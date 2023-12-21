中國確實有意圖介入台灣大選，但並不在意介入後的當選者是賴清德
我們想讓你知道的是
在距離台灣選舉投票不足一月，三黨都在賣力競選之際，中國商務部近日發布公告，認定台灣對中國大陸構成貿易壁壘。時評人鄧聿文認為，商務部的這一紙公告反映了中國大陸處理對台經貿思路的轉變。
文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）
中國商務部12月15日發布了對台灣貿易壁壘調查的最終結論的公告，認定台灣對中國大陸構成貿易壁壘。由於台灣選戰正酣，中國商務部的這個調查結論在台灣內部引起強烈反應。
三黨候選人對此都有回應，其中國民黨候選人批評民進黨未有能力處理好兩岸經貿關係，只會進行政治操弄；民進黨候選人則指責這是中國公然介入台灣大選，言下之意要幫助國民黨贏得選舉，「抹紅」侯友宜。
商務部的調查結論原本是10月9日要公佈的，後延長3月，公告時間截止到2024年1月12日。雖然這並非意味著一定要在該日才公佈結論，而是在10月到次年1月這段日期內都可以公佈，但從外界來看，既然選擇的最後公告截止日是1月12日，一般都會把它理解為公告時間就是在該日。
而商務部延期3月再公告的行為本身，也表明中國大陸確實有避免被台灣（主要是民進黨）批評為干預選舉的考量，因為台灣選舉1月13日出結果，如果商務部1月12日公佈台灣對中國大陸構成貿易壁壘這個結論，基本上不可能影響台灣選民的投票意願，民進黨也就不能找此理由攻擊中國介選。
中國大陸有用經濟議題介選的意圖
現在距離台灣選舉投票不足一月，三黨都在賣力競選。在這個敏感時刻，中國商務部公佈此調查結論，顯然改變了原先不準備介選的想法，而有用此舉影響台灣選舉之目的。
之所以有這個想法的改變，主要是藍白合破局後，國民黨候選人侯友宜的選情看起來不錯——目前藍綠候選人的民調雖然賴清德依然領先，但已縮小到誤差範圍內——如果中國大陸再助國民黨一把，侯友宜是有機會贏得選舉的。
而中國大陸眼下能夠影響台灣的，是經濟。台灣有將近五成的外貿依賴中國大陸，其中又有將近五成是傳統產業，這塊是ECFA的主體部分，也是台灣就業人口的主體。如果台灣因貿易歧視導致ECFA中斷，受影響最大的是傳統產業的從業人員。
故而，假若國民黨操作得當，台灣內部有將近一個月的時間讓這個議題發酵，引導民眾特別是中小企業主、從業人員和農民認為責任出在民進黨政府，從而把選票投給侯友宜，藍營翻盤並非不可能。
中國大陸新思路：對台單方讓利可能結束
就此而言，賴清德指責中國商務部在這個時間刻意發布貿易壁壘公告，是公然介入台灣大選，不是沒有道理。但是，中國大陸的目的也不僅僅是為國民黨助選。
因為中國大陸非常清楚，現在公佈這個調查結論，反而最可能被綠營拿來指責中國大陸打壓台灣，介入選舉，抹紅國民黨，而以過去的歷次經驗來看，只要中國話題被捲入台灣選舉，不管中國大陸是否真的做了介選動作，只要被批評介選，實際結果一定是有利民進黨而非國民黨，所以中國大陸又被揶揄為民進黨的「助選員」。
今次台灣選舉，以台灣目前的政治生態和民意，藍綠爭奪的焦點是無特定立場的中間選民，他們支持誰，誰就有可能贏得選舉。而以民進黨所掌控的媒體資源，對中國商務部這個舉措的批評，大概率會使得中間選民去支持賴清德，賴選勝的機率反而更高。
這個情況中國大陸當然瞭解，知道了仍這樣做，解釋只有一個，即中國大陸現在並不介意被綠營批評為干預台灣選舉，國民黨和民進黨誰上台，中國大陸其實不是特別在意，處理台灣問題，確如它自己所說，有自己的思路和節奏，不受台灣選舉的影響，並已經做好了賴清德上台的準備。
那麼，中國大陸為什麼對國民黨的候選人上台與否，也表現得不很在意呢？原因可能出在侯趙拋出的兩岸政見，特別是趙少康關於兩岸問題的強硬表態上。
雖然他們都認同九二共識，表示當選後要和中國大陸重開談判，走「和中」路線，但兩人尤其趙少康在和台灣大學生的對話，以及政論節目中對中國大陸表達了軍事上的強硬立場，這已經讓中國大陸民眾很不滿，無疑也會影響中國大陸當局對他們的看法，而導致中國大陸提前公佈貿易調查的結論。
對中國大陸當局來說，雖然希望侯友宜當選，但比起賴清德來，也只是勉強接受而已，如果貿易壁壘調查的結論對國民黨有助選作用，也只是附帶結果。從中國大陸民眾的反應看，普遍支持商務部這樣做，他們認為，國民黨和民進黨不過是獨台和台獨的區別，中國大陸和台灣的經貿往來，理應像對待其他國家一樣，公事公辦，不能對台灣單方讓利，還被它不領情。
商務部的這一紙公告反映了中國大陸處理對台經貿思路的轉變。「窮台」固然談不上，但單方讓利可能確實結束。接下來就看中國大陸會出台什麼懲罰措施。
國台辦對商務部的決定已表態稱，民進黨當局對中國大陸採取的貿易限制措施，違反ECFA有關條款，依據相關規定研究採取相應的措施。
根據中國《對外貿易壁壘調查規則》第33條規定，如果被調查的措施或者做法被認定構成貿易壁壘，商務部應視情況採取以下措施：一、進行雙邊磋商；二、啟動多邊爭端解決機制；三、採取其他適當的措施。
中國《對外貿易法》第40條也規定，「國家根據對外貿易調查結果，可以採取適當的對外貿易救濟措施。」但是中國大陸不會跟蔡英文政府進行諮商，因為諮商的前提是台灣承認「九二共識」，這於台灣是絕無可能接受的。
雖然台灣表示到WTO解決爭端，但中國大陸認為這是兩岸之間的問題，也不會主動到WTO啟動多邊爭端解決機制，人們看到，商務部在進行貿易壁壘的調查時，一開始就把它和ECFA掛構，指台灣違背了在ECFA的承諾，以非經濟的方式拒絕讓中國大陸產品來台，為的是阻絕這一條路。最後剩下中國大陸單方採取懲罰措施。
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-12-21 2024總統大選政見發表會：侯友宜政見會猛攻賴清德，國台語夾雜手板助陣
- 2023-12-21 2024總統大選政見發表會：賴清德政見會拆解老家爭議，左右開攻反擊侯柯
- 2023-12-21 中國確實有意圖介入台灣大選，但並不在意介入後的當選者是賴清德
- 2023-12-20 聽聽候選人們說什麼：2024大選政見發表會、電視辯論會，重點時間一次看
- 2023-12-20 詹順貴：總統大選倒數一個月，三大政黨仍未見足以吸引中間選民的選戰策略
Tags：
你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
我們想讓你知道的是
中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。