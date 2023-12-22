《靜物研究III：領域展開–陳以軒個展》：大而化之的故作幽默，似乎只是「有限的自由」

文：張祖維

開放空間中的領域權力規則，淺移默化並深刻的影響著所有人的行為模式；每個人擁有身體的自主權，卻自動遵循空間所給予的敘事與規範，其中「範圍物」可說是最典型的空間規範器。所謂「範圍物」其實是藝術家自己下的定義，意指在開放空間中的各種劃定範圍用的器具或看板告示，如紅龍、交通錐、黃色施工警示帶、禁止進入告示牌、佔位子的盆栽等。這些「範圍物」具有強烈的領域劃分效用，並神奇的具有公權力的代言人特質；就像《咒術迴戰》當中的咒物般擁有言靈法力——直白、輕巧、且毫不費力決定所有人的身心移動路徑。——節錄自展覽簡介

從展覽入口倒放的告示牌，就能得知陳以軒對白盒子空間在當代語彙中的暗示十分熟捻。

Photo Credit: 作者提供

若從展覽佈置的角度來看，僅僅使用燈管作為範圍照明，照片輸出的許多細節皆被忽略，並非是一檔注重展示的展覽。由此可知，陳以軒在此次展覽中非他所展現的任何一幅範圍物影像，甚至能說這些照片能隨意置換成任何符合所謂「範圍物」的照片，比起作品更類似於證據，作為輔助之用，與展覽甚至作者的關係僅僅存在證明創作真實性的脈絡補述中。

這是檔無關乎實際作品的概念展覽，攝影在這檔展中被使用的原因，似乎只是為了避免展覽過度觀念化而使用的引導，提供給觀眾一個「觀看的理由」。重點並非展示出任何結果，而是作為一種研究，一場讓觀眾也參與作者觀察思考的研究。

回到展覽入口的告示牌，「展場內的『範圍物』皆可觸摸或者移動，攝影作品除外」，觀眾在得知空間中的範圍物皆是被解放的，便如同陳以軒於街頭捕捉三角錐、警戒線般，思考空間中是否還有更多可移動範圍物，在展場內進行與陳以軒於展場外相似的動作—即「範圍物的界定」。

所以其實展覽的大門是可以被拆下來的，燈也可以。

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然而，在「範圍物的界定」背後，另一層意味被顯現出來。範圍物之所以被稱為範圍物，因為他能定義出「範圍」，也就是在開放空間中不可見的空間界線。

「何謂範圍物」？這個靜物研究題目，在此正式拓展成「領域展開」，意即「還有什麼空間是能被範圍的」？觀眾在認識範圍物，並試圖找出更多區隔空間的可能性時，則被納入牆壁上的影像，成為陳以軒研究的對象。

至此展覽已經的閉環已成立，觀眾成為《靜物研究》計畫的共同研究者，卻也同時變成研究對象。

這是陳以軒的詭計，他明白單純處理以及標定空間中他所謂「範圍物」的方式是無效的，所以將觀眾的觀看與參與同時納入。如同展覽名稱取自動漫《咒術迴戰》的「領域展開」一詞。

「領域展開」是由施術者的「生得術式」（與生俱來的能力）加上「結界術」而成的，也對應了從「範圍物」一詞展開的空間思考，「結界術」對應範圍物放置的型態（即空間的劃定）、「施術者（及其生得領域）」對應放置範圍物之人及其對空間劃定的理由，而將兩者結合的「領域展開」則作為其結果，也就是對空間的「範圍」背後的必中效果—空間關係的重劃。

但在跳脫這些外部思考，當展覽被放置在台北國際藝術村之內後，真正「領域展開」整檔展覽的範圍物只有一個，那就是展場本身。展場賦予觀眾觀看與感受之慾望，進而使觀眾也被納入「白盒子」，這也是我在文章開頭就指認陳以軒非常熟捻此種「以白盒子為基礎」的當代藝術遊戲的原因。

如同《咒術迴戰》中面對對手領域展開時，自身也必須將領域展開來「中和」對方術式的必中效果。陳以軒作為展開《靜物研究III：領域展開–陳以軒個展》此領域的施術者，我的疑問是，陳以軒在此檔展覽中面對的是什麼？以及其所製造、使觀眾陷入的「閉環」結構，是否是獨自成立？亦或是如同伏黑惠首次展開領域時，依循著既有建築物結構所展開的「不完全領域」？

Photo Credit: 作者提供

以「張開領域以對抗其他領域」的邏輯來說，陳以軒並不會平白無故進行領域展開，那他展開領域時所面對、甚至是欲中和的對象就十分重要。從展覽論述中得知，此對象即「白盒子」式的展場空間。

但陳以軒以「研究」之名去拓寬白盒子中的可能性嘗試，我個人認為略微失敗，原因是此嘗試看似跳脫了外在範圍物的範圍，以一種自由的角度進行實驗，但這個實驗之所以成立、被觀看卻是因另一層的「範圍物」才得以成立。

如此自由的行為，反而再次觸摸白盒子空間的底線，展場中之人更加賣力的表演、移動、觀看、挑戰，似乎都只是更牢固這無法被打破的「白盒子」。

在此等「空間本身即作為範圍物」的狀態之中，所有看似完整的「領域展開」不過只是依循其規則的「不完全領域」。

作為台北國際藝術村的最後一檔展覽，陳以軒做出的嘗試似乎也宣告了「白盒子」（及其背後所帶有的自由價值及可能性）已經失去其所帶有的「以展示作品為重」、「自由創作」等當代藝術所標榜的價值，取而代之則是背後無法解決的老舊結構性問題，但同時也是這些結構真正構成了「展覽場域」此一範圍劃定，在這個注意力渙散的時代榨出觀眾僅剩的觀看慾望。

在此「新（白盒子中產出的作品）」與「舊（白盒子本身具有的結構）」的複雜依存關係中，陳以軒作為「研究員」的位置值得被關注，即他亦作為某種他自身的研究對象、第一個在此「靜物研究」場域中放置範圍物之人，陳以軒是如何觀看自身同時作為研究者與被研究者的關係、是否具有反身性？

對我來說，陳以軒在《靜物研究III：領域展開–陳以軒個展》中，始終在「製造研究」。以此賦予展覽一種進行中、不斷研究的假象之時，隱藏這個研究場域的狀態始終是被預測的事實，此預測包括內部發生看似開放、不可預測的種種事件，是一種假借開放知名的封閉。

導致陳以軒無法真正進行研究的，正是其所依存的藝術場域本身。這一點從本展所採取的姿態——如同展名所宣示——《靜物研究III：領域展開–陳以軒個展》便可知悉，面對所謂「範圍物」對身體／意識造成的制約現象，選擇使用「領域展開」此出自動漫語境的詞彙，似乎有種大而化之的詼諧意味。