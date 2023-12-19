蘋菓西打產線經抽驗過關、獲准復工， 桃園衛生局：將每月不定期稽查
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大西洋飲料先前遭民眾爆料，生產飲料時水質不符規定，而且出現不明沉澱物，桃園市衛生局今年4月及5月陸續稽查後發現缺失，命令大飲停工3條產線。桃園市衛生局表示，由於抽驗結果符合管制標準，已同意大飲公司啟動2號及3號產線生產蘋菓西打，後續將每月不定期稽查，確保食品安全。
桃園衛生局同意蘋菓西打上架銷售
（中央社）老牌食品廠大西洋飲料旗下知名飲料蘋菓西打，因出現不明沉澱物，5月遭桃園市衛生局要求停工後，昨（18）日宣布產線經衛生局抽驗後符合標準，同意第2、3號線生產的蘋菓西打產品上架銷售。
大飲昨天透過重大訊息公告，大飲平鎮廠第2、3號產線自今（2023）年11月16日正式生產，經桃園市衛生局抽驗成品後，符合飲料類衛生標準及大飲制定的管制標準，因此同意公司生產產品上架銷售。
大飲說明，這次上架的產品，為今年10月27日試生產、及11月16日正式生產後的產品。
大飲先前遭民眾爆料，位於桃園市的平鎮廠，生產飲料時水質不符規定，而且出現不明沉澱物，桃園市政府衛生局今年4月及5月陸續稽查後發現缺失，命令大飲停工3條產線，等同全廠停工。
桃園衛生局：後續將每月不定期稽查
（中央社）大西洋飲料旗下知名飲料蘋菓西打，5月因出現不明沉澱物被要求停工。桃園市衛生局今（19）日說，已同意大西洋飲料自11月16日起2號及3號產線生產蘋菓西打產品，後續將每月不定期稽查。
桃園市政府衛生局下午發布新聞稿表示，5月18日接到新北市政府衛生局通知，大飲的蘋菓西打鋁罐330毫升及寶特瓶600毫升產品檢出沉澱物。
衛生局指出，當時稽查發現平鎮廠2號及3號產線部分設備裸露、管線斑駁及天花板霉斑等缺失，依據食品安全衛生管理法命暫停作業。
衛生局說，大飲後續向桃園衛生局提具產線改善報告書，經衛生局召開專家學者審議，會同食藥署、新北市衛生局及專家學者至廠內查核並抽驗，檢驗結果符合飲料類衛生標準及該公司廠內制訂的管制標準。
衛生局表示，已同意大飲平鎮廠自11月16日起2號及3號產線生產蘋菓西打鋁罐330毫升、寶特瓶600毫升產品；後續為確保蘋菓西打於市面流通安全，將每月不定期稽查廠內環境衛生及抽驗市售產品。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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