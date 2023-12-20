台南安平雅樂軒酒店 食安衛生環境榮獲雙項肯定

萬豪內部評比台灣No.1 並榮獲南市府衛生局餐飲衛生優級業者

台北2023年12月18日 /美通社/ -- 2023年萬豪國際集團旗下酒店內部衛生評比，台南安平雅樂軒酒店獲得「內部評比台灣第一名」的榮譽，並於今年10月再度嶄獲台南市餐飲衛生分級評核「GHP優良級業者」。酒店持續透過內部稽查與抽驗等方式，從微生物檢測、食物殘留、加工製品及過敏原標示等環節，為民眾食安把關。

去年初開幕的台南安平雅樂軒酒店，是萬豪國際集團在台南第一個據點，從安平港為靈感發想，以帆船、海洋、紅磚、油燈為設計元素並搭配繽紛亮色系，致力營造活力輕鬆度假氛圍；但於食品安全衛生上一點也不馬虎，嚴格遵守萬豪國際集團訂立的內部衛生規範外，更與全球水處理、衛生及預防感染的百年領導品牌「藝康集團」 (ECOLAB) 攜手合作，食品安全全面導入藝康清潔衛生解決方案，其中包含定期檢測餐具器皿表面是否有微生物及食物殘留，確保餐具完全清洗乾淨。

酒店更與藝康集團搭配每日定時紀錄食品安全數據，飯店人員使用手機App即可填寫食品安全管制紀錄表，並同時收集館內後場各項資料，如冰箱冷凍庫溫度記錄、每日試菜狀況等，使酒店管理層第一手掌握酒店營運狀況，以利為顧客打造高水準的住宿與用餐環境。

台南安平雅樂軒酒店總經理趙博恩表示：「酒店為顧客保障食品安全、維護清潔環境、提供高品質的餐飲住宿體驗不遺餘力，消費者對於餐廳的食安環境有信心，用餐消費才能真的安心，希望為每位旅客帶來獨特的雅樂軒住宿體驗，讓旅客享受台南在地文化的同時，能吃得安心、住得也放心。」藝康集團將持續與台南安平雅樂軒酒店雙強聯手，用專業角度一同發展更高的食品安全及衛生標準，保障民眾食安健康。

本文章內容由「美通社」提供。