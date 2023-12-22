《雙島記》：為了追尋中華文化的傳統精神，1995年我從新加坡到台灣當留學生

文：李氣虹博士（新加坡《聯合早報》中國新聞組副主任、南洋理工大學中文系兼任講師）

台灣印象 | 李氣虹

小學記憶：鄭成功的故事

1973至1979年在馬來西亞念小學的期間，在同一所小學當教師的母親每逢學校假期，都會從圖書館借回各種華文圖書作為我們兄妹三人的課外讀物，為我們打下紮實的華文基礎。安徒生童話和西洋寓言之外，我們對中國四大古典小說《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》和《紅樓夢》的閱讀興趣，最初雖從連環畫版入門，漸漸轉向白話文本，因書中文字給予無限想像空間而讀得入神。個人最愛《三國演義》，緣於小學一年級那年從新加坡電視臺看了台灣中央電影公司1967年出品，李嘉導演，唐寶雲、武家麒、崔福生、葛香亭主演的《貂蟬與呂布》，從此種下對中國朝代歷史的濃厚興趣。

小學也讀到「國姓爺」鄭成功從廈門和金門出發轉戰台灣驅逐荷蘭人，作為他反清復明志業最重要長期根據地的故事。1990年大學畢業後讀《中國時報》駐東南亞特派員徐宗懋的散文集《台灣人：沒落的貴族》（台北：時報文化，1989年），借鄭經、鄭克塽偏安台灣最終降清的歷史，探究國民黨政權是否真有再入主中原的雄心，還是台灣最終難逃被中國大陸征服的歷史宿命。這時，才明白鄭成功反清復明在台灣被塑造成愛國故事，是蔣中正為了反攻中國大陸、在台長期經營「中華文化復興基地」的政治思想教材。

我家小妹曙韻也喜歡《紅樓夢》，中學更開始看《石頭記》，然後對三毛、席慕蓉的作品著迷，後來在我的支持下赴台中就讀東海大學中文系。畢業後，她一心鑽研茶道，並在2006年因爲把台灣茶文化發揚到一個新高度，而與李國修（劇場）、吳興國（京劇）等一起獲頒台北市文化獎，那是後話。

中學記憶：兩個中國

記得小時候，父親訂閱的《星洲日報》和《南洋商報》每月都會夾送《光華》雜誌和《人民畫報》，都會看到蔣介石和毛澤東的「政治偉人」形象；自己從小學六年級開始會存零用錢去買關於台海兩岸軍力對比的香港雜誌，看到「中共」和「國府」的隔海對峙，看到台灣空軍F5E「中正號」戰機上漆有「中國空軍」字樣，留下了「自由中國」與「共產中國」的「兩個中國」認知。

Photo Credit： 星洲日報 [Public domain], via Wikimedia Commons 圖為早年的《星洲日報》，仍保有蔣介石題字。

1984年冬天隨新加坡淡馬錫初級學院籃球隊到訪還在戒嚴時期的台灣，第一天在高雄看到滿街商店的正體字中文招牌，既感親切又覺得有點陌生。在火車站看到「反攻大陸國土拯救苦難同胞」的紅色牌樓，在公車上看到後車門邊鑲著「檢舉匪諜，人人有責」的政治標語小牌；在花蓮大理石廠看到瓷器底部都印著「中國製造」，心中不無疑惑：台灣那麼小，如何代表整個中國？不過在那個年代，持馬來西亞護照不能隨便踏上中國大陸觀光，所以在寶島中部的東西橫貫公路上看到崇山峻嶺，才第一次感受到何謂「巍峨」氣勢！

其實，對於國民黨治下的台灣能否代表全中國的質疑，也因為在80年代讀了許多大陸簡體字版的中國近代史書籍，從五個階段論的馬列唯物史觀，自然被導向中國共產黨領導全中國的歷史「必然性」和「正確性」。70、80年代在新加坡可以看到的大陸電影，以及介紹大陸競技體育發展和成就的宣傳紀錄片，如關於第五屆中華人民共和國運動會的《群英會》和中國大陸體育代表團參加1984年洛杉磯夏季奧運會的《零的突破》，內容無不回顧「東亞病夫」的屈辱和「中國人民站起來了」的揚眉吐氣。反觀中國國民黨對於中國近代史的論述，尤其是抗戰勝利後如何失去大陸，諱莫如深。加上中華民國失去聯合國的中國席位，與美國斷交，在海外與中華人民共和國爭奪中國民族主義之話語權，自然處於下風。少年的我因為大陸出版品的中國民族主義感染力，而傾向認同中共的中國代表性。

「六四」之後

1989年6月4日北京發生天安門事件，「人民軍隊」鎮壓了手無寸鐵的學生群眾，動搖了個人之前對中共代表中國之正當性的深信不疑。在新加坡國立大學文學院食堂，長達一學期與台灣友人關於五千年中國歷史是否都屬於「封建時期」的辯論，觸發了對馬列史觀解讀中國史之適切性的懷疑，開始捧起錢穆的《國史大綱》，重新思考何謂「中國」和中華文化。

大學畢業後加入報社工作，每天下班後，都會到資料室閱讀港台報刊後才回家，感受新加坡社會日漸衰微、港台社會仍然旺盛蓬勃的中華文化生命力。那時報架上的《中國時報》和《聯合報》，經常整版刊登錢穆、牟宗三、余英時、杜維明、林毓生、龔鵬程等文人學者探討中國文化道統的重建、當代中國的現代性、中國傳統文化如何在現代社會中轉化、中國前途何處去的大文章，也會介紹改革開放後大陸自由派知識人如李澤厚、劉再復、金觀濤、方勵之等人的代表作。《人間副刊》、《聯合副刊》以及《民生報》藝文空間百花齊放，台灣文壇的繁榮景象兼有關懷大陸的開闊視野。

書報之外，台灣校園民歌和新浪潮電影對新馬華人社會的影響力，則比國民黨政府的政治宣傳更有穿透力。70年代，柯俊雄、秦漢、林青霞、林鳳嬌、秦祥林、劉家昌的台灣電影，鄧麗君、鳳飛飛、劉文正、費玉清、余天的華語（國語）流行歌曲，到80、90年代又增加了侯德健、羅大佑、李泰祥、齊豫、木吉他、侯孝賢、楊德昌、李安、黃舒駿、陳昇、優客李林……這些名字背後所代表的台灣藝文作品（商品），與香港城市文學、金庸武俠小說、倪匡科幻小說、許冠傑、黃霑和顧家輝的港劇流行歌曲、香港電影，以及中國大陸改革開放時期的新寫實主義小說、後文革時期的傷痕文學和第五代電影，形成三足鼎立的格局，陪伴和豐富了像我這一代人接續了新加坡華文教育末流遺緒的精神生活。