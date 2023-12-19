立院三讀113年度中央政府總預算：減列299億元、社會福利支出居首
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立法院會今三讀通過113年度中央政府總預算案，刪減歲出總額約299億元，刪減幅度約1.12%，與歷年大致相當。而依法編列的還債金額約1150億元，也創下20餘年來最高。整體歲出以社會福利支出居首位，教育科學文化支出次之，經濟發展支出居第3位，國防支出居第4位。
（中央社）立法院會今（19）日三讀通過民國113年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣2兆8818億元，審議結果共計減列約299億元。
113年度中央政府總預算案，原列歲入總額約2兆7092億元，審議結果增列約160億元；原列歲出總額約2兆8818億元，審議結果共計減列約299億元。
總預算案歲出總額減列約299億元，刪減幅度1.04%，若扣除增資台電公司與撥補勞保基金後，在歷年相同比較基礎下，實際刪減幅度1.12%，與歷年大致相當。
總預算三讀，朝野立委都表示，嚴格把關預算，促進國家發展。民進黨立委林楚茵指出，113年度中央政府總預算案，歲入總額與歲出總額都創下歷史新高，而依法編列的還債金額約1150億元，也創下20餘年來最高，近年來國內經濟穩建成長，國家財政持續改善，蔡政府上台至今，105至112年度已還債約7960億元。
行政院主計總處指出，113年度中央政府總預算，落實財政紀律並配合當前施政重點，主要用於提升國家基礎建設、產業創新淨零轉型、完備社會安全體系、友善生養環境、健全教育發展、厚植文化軟實力及強化國防等施政重點項目。
113年度中央政府總預算如果就整體歲出而言，以社會福利支出居首位，教育科學文化支出次之，經濟發展支出居第3位，國防支出居第4位。
如以歲出增列分析，社會福利支出增加，主要是增列撥補勞工保險基金及政府應負擔健保費法定下限差額等經費；教育科學文化支出增加，主要是增列科學研究計畫、少子女化對策計畫、補助各直轄市和縣（市）辦理教學研究與校園設施設備、新增拉近公私立學校學雜費差距專案減免等經費；國防支出增加，主要是增列新式高級教訓機、康定級艦戰鬥系統性能提升及天隼5號等軍事投資案等經費。
113年度中央政府總預算案，立法院黨團協商共識，以通刪299億元預算為目標。三讀通過的總預算，通刪科目包括通案減列大陸地區旅費30%、國外旅費及出國教育訓練費（不含現行法律明文規定支出）5%、委辦費（不含現行法律明文規定支出）5%、房屋建築養護費5%、車輛及辦公器具養護費5%、設施及機械設備養護費5%、軍事裝備及設施3%、一般事務費（不含現行法律明文規定支出）3%。
另外，減列媒體政策及業務宣導費（不含農業部防檢署、衛福部疾管署及1000萬元以下機關）25%、設備及投資（不含現行法律明文規定支出、資產作價投資及增資台電公司）3.8%、對國內團體捐助及政府機關間補助（不含現行法律明文規定支出）5%、對國內團體捐助與政府機關間補助（不含現行法律明文規定支出及一般性補助款）4%。
通案刪減用途別項目，如果有特殊困難無法依上開原則調整者，可提出其他可刪減項目，經主計總處審核同意後予以代替補足，如總刪減數未達299億元，另予補足。
立法院朝野黨團日前協商總預算案時，截至12月8日收案截止後提供各黨團及相關行政部門參考，提案總數合計2195案，對比朝野黨團前次協商112年度總預算案時，當時提案總數合計超過4800案，這次提案總數相較大幅減少，但經過協商與溝通後仍有約50個提案未取得共識，保留於今天院會表決，耗時約1個多小時。
行政院指出，113年度中央政府總預算是在恪遵《公共債務法》及《財政紀律法》，並兼顧國家發展與財政健全前提下審慎籌編，落實「強韌經濟，永續發展」、「溫暖家園，貼心照顧」及「守護台灣，立足世界」3大施政主軸。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
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