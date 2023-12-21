中國確實有意圖介入台灣大選，但並不在意介入後的當選者是賴清德

文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

中國商務部12月15日發布了對台灣貿易壁壘調查的最終結論的公告，認定台灣對中國大陸構成貿易壁壘。由於台灣選戰正酣，中國商務部的這個調查結論在台灣內部引起強烈反應。

三黨候選人對此都有回應，其中國民黨候選人批評民進黨未有能力處理好兩岸經貿關係，只會進行政治操弄；民進黨候選人則指責這是中國公然介入台灣大選，言下之意要幫助國民黨贏得選舉，「抹紅」侯友宜。

商務部的調查結論原本是10月9日要公佈的，後延長3月，公告時間截止到2024年1月12日。雖然這並非意味著一定要在該日才公佈結論，而是在10月到次年1月這段日期內都可以公佈，但從外界來看，既然選擇的最後公告截止日是1月12日，一般都會把它理解為公告時間就是在該日。

而商務部延期3月再公告的行為本身，也表明中國大陸確實有避免被台灣（主要是民進黨）批評為干預選舉的考量，因為台灣選舉1月13日出結果，如果商務部1月12日公佈台灣對中國大陸構成貿易壁壘這個結論，基本上不可能影響台灣選民的投票意願，民進黨也就不能找此理由攻擊中國介選。

中國大陸有用經濟議題介選的意圖

現在距離台灣選舉投票不足一月，三黨都在賣力競選。在這個敏感時刻，中國商務部公佈此調查結論，顯然改變了原先不準備介選的想法，而有用此舉影響台灣選舉之目的。

之所以有這個想法的改變，主要是藍白合破局後，國民黨候選人侯友宜的選情看起來不錯——目前藍綠候選人的民調雖然賴清德依然領先，但已縮小到誤差範圍內——如果中國大陸再助國民黨一把，侯友宜是有機會贏得選舉的。

而中國大陸眼下能夠影響台灣的，是經濟。台灣有將近五成的外貿依賴中國大陸，其中又有將近五成是傳統產業，這塊是ECFA的主體部分，也是台灣就業人口的主體。如果台灣因貿易歧視導致ECFA中斷，受影響最大的是傳統產業的從業人員。

故而，假若國民黨操作得當，台灣內部有將近一個月的時間讓這個議題發酵，引導民眾特別是中小企業主、從業人員和農民認為責任出在民進黨政府，從而把選票投給侯友宜，藍營翻盤並非不可能。

中國大陸新思路：對台單方讓利可能結束

就此而言，賴清德指責中國商務部在這個時間刻意發布貿易壁壘公告，是公然介入台灣大選，不是沒有道理。但是，中國大陸的目的也不僅僅是為國民黨助選。

因為中國大陸非常清楚，現在公佈這個調查結論，反而最可能被綠營拿來指責中國大陸打壓台灣，介入選舉，抹紅國民黨，而以過去的歷次經驗來看，只要中國話題被捲入台灣選舉，不管中國大陸是否真的做了介選動作，只要被批評介選，實際結果一定是有利民進黨而非國民黨，所以中國大陸又被揶揄為民進黨的「助選員」。

今次台灣選舉，以台灣目前的政治生態和民意，藍綠爭奪的焦點是無特定立場的中間選民，他們支持誰，誰就有可能贏得選舉。而以民進黨所掌控的媒體資源，對中國商務部這個舉措的批評，大概率會使得中間選民去支持賴清德，賴選勝的機率反而更高。

這個情況中國大陸當然瞭解，知道了仍這樣做，解釋只有一個，即中國大陸現在並不介意被綠營批評為干預台灣選舉，國民黨和民進黨誰上台，中國大陸其實不是特別在意，處理台灣問題，確如它自己所說，有自己的思路和節奏，不受台灣選舉的影響，並已經做好了賴清德上台的準備。

那麼，中國大陸為什麼對國民黨的候選人上台與否，也表現得不很在意呢？原因可能出在侯趙拋出的兩岸政見，特別是趙少康關於兩岸問題的強硬表態上。

雖然他們都認同九二共識，表示當選後要和中國大陸重開談判，走「和中」路線，但兩人尤其趙少康在和台灣大學生的對話，以及政論節目中對中國大陸表達了軍事上的強硬立場，這已經讓中國大陸民眾很不滿，無疑也會影響中國大陸當局對他們的看法，而導致中國大陸提前公佈貿易調查的結論。

對中國大陸當局來說，雖然希望侯友宜當選，但比起賴清德來，也只是勉強接受而已，如果貿易壁壘調查的結論對國民黨有助選作用，也只是附帶結果。從中國大陸民眾的反應看，普遍支持商務部這樣做，他們認為，國民黨和民進黨不過是獨台和台獨的區別，中國大陸和台灣的經貿往來，理應像對待其他國家一樣，公事公辦，不能對台灣單方讓利，還被它不領情。

商務部的這一紙公告反映了中國大陸處理對台經貿思路的轉變。「窮台」固然談不上，但單方讓利可能確實結束。接下來就看中國大陸會出台什麼懲罰措施。

國台辦對商務部的決定已表態稱，民進黨當局對中國大陸採取的貿易限制措施，違反ECFA有關條款，依據相關規定研究採取相應的措施。

根據中國《對外貿易壁壘調查規則》第33條規定，如果被調查的措施或者做法被認定構成貿易壁壘，商務部應視情況採取以下措施：一、進行雙邊磋商；二、啟動多邊爭端解決機制；三、採取其他適當的措施。

中國《對外貿易法》第40條也規定，「國家根據對外貿易調查結果，可以採取適當的對外貿易救濟措施。」但是中國大陸不會跟蔡英文政府進行諮商，因為諮商的前提是台灣承認「九二共識」，這於台灣是絕無可能接受的。

雖然台灣表示到WTO解決爭端，但中國大陸認為這是兩岸之間的問題，也不會主動到WTO啟動多邊爭端解決機制，人們看到，商務部在進行貿易壁壘的調查時，一開始就把它和ECFA掛構，指台灣違背了在ECFA的承諾，以非經濟的方式拒絕讓中國大陸產品來台，為的是阻絕這一條路。最後剩下中國大陸單方採取懲罰措施。