在中國眼裡的賴、侯、柯，誰當選最有可能改變台海現狀？

文：周子馨

台灣即將在2024年1月13日舉行總統及國會大選，在各界持續關注中國是否會以任何形式介入台灣大選的同時，北京究竟如何看待3組主要候選人，格外耐人尋味。專家向DW表示，民進黨若再執政4年，中方採取的行動與蔡英文政府時期差異不大，但侯友宜和柯文哲若當選，有可能讓中國改變當前對台措施。

當前台灣3個主要政黨推選出的正副總統候選人都已經確定。執政的民進黨由現任副總統賴清德配上前駐美代表蕭美琴；國民黨則由警察出身的新北市長侯友宜，搭配過去被稱為「政治金童」的前立法委員趙少康；民眾黨正、副總統候選人為前台北市長柯文哲，與曾被視為台灣新光財團接班人的現任立委吳欣盈。

「藍白合」告吹後，柯文哲在台灣幾項主要民調中都處於落後狀態，賴清德則維持領先。根據《美麗島電子報》16日公佈的民調，「賴蕭配」支持度35.2％、「侯康配」32.1％、「柯盈配」則為19.7％。

民進黨「賴蕭配」延續現狀僵局

從中國早前對外的表態中，顯而易見的是北京不希望民進黨繼續執政。賴清德早前稱他當選後，兩岸開戰的機率最低；國台辦發言人朱鳳蓮則回應「台獨」意味戰爭，並批評賴清德過去自稱是務實的「台獨工作者」就是戰爭製造者。

台灣國策研究院副院長郭育仁向DW指出，北京認為民進黨的立場就是要「倚美謀獨」，對於賴清德的基本底線「跟蔡英文路線一樣，就是所謂的維持現狀。」

他也提及，今年11月的舊金山「拜習會」上，中國國家主席習近平向美國總統拜登（Joe Biden）表示，希望美方能支持「和平統一」，因為「（台海）現狀不能無限期拖延」。儘管表面上是在向拜登喊話，但郭育仁認為，習近平的說法實際上就是藉此在對民進黨施壓。

美國盡職調查公司中國事務分析員陳偉一（Richard Chen）則告訴DW，北京雖然把民進黨的「賴蕭配」視為「雙獨（毒）組合」，但這樣的說法並非針對賴清德或蕭美琴個人，不論今天民進黨推出哪個人選出來，北京方面都很可能會發表此類聲明。 因為無論如何，北京擔心若民進黨繼續當家，也會進一步促使台北與華府建立更緊密的關係。

陳偉一也提到，北京如今「瞭解但不願意接受」的事實是，近年來，民進黨主張以台灣為中心的理念越來越受到年輕選民的歡迎；反之，認同「中國是國家一部份」的年輕人則是越來越少。

今年7月出訪美國時，賴清德曾投書外媒提出「四大支柱」，內容涉及強化國防和維持兩岸現狀，也被視為是當前蔡英文政府對中政策的延續。

國民黨「侯康配」恐成美中夾心餅

郭育仁認為，雖然北京不希望看到民進黨繼續執政，但對於侯友宜和趙少康的組合也不見得比較放心。若明年侯友宜勝選，北京的期望值一定也更高，那麼對於侯友宜來說，勢必會面臨夾在美中強權之間的「兩難」困境，來自中美的壓力也「必然」比賴清德當上總統更高。

他指出，中國除了會針對當前台灣跟美方的軍購案向侯友宜施壓外，台灣已經跟華府完成第一階段談判的「台美21世紀貿易倡議」究竟要不要持續下去，會成為侯友宜的難題。郭育仁說，美國如今將該倡議作為對中國貿易「去風險化」很重要的一環，「持續推（倡議）的話一定又得罪北京；你不推的話，你會得罪美國。」

在郭育仁看來，中國最在意的就是美國的科技封鎖，而台灣身為「晶片四方聯盟」（Chip 4）成員之一，是否要持續配合美國，推動半導體供應鏈的去風險化、強化韌性，對侯友宜來說也是考驗。

陳偉一則指出，北京似乎為了避免被指稱「介選」，至今仍避免公開支持「侯康配」組合。雖然國民黨多次重申要維持兩岸關係，但侯友宜越來越關注台灣的安全和對中國侵略的威懾，最終可能會給北京帶來懷疑和不確定性。

早前，國民黨曾將明年大選形容為「和平與戰爭的選擇」，除了重申「九二共識」外，侯友宜曾公開主張「反對台獨，不會引戰，賴清德支持台獨會引戰」，而他「一定會避戰、備戰」。

值得注意的是，侯友宜在今年9月訪美時，公開嚇阻（Deterrence）、對話（Dialogue）、降低風險（De-escalation）的「3D戰略」，其中嚇阻代表的是提升台灣國防自衛能力。今年12月他還承諾，若當選，將制定「中華民國國家安全戰略」，作為3D戰略的延伸。

民眾黨「柯盈配」，學者：機會主義者

郭育仁說，柯文哲是3組候選人中相對典型的「機會主義者」，並指出他目前在外交，包含兩岸政策上並未提出非常具體的論述。

他表示：「這個對華府、對北京來講，如果台灣出現這樣子的領導人的話，那情況會是最糟糕的，因為台灣的執政者如果是機會主義者的話，美中並沒有辦法確認台灣的政策走向，所以他們自然而然會把情境設在最差狀況，這個對台灣是最糟糕的事情，就是你執政者沒有一個政策主軸在走。」

他認為，對美中雙方而言，柯文哲當選會讓兩國必須拉長對台灣的政策摸索期，且還需要「試探」柯文哲的政治軸線到底是什麼，「不管貿易、不管軍事，不管科技上面的政策，這段摸索期對台美或兩岸關係來講，都是非常不確定的變因。」

柯文哲曾表示外交政策會依循蔡英文路線，但對中國的基本戰略是「台灣自主，兩岸和平」，對中國要嚇阻與溝通兼顧，具備足夠國防能力，並且避免擦槍走火，「千萬不要認為台灣一定不會發生戰爭」。