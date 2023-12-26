華人地區首次男同志戀愛實境秀：香港《仔仔一堂》與台灣《男生男生配》各自擦撞出何種火花？
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兩檔戀綜作為華人地區首次的男同志戀愛實境秀嘗試，具有其指標性意義，也讓人十分好奇，究竟台灣、香港這兩個對LGBT族群社會開放程度有別的地方，製播出來的男同志戀綜有什麼差別？節目的參加者又各自產生了何種火花？
文：陳品丞（自由撰稿者）
這兩年，有兩檔男同志戀愛實境節目引起不小話題，分別是2022年香港TVB製播的《仔仔一堂》，以及才剛收官迎來大結局的台灣男男戀綜《男生男生配》。
兩檔戀綜作為華人地區首次的男同志戀愛實境秀嘗試，具有其指標性意義，也讓人十分好奇，究竟台灣、香港這兩個對LGBT族群社會開放程度有別的地方，製播出來的男同志戀綜有什麼差別？節目的參加者又各自產生了何種火花？
誰來戀愛？港背景亮眼，台擁抱多元
台灣男男戀綜《男生男生配》，由同志影音平台GagaOOLala與知名YouTube娛樂頻道哈哈台攜手，2022年宣布男男戀綜海選消息時就引起不小話題。節目邀來8位成長背景、性別特質各異的男同志，在六天五夜的密切相處與約會的過程，探索「如同初戀般悸動的心動瞬間」。
香港的男男戀綜《仔仔一堂》，則是由香港知名已出櫃的主持人、節目製作人王賢誌（Vinci）一手打造。節目找來10位男同志，秉持著「絕不歧視愛情」和「勇敢去愛」的節目宗旨：「踏上不平凡的配對之旅，開啟屬於他們的真愛歷程。」由於節目題材敏感，又在香港主要電視台播出，歷經了不少波折。
戀綜最大的賣點，當然在於參與者之間的火花。《仔仔一堂》的參與者一字排開，個個大有來頭，不僅外型姣好、身材健美，學歷、事業也都相當亮眼，不僅有大學講師、科技金融公司主管、選美模特兒，亦有同志KOL、調酒師、小提琴家、游泳教練、舞台劇演員等。
相比之下，《男生男生配》的參加者顯得「平凡」不少，除了本來就是選秀節目出身的音樂人和同志KOL之外，還有劇場工作者、公務人員、攝影師、健身教練等。
雖然《男生男生配》的參與者不若港綜亮眼，卻展現出更「多元」的同志面貌。據導演所言，製作單位在海選階段就有意識地盡量挑選不同樣貌、不同背景的人。
其中最引人注意的，莫過於留著一頭長髮、打扮中性的「艾瑞瑞」；節目中他的性別認同與打扮，也成為參與者之間討論的話題。
此外，節目也找來拍攝私影像的攝影師，以及成人影像創作者。參與者的挑選，和節目的「定位」和「想傳達的訊息」有一定程度的關聯，其組成自然也影響節目的風格和發展走向。
香港仔仔追愛：同志與異性戀沒有不同
同樣是男男戀綜，台港兩檔節目最大的差別在於《仔仔一堂》有著極為明確的「出櫃」意圖。除了主理人開宗明義地表示希望觀眾「放下歧視或主觀的想法」來看看十個參賽者的故事，節目中也不斷傳達「同志的愛情沒有什麼不同」、「每個人都有追愛的權利」的訊息。
香港社會對於同志議題仍然較為保守，《仔仔一堂》作為在傳統有線電視台播出的節目，想透過「戀愛」，向香港社會傳達「同志不是什麼異類，他們也如異性戀般渴望得到幸福」的訊息。
在這樣的溝通設定下，節目找來的參與者年紀偏長，大體亦呈現出體面、優雅、成功自信的形象；當然部分原因也是有這樣條件的男同志，較有「資本」在大眾面前出櫃。
在節目一開始初相識的階段，《仔仔一堂》精心安排了一場晚宴，參與者個個正裝出席，並透過兒時照片猜謎的小遊戲，帶出每個人的家庭成長背景。
對比之下，《男生男生配》的初相識場景設定在民宿，成員穿著輕便，拖著大行李先後報到，在尷尬的氣氛中嘗試透過閒聊來破冰。到了最終選擇的階段，參與者才以正裝出席教堂儀式。
至於兩個節目都有的「神秘嘉賓共進晚餐」橋段，《男生男生配》邀來一向非常支持同志社群的歌手阿爆，《仔仔一堂》則邀請在香港同志社群具有相當份量，亦是同志母親的馬詩慧（Janet Ma）。
兩個節目都藉由晚餐，讓參與者分享自己的出櫃經驗、以及與原生家庭的關係，但《仔仔一堂》直接將晚餐定調為「出櫃飯」，嘉賓也分享自己接受女兒是同志的心路歷程，在出櫃和原生家庭的議題上更為深刻。
比較特別的是，《仔仔一堂》安排了一段「社區服務」的環節，讓仔仔們前往同志社區關懷年長同志，或是到機構擔任義工，某種程度也是在和大眾傳達，同志族群作為社會的一份子，亦願意負起應盡的社會責任。
《男生男生配》沒有類似的安排，單純地聚焦在成員之間的約會和互動關係上。不過，其中一位成員家夯在餐桌上一句「戀愛節目不能談角色？」開啟了關於性的話題，或是兩個男生在房間內擁抱、親吻的畫面，在《仔仔一堂》當中自然是完全不可能出現的內容。
以此來看，《仔仔一堂》有著非常明確的社會「出櫃」意圖，並透過「與異性戀沒有不同」的溝通策略，讓更多人願意「接納」、「包容」同志族群。因此，無論在參與者的背景、橋段的安排、成員談論的話題等面向，都看得出經過製作團隊精心的設計與安排。
台灣男孩追愛：嘗試與過往的自己和解
既然是戀綜，參與者之間喜歡、曖昧、吃醋、失落等情感變化，自然是最吸引人的賣點，也是推動節目進行最重要的方式。在《仔仔一堂》當中，節目絕大部分都鎖定在Louis、Carson、Andrew、HoHo之間的四角糾葛之上，另外一組三角關係Juzco、Ray與Kenny ，就我看來只是製作組為了增加看點，刻意透過旁白硬湊出來的。
相較之下，主打「無腳本」的《男生男生配》幾乎不干涉參與者的互動，因此呈現出了更豐富的情感面向。例如，艾瑞瑞與波波同住雙人房朝夕相處，又都面對喜歡的對象不喜歡自己的窘境，因而培養出深厚的友誼。兩人在節目中對彼此的真情告白，逼哭一票觀眾，深刻程度甚至比起主要感情線更亮眼。
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。