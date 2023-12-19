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2023/12/19,
生活

蘋菓西打產線經抽驗過關、獲准復工， 桃園衛生局：將每月不定期稽查

蘋菓西打產線經抽驗過關、獲准復工， 桃園衛生局：將每月不定期稽查
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

大西洋飲料先前遭民眾爆料，生產飲料時水質不符規定，而且出現不明沉澱物，桃園市衛生局今年4月及5月陸續稽查後發現缺失，命令大飲停工3條產線。桃園市衛生局表示，由於抽驗結果符合管制標準，已同意大飲公司啟動2號及3號產線生產蘋菓西打，後續將每月不定期稽查，確保食品安全。

桃園衛生局同意蘋菓西打上架銷售

（中央社）老牌食品廠大西洋飲料旗下知名飲料蘋菓西打，因出現不明沉澱物，5月遭桃園市衛生局要求停工後，昨（18）日宣布產線經衛生局抽驗後符合標準，同意第2、3號線生產的蘋菓西打產品上架銷售。

大飲昨天透過重大訊息公告，大飲平鎮廠第2、3號產線自今（2023）年11月16日正式生產，經桃園市衛生局抽驗成品後，符合飲料類衛生標準及大飲制定的管制標準，因此同意公司生產產品上架銷售。

大飲說明，這次上架的產品，為今年10月27日試生產、及11月16日正式生產後的產品。

大飲先前遭民眾爆料，位於桃園市的平鎮廠，生產飲料時水質不符規定，而且出現不明沉澱物，桃園市政府衛生局今年4月及5月陸續稽查後發現缺失，命令大飲停工3條產線，等同全廠停工。

桃園衛生局：後續將每月不定期稽查

（中央社）大西洋飲料旗下知名飲料蘋菓西打，5月因出現不明沉澱物被要求停工。桃園市衛生局今（19）日說，已同意大西洋飲料自11月16日起2號及3號產線生產蘋菓西打產品，後續將每月不定期稽查。

桃園市政府衛生局下午發布新聞稿表示，5月18日接到新北市政府衛生局通知，大飲的蘋菓西打鋁罐330毫升及寶特瓶600毫升產品檢出沉澱物。

衛生局指出，當時稽查發現平鎮廠2號及3號產線部分設備裸露、管線斑駁及天花板霉斑等缺失，依據食品安全衛生管理法命暫停作業。

衛生局說，大飲後續向桃園衛生局提具產線改善報告書，經衛生局召開專家學者審議，會同食藥署、新北市衛生局及專家學者至廠內查核並抽驗，檢驗結果符合飲料類衛生標準及該公司廠內制訂的管制標準。

衛生局表示，已同意大飲平鎮廠自11月16日起2號及3號產線生產蘋菓西打鋁罐330毫升、寶特瓶600毫升產品；後續為確保蘋菓西打於市面流通安全，將每月不定期稽查廠內環境衛生及抽驗市售產品。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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