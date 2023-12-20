在中國眼裡的賴、侯、柯，誰當選最有可能改變台海現狀？
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台灣2024年大選最後倒數30天，隨著在野的國民黨及民眾黨「藍白合」破局，如今三黨候選人組合都已底定。中國正密切關注這場選舉，專家認為儘管中方不樂見民進黨繼續執政，但對於當前兩大在野黨候選人似乎也有所顧慮。
文：周子馨
台灣即將在2024年1月13日舉行總統及國會大選，在各界持續關注中國是否會以任何形式介入台灣大選的同時，北京究竟如何看待3組主要候選人，格外耐人尋味。專家向DW表示，民進黨若再執政4年，中方採取的行動與蔡英文政府時期差異不大，但侯友宜和柯文哲若當選，有可能讓中國改變當前對台措施。
當前台灣3個主要政黨推選出的正副總統候選人都已經確定。執政的民進黨由現任副總統賴清德配上前駐美代表蕭美琴；國民黨則由警察出身的新北市長侯友宜，搭配過去被稱為「政治金童」的前立法委員趙少康；民眾黨正、副總統候選人為前台北市長柯文哲，與曾被視為台灣新光財團接班人的現任立委吳欣盈。
「藍白合」告吹後，柯文哲在台灣幾項主要民調中都處於落後狀態，賴清德則維持領先。根據《美麗島電子報》16日公佈的民調，「賴蕭配」支持度35.2％、「侯康配」32.1％、「柯盈配」則為19.7％。
民進黨「賴蕭配」延續現狀僵局
從中國早前對外的表態中，顯而易見的是北京不希望民進黨繼續執政。賴清德早前稱他當選後，兩岸開戰的機率最低；國台辦發言人朱鳳蓮則回應「台獨」意味戰爭，並批評賴清德過去自稱是務實的「台獨工作者」就是戰爭製造者。
台灣國策研究院副院長郭育仁向DW指出，北京認為民進黨的立場就是要「倚美謀獨」，對於賴清德的基本底線「跟蔡英文路線一樣，就是所謂的維持現狀。」
他也提及，今年11月的舊金山「拜習會」上，中國國家主席習近平向美國總統拜登（Joe Biden）表示，希望美方能支持「和平統一」，因為「（台海）現狀不能無限期拖延」。儘管表面上是在向拜登喊話，但郭育仁認為，習近平的說法實際上就是藉此在對民進黨施壓。
美國盡職調查公司中國事務分析員陳偉一（Richard Chen）則告訴DW，北京雖然把民進黨的「賴蕭配」視為「雙獨（毒）組合」，但這樣的說法並非針對賴清德或蕭美琴個人，不論今天民進黨推出哪個人選出來，北京方面都很可能會發表此類聲明。 因為無論如何，北京擔心若民進黨繼續當家，也會進一步促使台北與華府建立更緊密的關係。
陳偉一也提到，北京如今「瞭解但不願意接受」的事實是，近年來，民進黨主張以台灣為中心的理念越來越受到年輕選民的歡迎；反之，認同「中國是國家一部份」的年輕人則是越來越少。
今年7月出訪美國時，賴清德曾投書外媒提出「四大支柱」，內容涉及強化國防和維持兩岸現狀，也被視為是當前蔡英文政府對中政策的延續。
國民黨「侯康配」恐成美中夾心餅
郭育仁認為，雖然北京不希望看到民進黨繼續執政，但對於侯友宜和趙少康的組合也不見得比較放心。若明年侯友宜勝選，北京的期望值一定也更高，那麼對於侯友宜來說，勢必會面臨夾在美中強權之間的「兩難」困境，來自中美的壓力也「必然」比賴清德當上總統更高。
他指出，中國除了會針對當前台灣跟美方的軍購案向侯友宜施壓外，台灣已經跟華府完成第一階段談判的「台美21世紀貿易倡議」究竟要不要持續下去，會成為侯友宜的難題。郭育仁說，美國如今將該倡議作為對中國貿易「去風險化」很重要的一環，「持續推（倡議）的話一定又得罪北京；你不推的話，你會得罪美國。」
在郭育仁看來，中國最在意的就是美國的科技封鎖，而台灣身為「晶片四方聯盟」（Chip 4）成員之一，是否要持續配合美國，推動半導體供應鏈的去風險化、強化韌性，對侯友宜來說也是考驗。
陳偉一則指出，北京似乎為了避免被指稱「介選」，至今仍避免公開支持「侯康配」組合。雖然國民黨多次重申要維持兩岸關係，但侯友宜越來越關注台灣的安全和對中國侵略的威懾，最終可能會給北京帶來懷疑和不確定性。
早前，國民黨曾將明年大選形容為「和平與戰爭的選擇」，除了重申「九二共識」外，侯友宜曾公開主張「反對台獨，不會引戰，賴清德支持台獨會引戰」，而他「一定會避戰、備戰」。
值得注意的是，侯友宜在今年9月訪美時，公開嚇阻（Deterrence）、對話（Dialogue）、降低風險（De-escalation）的「3D戰略」，其中嚇阻代表的是提升台灣國防自衛能力。今年12月他還承諾，若當選，將制定「中華民國國家安全戰略」，作為3D戰略的延伸。
民眾黨「柯盈配」，學者：機會主義者
郭育仁說，柯文哲是3組候選人中相對典型的「機會主義者」，並指出他目前在外交，包含兩岸政策上並未提出非常具體的論述。
他表示：「這個對華府、對北京來講，如果台灣出現這樣子的領導人的話，那情況會是最糟糕的，因為台灣的執政者如果是機會主義者的話，美中並沒有辦法確認台灣的政策走向，所以他們自然而然會把情境設在最差狀況，這個對台灣是最糟糕的事情，就是你執政者沒有一個政策主軸在走。」
他認為，對美中雙方而言，柯文哲當選會讓兩國必須拉長對台灣的政策摸索期，且還需要「試探」柯文哲的政治軸線到底是什麼，「不管貿易、不管軍事，不管科技上面的政策，這段摸索期對台美或兩岸關係來講，都是非常不確定的變因。」
柯文哲曾表示外交政策會依循蔡英文路線，但對中國的基本戰略是「台灣自主，兩岸和平」，對中國要嚇阻與溝通兼顧，具備足夠國防能力，並且避免擦槍走火，「千萬不要認為台灣一定不會發生戰爭」。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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