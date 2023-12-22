《雙島記》：為了追尋中華文化的傳統精神，1995年我從新加坡到台灣當留學生
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新加坡媒體人李氣虹，儘管年少時期曾質疑國民黨治下的台灣能否代表全中國，但一方面中國大陸在1989年才剛結束六四事件，而90年的台灣在解嚴後的文化軟實力蓬勃發展，面對新加坡中華文化的日漸衰微，1995年李氣虹決定赴台讀研究所，以感受從台灣社會保留下來的中國傳統文化命脈。
文：李氣虹博士（新加坡《聯合早報》中國新聞組副主任、南洋理工大學中文系兼任講師）
台灣印象 | 李氣虹
小學記憶：鄭成功的故事
1973至1979年在馬來西亞念小學的期間，在同一所小學當教師的母親每逢學校假期，都會從圖書館借回各種華文圖書作為我們兄妹三人的課外讀物，為我們打下紮實的華文基礎。安徒生童話和西洋寓言之外，我們對中國四大古典小說《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》和《紅樓夢》的閱讀興趣，最初雖從連環畫版入門，漸漸轉向白話文本，因書中文字給予無限想像空間而讀得入神。個人最愛《三國演義》，緣於小學一年級那年從新加坡電視臺看了台灣中央電影公司1967年出品，李嘉導演，唐寶雲、武家麒、崔福生、葛香亭主演的《貂蟬與呂布》，從此種下對中國朝代歷史的濃厚興趣。
小學也讀到「國姓爺」鄭成功從廈門和金門出發轉戰台灣驅逐荷蘭人，作為他反清復明志業最重要長期根據地的故事。1990年大學畢業後讀《中國時報》駐東南亞特派員徐宗懋的散文集《台灣人：沒落的貴族》（台北：時報文化，1989年），借鄭經、鄭克塽偏安台灣最終降清的歷史，探究國民黨政權是否真有再入主中原的雄心，還是台灣最終難逃被中國大陸征服的歷史宿命。這時，才明白鄭成功反清復明在台灣被塑造成愛國故事，是蔣中正為了反攻中國大陸、在台長期經營「中華文化復興基地」的政治思想教材。
我家小妹曙韻也喜歡《紅樓夢》，中學更開始看《石頭記》，然後對三毛、席慕蓉的作品著迷，後來在我的支持下赴台中就讀東海大學中文系。畢業後，她一心鑽研茶道，並在2006年因爲把台灣茶文化發揚到一個新高度，而與李國修（劇場）、吳興國（京劇）等一起獲頒台北市文化獎，那是後話。
中學記憶：兩個中國
記得小時候，父親訂閱的《星洲日報》和《南洋商報》每月都會夾送《光華》雜誌和《人民畫報》，都會看到蔣介石和毛澤東的「政治偉人」形象；自己從小學六年級開始會存零用錢去買關於台海兩岸軍力對比的香港雜誌，看到「中共」和「國府」的隔海對峙，看到台灣空軍F5E「中正號」戰機上漆有「中國空軍」字樣，留下了「自由中國」與「共產中國」的「兩個中國」認知。
1984年冬天隨新加坡淡馬錫初級學院籃球隊到訪還在戒嚴時期的台灣，第一天在高雄看到滿街商店的正體字中文招牌，既感親切又覺得有點陌生。在火車站看到「反攻大陸國土拯救苦難同胞」的紅色牌樓，在公車上看到後車門邊鑲著「檢舉匪諜，人人有責」的政治標語小牌；在花蓮大理石廠看到瓷器底部都印著「中國製造」，心中不無疑惑：台灣那麼小，如何代表整個中國？不過在那個年代，持馬來西亞護照不能隨便踏上中國大陸觀光，所以在寶島中部的東西橫貫公路上看到崇山峻嶺，才第一次感受到何謂「巍峨」氣勢！
