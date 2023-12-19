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2023/12/19,
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南海議題上採取堅定立場，馬來西亞首相安華：絕不允許中國單方面行動

南海議題上採取堅定立場，馬來西亞首相安華：絕不允許中國單方面行動
馬來西亞首相安華。Photo Credit: 中央社

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馬來西亞首相安華受訪時說，馬來西亞有強烈的獨立外交政策，會根據大馬的國家利益處理與中國的關係。在南海議題方面，安華強調，馬來西亞將採取堅定立場與中國對南海領土爭議進行談判，不會同意北京所採取的任何單方行動。

（中央社）馬來西亞首相安華指出，大馬如今雖有意向中國取經，仍以國家利益為前提處理馬中關係，特別將採取堅定立場與中國對南海領土爭議進行談判，不會同意北京所採取的任何單方行動。

新海峽時報（New Straits Times）等媒體今天報導，安華（Anwar Ibrahim）從15日起赴日進行5天工作訪問，並出席日本與東南亞國家協會（ASEAN）特別峰會，接受日媒朝日新聞訪問。

安華接受媒體訪問提及大馬第4任首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）於1982年推動的「向東學習」政策（Look East Policy），盼進一步學習日本與韓國經濟現代化策略。

大馬媒體引述安華的說法報導，如今當提及「向東」時是包括中國在內的東方地區，特別隨著數位技術、網路安全等發展改變著全球，馬來西亞需要再拓展已落實數十年的政策，並保留其精華。

另外，安華受訪說，馬來西亞有強烈的獨立外交政策，會根據大馬的國家利益處理與中國的關係。

在南海議題方面，安華強調，馬來西亞將採取堅定立場與中國對南海領土爭議進行談判，不會同意北京所採取的任何單方行動。

日本首相岸田文雄曾於16日與安華會談，日本將透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA）提供馬來西亞軍方相當約4億日圓（約合新台幣8789萬元）的救難艇與無人機。

大馬媒體報導，馬來西亞與日本的雙邊關係已提升到「全面戰略夥伴關係」。

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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒


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