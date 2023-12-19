南海議題上採取堅定立場，馬來西亞首相安華：絕不允許中國單方面行動
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馬來西亞首相安華受訪時說，馬來西亞有強烈的獨立外交政策，會根據大馬的國家利益處理與中國的關係。在南海議題方面，安華強調，馬來西亞將採取堅定立場與中國對南海領土爭議進行談判，不會同意北京所採取的任何單方行動。
（中央社）馬來西亞首相安華指出，大馬如今雖有意向中國取經，仍以國家利益為前提處理馬中關係，特別將採取堅定立場與中國對南海領土爭議進行談判，不會同意北京所採取的任何單方行動。
新海峽時報（New Straits Times）等媒體今天報導，安華（Anwar Ibrahim）從15日起赴日進行5天工作訪問，並出席日本與東南亞國家協會（ASEAN）特別峰會，接受日媒朝日新聞訪問。
安華接受媒體訪問提及大馬第4任首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）於1982年推動的「向東學習」政策（Look East Policy），盼進一步學習日本與韓國經濟現代化策略。
大馬媒體引述安華的說法報導，如今當提及「向東」時是包括中國在內的東方地區，特別隨著數位技術、網路安全等發展改變著全球，馬來西亞需要再拓展已落實數十年的政策，並保留其精華。
另外，安華受訪說，馬來西亞有強烈的獨立外交政策，會根據大馬的國家利益處理與中國的關係。
在南海議題方面，安華強調，馬來西亞將採取堅定立場與中國對南海領土爭議進行談判，不會同意北京所採取的任何單方行動。
日本首相岸田文雄曾於16日與安華會談，日本將透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA）提供馬來西亞軍方相當約4億日圓（約合新台幣8789萬元）的救難艇與無人機。
大馬媒體報導，馬來西亞與日本的雙邊關係已提升到「全面戰略夥伴關係」。
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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
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AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
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