《靜物研究III：領域展開–陳以軒個展》：大而化之的故作幽默，似乎只是「有限的自由」
我們想讓你知道的是
作為台北國際藝術村的最後一檔展覽，陳以軒做出的嘗試似乎也宣告了「白盒子」（及其背後所帶有的自由價值及可能性）已經失去其所帶有的「以展示作品為重」、「自由創作」等當代藝術所標榜的價值，取而代之則是背後無法解決的老舊結構性問題，但同時也是這些結構真正構成了「展覽場域」此一範圍劃定，在這個注意力渙散的時代榨出觀眾僅剩的觀看慾望。
文：張祖維
開放空間中的領域權力規則，淺移默化並深刻的影響著所有人的行為模式；每個人擁有身體的自主權，卻自動遵循空間所給予的敘事與規範，其中「範圍物」可說是最典型的空間規範器。所謂「範圍物」其實是藝術家自己下的定義，意指在開放空間中的各種劃定範圍用的器具或看板告示，如紅龍、交通錐、黃色施工警示帶、禁止進入告示牌、佔位子的盆栽等。這些「範圍物」具有強烈的領域劃分效用，並神奇的具有公權力的代言人特質；就像《咒術迴戰》當中的咒物般擁有言靈法力——直白、輕巧、且毫不費力決定所有人的身心移動路徑。——節錄自展覽簡介
從展覽入口倒放的告示牌，就能得知陳以軒對白盒子空間在當代語彙中的暗示十分熟捻。
若從展覽佈置的角度來看，僅僅使用燈管作為範圍照明，照片輸出的許多細節皆被忽略，並非是一檔注重展示的展覽。由此可知，陳以軒在此次展覽中非他所展現的任何一幅範圍物影像，甚至能說這些照片能隨意置換成任何符合所謂「範圍物」的照片，比起作品更類似於證據，作為輔助之用，與展覽甚至作者的關係僅僅存在證明創作真實性的脈絡補述中。
這是檔無關乎實際作品的概念展覽，攝影在這檔展中被使用的原因，似乎只是為了避免展覽過度觀念化而使用的引導，提供給觀眾一個「觀看的理由」。重點並非展示出任何結果，而是作為一種研究，一場讓觀眾也參與作者觀察思考的研究。
回到展覽入口的告示牌，「展場內的『範圍物』皆可觸摸或者移動，攝影作品除外」，觀眾在得知空間中的範圍物皆是被解放的，便如同陳以軒於街頭捕捉三角錐、警戒線般，思考空間中是否還有更多可移動範圍物，在展場內進行與陳以軒於展場外相似的動作—即「範圍物的界定」。
所以其實展覽的大門是可以被拆下來的，燈也可以。
然而，在「範圍物的界定」背後，另一層意味被顯現出來。範圍物之所以被稱為範圍物，因為他能定義出「範圍」，也就是在開放空間中不可見的空間界線。
「何謂範圍物」？這個靜物研究題目，在此正式拓展成「領域展開」，意即「還有什麼空間是能被範圍的」？觀眾在認識範圍物，並試圖找出更多區隔空間的可能性時，則被納入牆壁上的影像，成為陳以軒研究的對象。
至此展覽已經的閉環已成立，觀眾成為《靜物研究》計畫的共同研究者，卻也同時變成研究對象。
這是陳以軒的詭計，他明白單純處理以及標定空間中他所謂「範圍物」的方式是無效的，所以將觀眾的觀看與參與同時納入。如同展覽名稱取自動漫《咒術迴戰》的「領域展開」一詞。
「領域展開」是由施術者的「生得術式」（與生俱來的能力）加上「結界術」而成的，也對應了從「範圍物」一詞展開的空間思考，「結界術」對應範圍物放置的型態（即空間的劃定）、「施術者（及其生得領域）」對應放置範圍物之人及其對空間劃定的理由，而將兩者結合的「領域展開」則作為其結果，也就是對空間的「範圍」背後的必中效果—空間關係的重劃。
但在跳脫這些外部思考，當展覽被放置在台北國際藝術村之內後，真正「領域展開」整檔展覽的範圍物只有一個，那就是展場本身。展場賦予觀眾觀看與感受之慾望，進而使觀眾也被納入「白盒子」，這也是我在文章開頭就指認陳以軒非常熟捻此種「以白盒子為基礎」的當代藝術遊戲的原因。
如同《咒術迴戰》中面對對手領域展開時，自身也必須將領域展開來「中和」對方術式的必中效果。陳以軒作為展開《靜物研究III：領域展開–陳以軒個展》此領域的施術者，我的疑問是，陳以軒在此檔展覽中面對的是什麼？以及其所製造、使觀眾陷入的「閉環」結構，是否是獨自成立？亦或是如同伏黑惠首次展開領域時，依循著既有建築物結構所展開的「不完全領域」？
以「張開領域以對抗其他領域」的邏輯來說，陳以軒並不會平白無故進行領域展開，那他展開領域時所面對、甚至是欲中和的對象就十分重要。從展覽論述中得知，此對象即「白盒子」式的展場空間。
但陳以軒以「研究」之名去拓寬白盒子中的可能性嘗試，我個人認為略微失敗，原因是此嘗試看似跳脫了外在範圍物的範圍，以一種自由的角度進行實驗，但這個實驗之所以成立、被觀看卻是因另一層的「範圍物」才得以成立。
如此自由的行為，反而再次觸摸白盒子空間的底線，展場中之人更加賣力的表演、移動、觀看、挑戰，似乎都只是更牢固這無法被打破的「白盒子」。
在此等「空間本身即作為範圍物」的狀態之中，所有看似完整的「領域展開」不過只是依循其規則的「不完全領域」。
作為台北國際藝術村的最後一檔展覽，陳以軒做出的嘗試似乎也宣告了「白盒子」（及其背後所帶有的自由價值及可能性）已經失去其所帶有的「以展示作品為重」、「自由創作」等當代藝術所標榜的價值，取而代之則是背後無法解決的老舊結構性問題，但同時也是這些結構真正構成了「展覽場域」此一範圍劃定，在這個注意力渙散的時代榨出觀眾僅剩的觀看慾望。
在此「新（白盒子中產出的作品）」與「舊（白盒子本身具有的結構）」的複雜依存關係中，陳以軒作為「研究員」的位置值得被關注，即他亦作為某種他自身的研究對象、第一個在此「靜物研究」場域中放置範圍物之人，陳以軒是如何觀看自身同時作為研究者與被研究者的關係、是否具有反身性？
對我來說，陳以軒在《靜物研究III：領域展開–陳以軒個展》中，始終在「製造研究」。以此賦予展覽一種進行中、不斷研究的假象之時，隱藏這個研究場域的狀態始終是被預測的事實，此預測包括內部發生看似開放、不可預測的種種事件，是一種假借開放知名的封閉。
導致陳以軒無法真正進行研究的，正是其所依存的藝術場域本身。這一點從本展所採取的姿態——如同展名所宣示——《靜物研究III：領域展開–陳以軒個展》便可知悉，面對所謂「範圍物」對身體／意識造成的制約現象，選擇使用「領域展開」此出自動漫語境的詞彙，似乎有種大而化之的詼諧意味。
Tags：
你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
我們想讓你知道的是
中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。