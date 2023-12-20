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2023/12/20,
音樂

林俊傑演唱會跳舞影片遭網友惡搞，JJ翻臉是玻璃心還是捍衛專業？

林俊傑演唱會跳舞影片遭網友惡搞，JJ翻臉是玻璃心還是捍衛專業？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在社群網路文化盛行的今天，明星對網路惡搞的反應不僅反映了他們的個性和定位，也影響著他們在公眾心目中的形象，需注意的是，玩梗也要有限度，一旦越界也可能引火上身。

文：柯菁菁（馬來西亞拉曼大學大眾傳播系學生）

估計林俊傑也沒想到，自己用心去韓國花了400萬韓元（約9萬5000元台幣）為演唱會曲目〈不死之身〉學舞，結果舞蹈片段卻被酸民配上各種卡點音樂，搖身一變成惡搞影片，影片因此爆紅了，但林俊傑也惱怒了。

其實林俊傑跳舞片段被惡搞，對於娛樂慣了明星的觀眾來說，不過是些可以一笑而過的影片。不料林俊傑卻在IG限時動態回應，請發這種惡搞影片的人，下次不要來他的演唱會，此舉激起了一些網友不悅。

「林俊傑真的好Low這麼玻璃心」、「我不覺得網友是在嘲笑他的舞蹈，只是單純好笑而已，林俊傑這次度量不行啊」等言論在網路討論層出不窮，可見於藝人而言，在娛樂性強的惡搞影片上維權並不是一個最優解，且還會引來網友們更強烈的抵制。

所以對於惡搞內容，不少明星不僅不生氣還會親自下場玩哏，例如張學友有張表情包被惡搞成「熊貓頭」在網路上廣為傳播，過後張學友公開說歡迎大家使用自己的表情包，並在演唱會上自己模仿，這種化解方式不但顯得藝人親和幽默，還因「玩得起」的形象提升人氣。

不是玩不起，涉及個人品牌影響必須較真

那麼究竟是林俊傑玩不起，還是另有考量？此前林俊傑也有過不少話題哏，比如被調侃長得像中國小品演員郭冬臨，對此林俊傑也只是一笑而過，這其中的差異可能是明星對個人品牌影響的深思熟慮。

林俊傑作為華語流行樂壇天王，給人感覺一直是專業能力強、對待自己的作品精益求精，此次對惡搞的態度如此強硬，大程度是為了維護自己舞臺的專業性。

著名樂評人郭志凱在接受《北京青年報》記者採訪時表示，他認為林俊傑演唱會的舞蹈動作都是配合歌曲進行精心編排的，但經過網友的惡搞後，不僅讓人感到惡俗，也拉低了藝人的本身形象。

但倘若林俊傑默許了這次行為，相當於默許後面他的每個舞臺都可以被這麼惡搞，那以後每個舞臺的效果都會大打折扣。

對無傷大雅的惡搞內容，明星大多採取包容態度，但若侵害到個人利益，就可能採取法律行動。

曾帶過多位藝人的經紀人王娟接受《北京青年報》記者採訪時就說，對於話題度高的哏、對藝人的調侃甚至惡搞，若沒有對藝人或公司造成實際的損害，他們通常不會採取行動，甚至有時會積極配合並升級這些現象。

但要是變成了惡意攻擊或藝人覺得自己受到了傷害就會開始維權。

面對這次的惡搞事件，林俊傑僅透過發文回應，但在2021年，林俊傑曾經向中國bilibili動畫帳號「瓜瓜Mars」提起法律訴訟。

當時，該上傳者利用AI技術，將林俊傑的臉換到別人身上製作多支影片，以靠出林俊傑的醜博取點擊量，事發過後，相關的影片則被全部刪除。

在社群網路文化盛行的今天，明星對網路惡搞的反應不僅反映了他們的個性和定位，也影響著他們在公眾心目中的形象，需注意的是，玩哏也要有限度，一旦越界也可能引火上身。

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：


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