立法院明起休會：第10屆國會共過782案，游錫堃感謝朝野為人民謀福祉
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回顧立法院第10屆的成績，游錫堃說，這4年8個會期，院會總計通過782件議案，包括制定《國民法官法》，修正《氣候變遷因應法》，以及修正「性平三法」健全台灣性平環境。此外，立法院還創下首例，將「18歲公民權」修憲案送交公民投票複決。不過，立法院擴建選址任務未能在本屆完成，只能交棒給下屆國會繼續處理。
（中央社）立法院第10屆第8會期將於20日停會。立法院長游錫堃今（19）日說，回顧4年8個會期，院會總計通過782件議案，健全台灣性平環境、完成行政院組改最後一哩路等，感謝朝野黨團為國家與人民謀求最大福祉。本會期是立法院第10屆最後一個會期，法定會期至12月底，而立法院會已於12日通過民進黨立法院黨團提案，立法院12月20日至12月31日停開院會及委員會。
立法院第10屆第8會期今天在游錫堃宣布散會後落幕，散會前，游錫堃致詞表示，第8會期自9月22日開議迄今，共通過94件重大議案，包括法律案51案、預決算案33案、廢止案1案、人事同意權1案、內規5案及其他議案3案。
游錫堃說，除民國113年度中央政府公務預算案外，可歸納為加強民生安全、健全財政並促進文化經濟發展、提升司法公平性、增進勞工與公務人員權益及促進轉型正義等5大面向。
游錫堃表示，這當中包括制定《營養及健康飲食促進法》，營造健康的飲食環境，及制定《最低工資法》，建構完善的審議制度，也修正《國家機密保護法及政治檔案條例》，使4500多份永久機密的檔案，將不再「永久保密」等。
回顧立法院第10屆的成績，游錫堃說，這4年8個會期，院會總計通過782件議案，包括制定《國民法官法》、《太空發展法》、《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》等，及修正《氣候變遷因應法》，也修正「性平三法」健全台灣性平環境，並通過數發部、農業部、環境部等組織法，完成行政院組改最後一哩路。
游錫堃表示，立法院還創下一個首例，即通過歷史上第一次將修憲案送交公民投票複決的「18歲公民權」憲法修正案。此外，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil，另譯：韋德齊）、捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）等3位「中共邦交國」的國會議長，都曾在立法院會中站上議場講台發表專題演說，堅定表達跟台灣站在一起，「這是我國民主國會誕生30年以來的創舉」。
然而在立法院擴建部分，本屆並未完成游錫堃期盼的確定地點目標。游錫堃說，本屆成立國會擴建規劃暨監督委員會處理立法院擴建相關事宜，並交棒給下屆國會繼續處理，希望台灣能早日有符合最高民意殿堂的國會建築和硬體設備。
游錫堃說，第10屆立委任期即將屆滿，明年2月1日是第11屆新國會的開始，在台灣民主發展的漫漫長路裡，大家都曾參與其中，也曾因不同立場、看法而有爭執及摩擦，也有因為一致的理念而團結一心，但「在我們的心中，最大公約數就是2300萬人民權益」。
游錫堃說，他要感謝立法院副院長蔡其昌、朝野黨團領袖、全體立委及全體工作人員及媒體們，這4年來一起在立法院，共同為國家與人民謀求最大的福祉。
游錫堃宣布散會後，行政院長陳建仁等人在民進黨立法院黨團總召柯建銘等人陪同下，進入議場與游錫堃及民進黨團成員致意並合影。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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