其實，對於國民黨治下的台灣能否代表全中國的質疑，也因為在80年代讀了許多大陸簡體字版的中國近代史書籍，從五個階段論的馬列唯物史觀，自然被導向中國共產黨領導全中國的歷史「必然性」和「正確性」。70、80年代在新加坡可以看到的大陸電影，以及介紹大陸競技體育發展和成就的宣傳紀錄片，如關於第五屆中華人民共和國運動會的《群英會》和中國大陸體育代表團參加1984年洛杉磯夏季奧運會的《零的突破》，內容無不回顧「東亞病夫」的屈辱和「中國人民站起來了」的揚眉吐氣。反觀中國國民黨對於中國近代史的論述，尤其是抗戰勝利後如何失去大陸，諱莫如深。加上中華民國失去聯合國的中國席位，與美國斷交，在海外與中華人民共和國爭奪中國民族主義之話語權，自然處於下風。少年的我因為大陸出版品的中國民族主義感染力，而傾向認同中共的中國代表性。
「六四」之後
1989年6月4日北京發生天安門事件，「人民軍隊」鎮壓了手無寸鐵的學生群眾，動搖了個人之前對中共代表中國之正當性的深信不疑。在新加坡國立大學文學院食堂，長達一學期與台灣友人關於五千年中國歷史是否都屬於「封建時期」的辯論，觸發了對馬列史觀解讀中國史之適切性的懷疑，開始捧起錢穆的《國史大綱》，重新思考何謂「中國」和中華文化。
大學畢業後加入報社工作，每天下班後，都會到資料室閱讀港台報刊後才回家，感受新加坡社會日漸衰微、港台社會仍然旺盛蓬勃的中華文化生命力。那時報架上的《中國時報》和《聯合報》，經常整版刊登錢穆、牟宗三、余英時、杜維明、林毓生、龔鵬程等文人學者探討中國文化道統的重建、當代中國的現代性、中國傳統文化如何在現代社會中轉化、中國前途何處去的大文章，也會介紹改革開放後大陸自由派知識人如李澤厚、劉再復、金觀濤、方勵之等人的代表作。《人間副刊》、《聯合副刊》以及《民生報》藝文空間百花齊放，台灣文壇的繁榮景象兼有關懷大陸的開闊視野。
書報之外，台灣校園民歌和新浪潮電影對新馬華人社會的影響力，則比國民黨政府的政治宣傳更有穿透力。70年代，柯俊雄、秦漢、林青霞、林鳳嬌、秦祥林、劉家昌的台灣電影，鄧麗君、鳳飛飛、劉文正、費玉清、余天的華語（國語）流行歌曲，到80、90年代又增加了侯德健、羅大佑、李泰祥、齊豫、木吉他、侯孝賢、楊德昌、李安、黃舒駿、陳昇、優客李林……這些名字背後所代表的台灣藝文作品（商品），與香港城市文學、金庸武俠小說、倪匡科幻小說、許冠傑、黃霑和顧家輝的港劇流行歌曲、香港電影，以及中國大陸改革開放時期的新寫實主義小說、後文革時期的傷痕文學和第五代電影，形成三足鼎立的格局，陪伴和豐富了像我這一代人接續了新加坡華文教育末流遺緒的精神生活。
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請澳門旅遊達人林鴻祥，分享澳門觀光必去的景點、必吃的美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。想知道更多澳門旅遊的精彩攻略，就點進來吧！
漫長的新冠疫情已經過去一年多，大家是否有把握機會出國旅遊，盡情享受異國的文化與美食呢？如果正在安排、或是還沒有計畫的朋友，或許可以把握接下來的新年假期，安排一趟悠閒、享受的澳門度假之旅。
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請到澳門旅遊達人林鴻祥（Nelson），和大家分享他推廣澳門旅遊十多年的經驗，聊聊澳門觀光的必去景點、必吃美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。你所不知道的澳門旅遊攻略，現在出發！
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！