在德國只靠私營電視台吸收資訊，可以嗎？

最近與一位德國人聊天，他說從不看任何報紙，接收新聞途徑都只靠私營電視台《RTL》。而且他亦沒《Netflix》，娛樂節目多也只看《RTL》。

《RTL》是德國第二家私營電視台， 1984年開始廣播。一天以前，首家私營電視台《Sat 1》啟播，從此德國電視台不再只是三個公營頻道—一台、二台，以及地區第三台，而是開放競爭。

去過德國的人，在酒店打開電視，遙控器一直按一直按，必會發現德國電視台各適其適，按到手軟都沒按完。

而《RTL》是最有象徵的電視台之一，亦是收視率最高的私營台。《RTL》全稱來自「Radio Télévision Luxembourg」，即《盧森堡電視電台》，起源與這個德國旁邊小國廣播公司，亦為盧森堡在德最為人廣知的企業。雖然源自人口不足七十萬的小國，但《RTL》集團今天在德國經營 68 個電視台和 31 個電台，非常大規模。2006 年初訪德國，在酒店按到這個其頻道，很好奇為何盧森堡電視會在德廣播，後來一查歷史，方知道原來這是一個龐大廣播集團，可說是盧國軟實力體現。

不少受歡迎的德國電視節目，都是私營電視台的作品。例如《Germany's Next Topmodel》模特兒選秀、《TV-Total》嬉笑怒罵的訪談、《Das Supertalent》才藝選秀，而風靡香港一時的《百萬富翁》從1999年起一直在《RTL》播放，亦是其皇牌節目之一。

看私營電視，體現了德國人重視的選擇權。雖然德國電視台眾多，但最高收視的不外乎是三大公營台和幾個私營台。名樂隊《死亡褲子》(Die Toten Hosen) 有首歌就講到人生其實無甚選擇，舉的例就包括看電視只能選德國電視二台或《RTL》。就是節目繁多看似花多眼亂，事實上值得一看的卻不多。

私營電視台是德國廣播史重要一頁，打破了公營電視壟斷，給予市民更多選擇。今天的對手換了網絡電視，亦是私營電視台面對的挑戰