

在我二十歲的那一年，我爸爸發生了嚴重的車禍。那時，包括我在內的整個家庭面臨了許多變化。媽媽一夜之間忽然必須負擔起生計，只能不斷勉強自己的身體，卻會經常發牢騷般的自言自語，表達身體與心靈的痛苦。例如：「我這一點福氣都沒有的人生」、「我到底是為了享受什麼榮華富貴才活到現在啊」、「總該有一件順利的事情了吧」等等的話。但是，這些沒有對象的指責總是挑撥著我的神經。每當我聽見媽媽不滿的抱怨，心裡總是想著：「我才因為媽媽動不動抱怨快要被煩死了。」

某天，媽媽開始讀一本書，並說出了這一席話：「這個世界的模樣取決於自己的心態。我的心態可能會讓我終其一生都處於痛苦中，但也可能讓一切變得沒那麼嚴重。」因為現實已經無法改變，所以我媽媽決定接受它，並且不再繼續發表破壞自己心情的言論。這是從爸爸出事那天之後最令人振奮的消息。

而在那以後，媽媽的嘮叨明顯減少了許多，我的心似乎也漸漸找回平靜。但是，後來我的心情卻也不如想像中那般舒服。因為我還是會被同事、被要好的朋友、被愛人、被任何人惹惱。不斷生氣、感到煩躁。

當時，我不知道自己錯過了什麼，但是我現在明白了。我這些不幸感覺及不愉快的情緒與怒氣，並非由於媽媽或身邊的人，而是我自己創造出來的，因此我也必須負全責。沒有掌握好感情的主體是我才對。

無法滿足自己需求的人有一個共同的特徵，那就是有種不願意自己行為負責的逃避型語言習慣。這些人使用的語言中，行動的責任歸屬通常不明確。在這種情況下，如果進行改變語言風格的對話練習，就能夠認清自己的感情、想法以及慾望，並且為此負責。

想要分辨感情的主體，比想像中要來得簡單：我們只需要修正語言風格就行了。亦即將主詞稱為「我」，或是將被動語句改成主動語句。例如，不要使用「我做不到這件事」來表達，改成「我不要做這件事」。明確表達自己並不是「不會、做不到」，而是「沒有意願去做」。

以我為例，如果跟我一樣經常說出「我因為媽媽感到生氣」的話，那就可以改成「聽了媽媽的話，我選擇生氣」。既然這是我自己選擇的事情，以後我不選這個選項，那不就行了嗎？利用這個方式，我們可以在日常生活中改變的語言形式將會非常多樣。

每次說完一段話，加上「我會負起全責」或者「這是我個人的看法」的結語，也是同樣的邏輯脈絡。例如，「我什麼都不會說，而且我會承擔這件事的責任」、「我覺得很生氣，這件事由我來負責」等說話方式，或是「我覺得A看起來很卑鄙，不過這是我個人的想法」、「我覺得A為人很虛偽，不過這是我個人的想法」等。這種表達方式會有加倍的強效，因為這樣可以明確表達對自己一切行為的選擇及負責。

我們之所以必須釐清責任所在，是為了能夠察覺並接受自己面臨到的困難與症狀，說到底都是自己造成的。藉由這個方法，我們就有機會可以擁有嶄新的行為模式，並且幫助我們接受自己想或不想承認的事物。