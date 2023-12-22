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TNL+ 2023/12/22,
中國

把中國經濟比作一個人：他的身體各項指標都還行，但腦子壞了

把中國經濟比作一個人：他的身體各項指標都還行，但腦子壞了
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

按照以上的資料看，中國政府負債不算太高，銀行資本金也充足，所以說中國政府在拯救經濟上還是有政策空間的。但是，為什麼習近平政府遲遲不願意出手拯救經濟呢？這實際上是由於一黨專政和高度集權的制度造成的。

2023年是中國結束極端防疫政策後的第一年，然而中國經濟並沒有像一些機構在年初所預測的那樣，實現後疫情時代的強勁復甦，而是進入衰退。全世界主要經濟體都在通貨膨脹，只有中國是通縮。所以它不是週期性的。

如果我們看中國經濟的基本指標，最拖累中國經濟的是房地產。房地產直接占中國總產值的11％，間接占25％，也就是四分之一的國民經濟被它拖累。

那麼，中國宏觀經濟整體的資料是怎麼樣的呢？首先我們看債務。中國的負債不像坊間所說，並沒有那麼壞。中央政府的負債是總產值的21％。地方政府的負債大約是總產值的50％到80％之間（這已經包括了隱形債務）。

當然，這都是根據公開資料估算的，我們都知道中國公開的資料不可靠。如果我們用一個較高的估計的話可以說這兩項加起來占了中國的總產值的110％。但這還是比較低的，美國聯邦政府的負債是總產值的140％，日本的是260％。

中國的銀行也是相對健康的，它們對房屋的貸款占房屋價值的40％。也就是說，只有房價掉60％以上，房屋貸款市場才資不抵債。而且個人對房屋貸款的責任是無限的，也就是說責任在個人不在銀行。這和美國不一樣。換句話說，經濟危機來了，在美國首當其衝的是銀行，在中國首當其衝的是個人。

這就是中共制度裡國家的優越性和個人的可憐性。

中國的企業，包括國企和私企負債率也沒有那麼高，當然除了房地產企業以外。中國企業的市值大約是中國總產值的140％左右，抵消中國政府的110％的負債還有正的淨資產。

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